De ce se tem unii sportivi să câștige? Sindromul fricii de succes

Vi s-a întâmplat vreodată să urmăriți un meci sau o cursă în care un sportiv, aflat la un pas de victoria vieții sale, pare să se blocheze inexplicabil? Ceea ce părea un succes garantat se evaporă în câteva secunde, lăsând în urmă doar uimire și întrebări fără răspuns.

Deși pare greu de crezut, mulți sportivi – de la amatori la campioni olimpici – se confruntă cu un fenomen psihologic paradoxal: frica de succes.

În lumea sportului, acest fenomen poartă numele de nikephobia. Termenul, cu rădăcini în limba greacă, îmbină cuvântul nike (victorie) cu phobos (frică) și a fost introdus în psihologie în anii '70, în special în domeniul sportiv (mai ales în Italia), pentru a descrie sportivii care, deși talent, nu ating performanța de vârf din cauza acestei frici subconștiente.

Nikefobia implică teama de responsabilitate (frica de a nu face față așteptărilor crescute), teama de critică/judecată (frica că succesul va atrage invidie, critică sau că vei fi mai expus), teama de eșec ulterior (frica de a nu putea menține standardul atins) și auto-sabotaj (comportamente inconștiente care duc la eșec, precum amânare sau neglijență).

Pentru mulți practicanți, marea victorie nu înseamnă doar o medalie, ci și o „moarte simbolică” a vechiului eu. Odată ajuns în vârf, sportivul este forțat să părăsească zona de confort și obiceiurile care îi ofereau siguranță. El este chemat să joace un rol nou, sub lumina reflectoarelor, în fața presei și a unui public tot mai exigent. Această expunere brutală poate fi resimțită ca o amenințare la adresa echilibrului interior.

Mai mult, succesul vine la pachet cu o „factură” grea: așteptările celor din jur cresc amețitor. Antrenorii, părinții și fanii vor dori ca performanța de excepție să devină noua normalitate. Temându-se că nu vor putea repeta isprava sau simțind că nu merită cu adevărat gloria, mulți sportivi încep să se saboteze inconștient. Este un mecanism de autoapărare prin care mintea încearcă să evite presiunea uriașă de „după victorie”.

Nikephobia se manifestă adesea prin „accidente” ciudate chiar înainte de momentele decisive. Vedem sportivi care, deși s-au antrenat impecabil, sunt loviți brusc de o anxietate paralizantă, suferă accidentări banale sau fac greșeli de începător exact când miza este mai mare. În spatele acestor eșecuri se ascund adesea conflicte de valori: sportivul poate simți că succesul său i-ar putea eclipsa pe alții sau că drumul către vârf i-a alterat principiile personale.

Impactul este devastator pe termen lung. Unul din patru sportivi se luptă cu această stare, ceea ce înseamnă că aproximativ 25% dintre cei pe care îi vedem concurând poartă pe umeri această povară invizibilă. Fără sprijin, aceștia ajung la o scădere a stimei de sine și la o apatie care, în final, îi determină să abandoneze definitiv disciplina care le-a adus cândva bucurie.

Această realitate statistică este un semnal de alarmă pentru întreg sistemul sportiv românesc. Este esențial să înțelegem că performanța nu se construiește doar pe pistă, în teren sau în bazin, ci și în cabinetul psihologului sportiv. Acești specialiști au rolul de a-i ajuta pe atleți să-și gestioneze temerile, să-și alinieze valorile și să accepte succesul nu ca pe o amenințare, ci ca pe o evoluție firească.

