loader
Foto

De ce se tem unii sportivi să câștige? Sindromul fricii de succes

publicat: Luni, 29 Decembrie 2025

TVRSPORT  TVRSPORT 

Vi s-a întâmplat vreodată să urmăriți un meci sau o cursă în care un sportiv, aflat la un pas de victoria vieții sale, pare să se blocheze inexplicabil? Ceea ce părea un succes garantat se evaporă în câteva secunde, lăsând în urmă doar uimire și întrebări fără răspuns.

 

Deși pare greu de crezut, mulți sportivi – de la amatori la campioni olimpici – se confruntă cu un fenomen psihologic paradoxal: frica de succes.

În lumea sportului, acest fenomen poartă numele de nikephobia. Termenul, cu rădăcini în limba greacă, îmbină cuvântul nike (victorie) cu phobos (frică) și a fost introdus în psihologie în anii '70, în special în domeniul sportiv (mai ales în Italia), pentru a descrie sportivii care, deși talent, nu ating performanța de vârf din cauza acestei frici subconștiente.

Nikefobia implică teama de responsabilitate (frica de a nu face față așteptărilor crescute), teama de critică/judecată (frica că succesul va atrage invidie, critică sau că vei fi mai expus), teama de eșec ulterior (frica de a nu putea menține standardul atins) și auto-sabotaj (comportamente inconștiente care duc la eșec, precum amânare sau neglijență).

Pentru mulți practicanți, marea victorie nu înseamnă doar o medalie, ci și o „moarte simbolică” a vechiului eu. Odată ajuns în vârf, sportivul este forțat să părăsească zona de confort și obiceiurile care îi ofereau siguranță. El este chemat să joace un rol nou, sub lumina reflectoarelor, în fața presei și a unui public tot mai exigent. Această expunere brutală poate fi resimțită ca o amenințare la adresa echilibrului interior.

Mai mult, succesul vine la pachet cu o „factură” grea: așteptările celor din jur cresc amețitor. Antrenorii, părinții și fanii vor dori ca performanța de excepție să devină noua normalitate. Temându-se că nu vor putea repeta isprava sau simțind că nu merită cu adevărat gloria, mulți sportivi încep să se saboteze inconștient. Este un mecanism de autoapărare prin care mintea încearcă să evite presiunea uriașă de „după victorie”.

Nikephobia se manifestă adesea prin „accidente” ciudate chiar înainte de momentele decisive. Vedem sportivi care, deși s-au antrenat impecabil, sunt loviți brusc de o anxietate paralizantă, suferă accidentări banale sau fac greșeli de începător exact când miza este mai mare. În spatele acestor eșecuri se ascund adesea conflicte de valori: sportivul poate simți că succesul său i-ar putea eclipsa pe alții sau că drumul către vârf i-a alterat principiile personale.

Impactul este devastator pe termen lung. Unul din patru sportivi se luptă cu această stare, ceea ce înseamnă că aproximativ 25% dintre cei pe care îi vedem concurând poartă pe umeri această povară invizibilă. Fără sprijin, aceștia ajung la o scădere a stimei de sine și la o apatie care, în final, îi determină să abandoneze definitiv disciplina care le-a adus cândva bucurie.

Această realitate statistică este un semnal de alarmă pentru întreg sistemul sportiv românesc. Este esențial să înțelegem că performanța nu se construiește doar pe pistă, în teren sau în bazin, ci și în cabinetul psihologului sportiv. Acești specialiști au rolul de a-i ajuta pe atleți să-și gestioneze temerile, să-și alinieze valorile și să accepte succesul nu ca pe o amenințare, ci ca pe o evoluție firească.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

Tag-uri: abilitate sportiva, ambiție, antrenament, autocontrol, disciplina, efort, frica succes, nikefobia, performanță sportivă, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

26 Decembrie, 15:26

Cupa Mondială 2026 se pregăteşte pentru călduri extreme, un risc pentru jucători şi fani

25 Decembrie, 08:39

Preşedintele clubului Fenerbahce, arestat sub acuzaţia de consum de droguri

22 Decembrie, 21:50

Superliga, etapa a 21-a: Universitatea Craiova, campioană de iarnă

21 Decembrie, 22:00

Superliga, etapa a 21-a: FCSB – Rapid 2-1, victorie a campioanei în fața liderului

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

De ce se tem unii sportivi să câștige? Sindromul fricii de succes

  TVRSPORT     TVRSPORT 

De ce se tem unii sportivi să câștige? Sindromul fricii de succes

Vi s-a întâmplat vreodată să urmăriți un meci sau o cursă în care un sportiv, aflat la un pas de victoria vieții sale, pare să se blocheze ...

”Ora Regelui”, final de an regal

  RECOMANDARI     TVR1 

”Ora Regelui”, final de an regal

Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 9:00 vă invităm la o ediție specială ”Ora Regelui”: Seara dedicată Corpului Diplomatic de Majestatea Sa ...

”Ora Regelui”: ”TALENT 35”

  RECOMANDARI     TVR1 

”Ora Regelui”: ”TALENT 35”

”Ora Regelui” din această săptămână este o ediție de colecție despre oamenii care schimbă România, cei dăruiți cu harul de a inspira și cei ...

Destine bănăţene, de la Timişoara: Sărbătoarea „40 de ani – Mereu aproape de voi”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Destine bănăţene, de la Timişoara: Sărbătoarea „40 de ani – Mereu aproape de voi”

Duminică, 28 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, echipa emisiunii "Remix" vă invită la ultima ediție a anului 2025.

O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

  REVELIONTVR     TVR3 

O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

În noaptea dintre ani, TVR 3 deschide larg porţile memoriei şi invită telespectatorii la un Revelion cu suflet românesc, construit din emoţie, ...

TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025.

Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

  REVELIONTVR     TVRSPORT 

Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

Revelion alături de mari glorii ale sportului mondial: TVR SPORT propune, pe 31 decembrie, un program special cu documentare şi imagini rare ...

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

  REVELIONTVR     TVRFOLCLOR 

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

În noaptea de Revelion, TVR Folclor ne propune o călătorie sonoră în inima epocii interbelice, punând în valoare, prin armonii delicate și ...

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

  REVELIONTVR     TVRCULTURAL 

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani, Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci, Radu Lupu la Ateneul Român, Sergiu Celibidache – ...

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

      TVR2   TVR3   TVRCULTURAL   TVRSPORT   TVRFOLCLOR 

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe ...

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România” ne aşteaptă la o nouă ediţie a emisiunii ce reunește istorii locale, tradiții, gastronomie și ...

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

  PROMO     TVR1 

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

Tradiţia merge mai departe! Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al ...

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

Părintele Marian Mihai, preot la biserica Sf. Grigorie Palama din București, ne introduce în atmosfera creștinească a Crăciunului, evidențiind ...

Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

Într-un context intern și internațional tensionat, Crăciunul aduce și momente de reflecție. Telespectatorii trăiesc bucuria Crăciunului în ...

Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

  PROMO     TVR1 

Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

Concurenţi surpriză în arena limbii române! La final de an, Ruxandra Gheorghe–Negrea şi-a provocat colegii la un duel gramatical pentru o cauză ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate