”Ora Regelui”: ”TALENT 35”

RECOMANDARI TVR1

”Ora Regelui” din această săptămână este o ediție de colecție despre oamenii care schimbă România, cei dăruiți cu harul de a inspira și cei înzestrați cu forța de a izbândi. TVR 1 – sâmbătă, 3 ianuarie 2026, ora 9:00.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

La 35 de ani de la venirea Familiei Regale acasă, ani reflectați și de Fundația Regală Margareta a României în numeroase proiecte sociale și artistice, prezentăm o ediție specială despre tinerii artiști ai țării și despre cei care îi ajută să își înfăptuiască visul.

Talentul nu este întotdeauna suficient pentru a avea succes în lumea artistică. Mulți tineri, deși urmează o școală cu profil artistic, nu au materiale de creație, instrumente muzicale ori resurse materiale pentru a participa la cursuri de perfecționare și la diverse competiții.

Pentru a sprijini și pentru a promova tinerii artiști talentați, care au nevoie de resurse financiare pentru a-și dezvolta potențialul, Fundația Regală Margareta a României a inițiat, în anul 2009, programul național Tinere Talente. În cei 16 ani de proiect, fundația a susținut 305 bursieri (135 de muzicieni și 170 de artiști vizuali), a acordat 440 de burse, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 ani, elevi și studenți la liceele și universitățile cu profil muzical și artistic din România. Aceștia au prezentat 141 recitaluri și concerte, 87 de expoziții și au beneficiat de 138 de sesiuni de mentorat sau masterclass. Peste 2 milioane Euro au fost investiți în viitorul artistic al României.

”Noi credem în misiune și viziune, în rolul și forța fundației de a schimba România în bine. Iubim munca noastră și ne considerăm norocoși pentru că ne-am găsit vocația. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei române este un lider inspirațional pentru noi. În ianuarie 1990, a pornit primele activități de ajutorare de la zero și nu s-a temut să se implice personal. Sute de mii de oameni au fost sprijiniți prin eforturile Fundației pe care a înființat-o alături de tatăl său, din dragoste pentru România. Astăzi, Fundația este o structură solidă, construită pe baze profesionale, cu programe bine definite și cu scopuri clare”, afirmă Mugurel Mărgărit, directorul executiv al Fundației Regale Margareta a României.

Despre ziua în care Familia Regală a venit în țară, Alteța Sa Regală Principesa Sofia își amintește: ”Pe 18 ianuarie 1990, când pășeam pentru prima oară pe pământ românesc, m-au impresionat oamenii care ne-au așteptat la aeroport cu lacrimi în ochi și cu speranță în suflet. Împreună cu sora mea am vizitat spitale, orfelinate, case de bătrâni, comunități vulnerabile, aflate în condiții grele de trai. Mulți copii abandonați și vârstnici rămași singuri se confruntau cu greutăți și neajunsuri majore. Stabilirea unor proiecte de ajutor umanitar direct și sprijin imediat pentru comunități, mobilizarea rețelei noastre din Elveția, Franța, Italia, Marea Britanie, Belgia și Statele Unite, au fost primele demersuri pe care le-am făcut prin intermediul Fundației Regale Margareta a României.

35 de ani mai târziu, putem spune că Fundația Regală a creat o cultură a implicării și a schimbului intergenerațional. Cel mai mare impact l-am avut prin faptul că am inspirat alți oameni să ajute la rândul lor. Aproape 200.000 de seniori, peste 35.000 de copii și 330 de tineri talentați, precum și peste 100 de ONG-uri au fost susținuți până acum. Datorită încrederii, generozității și responsabilității sponsorilor, donatorilor, voluntarilor, partenerilor proiectelor și echipei Fundației am putut și putem schimba destine și oferi speranță pentru o Românie mai bună.”

În multe rânduri, Majestatea Sa Margareta a declarat că provocarea majoră a fost să structureze nevoile societății, să identifice direcțiile și abia apoi să studieze formele de sprijin cele mai eficiente, fiindcă dificultățile erau prezente în toate categoriile sociale și de vârstă. ”În urmă cu 35 de ani, am inițiat primele acțiuni umanitare în România, alături de sora mea Sofia, sub îndrumarea tatălui nostru, Regele Mihai. Un efort pornit cu foarte puține resurse, dar cu multă speranță și credință. De atunci, am schimbat vieți și am dezvoltat comunități. Am investit în educație și talent. Am inspirat oamenii să-și atingă potențialul și am adus generațiile mai aproape. Fundația Regală Margareta a României a devenit un simbol pentru valorile în care credem: generozitate, responsabilitate, integritate și puterea exemplului. Ne-am asumat o misiune de suflet, pe care o ducem mai departe cu aceeași motivație și mândrie. Credem că România poate fi mai bună prin contribuția fiecăruia dintre noi și doar împreună putem construi un prezent mai luminos, pentru fiecare și pentru noi toți”, spune Custodele Coroanei române.

Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane a fost scopul evenimentului extraordinar denumit simbolic ”TALENT 35”. Derulată în perioada noiembrie 2024 – februarie 2025, inițiativa culturală bilaterală româno-norvegiană a pus accent pe creșterea gradului de conștientizare privind diversitatea culturală și pe consolidarea cooperării și schimbului cultural dintre România și Norvegia. În acest timp, s-au desfășurat vizite de documentare, dar și sesiuni online care au implicat 13 speakeri și 138 participanți. Concertul Talent 35, din 18 ianuarie 2025, dată la care Familia Regală sărbătorește venirea acasă, a adus la Ateneul Român, 10 tineri artiști muzicieni emergenți împreună cu Camerata Regală, dar și un public de 800 de persoane. Foarte mulți au fost și cei care au vizitat Expoziția Talent 35 de la Muzeul Național de Artă al României, care a cuprins o colecție de 91 lucrări a 52 artiști vizuali emergenți.

”Este extrem de important să oferim tinerilor muzicieni și artiști vizuali sfaturi, sprijin și încurajare, iar aceste proiecte au fost exemplare în acest sens”, a declarat domnul Sigbjørn Nedland, prezent și la evenimentele din România. Muzician, jurnalist, producător și specialist în proiecte culturale, fondator al unei importante companii de profil în țara sa, domnul Sigbjørn Nedland a completat: ”A fost sarcina mea să provoc participanții să exploreze zone în care nu au mai fost înainte. Vizitarea Norvegiei, dar și intrarea în contact cu diverse instituții, organizații și oameni dedicați din lumea culturală au adus experiențe utile și semnificative. Ca artist, este întotdeauna important să studiezi elementele de bază și să cunoști istoria și dezvoltarea propriei tale culturi, pentru a fi încrezător în performanța ta în această cultură. Dar este la fel de important să te deschizi către alte domenii decât al tău. Sper să-i fi inspirat să facă exact acest lucru”.

Emisiunea ”Ora Regelui” vă invită să luați parte la seara de gală, dar și să pătrundeți în culisele artei și să descoperiți cum șlefuiește ambiția cele mai sensibile suflete. Un eveniment cu o aură strălucitoare, care a adus tuturor nu numai satisfacția reușitei, ci și o stare înălțătoare, de imensă bucurie. Generozitate, Responsabilitate, Puterea Exemplului, Loialitate și Integritate – sunt valorile pe care le slujește Fundația Regală Margareta a României.

”La aniversarea a 35 de ani de existență a unei organizații, este bine să te uiți în urmă și să celebrezi realizările pe care le-ai avut”, spune Mugurel Mărgărit, directorul executiv al fundației. ”Nu o faci pentru laudă, ci pentru a marca progresul și a înregistra succesele. O faci pentru a putea să comunici tuturor forța pe care o reprezintă o organizație caritabilă născută din dorința de a ajuta și a face o Românie mai bună pentru locuitorii săi. O faci pentru a inspira schimbarea pe mai departe și pentru a-i îndemna și pe alții să încerce.

Celebrezi succesul pentru a oferi certitudinea că schimbarea este posibilă și că ajutorul oferit copiilor, tinerilor și seniorilor schimbă destine și îmbogățește națiuni. Acum 35 de ani România era o țară tristă, gri și cu probleme sociale atât de dureroase încât au făcut înconjurul lumii în imagini care au marcat o generație. Astăzi suntem departe de acel moment și am făcut progrese incredibile în drumul nostru spre civilizație, occident și o viață mai bună pentru toți. Mai avem mult din acest drum, dar merită să ne aducem aminte de unde am venit”.

***

.

Directori de imagine: Mihai Covrig, Dinu Mărgărint

Filmări speciale: Mihai Florea

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizator: Diana Ilica

.