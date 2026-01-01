O sărbătoare muzicală, pe care nu o veți uita niciodată! Documentarul „Louis Armstrong: Good Evening Ev’rybody!”, în premieră la TVR 1

În 1970, la Festivalul de Jazz de la Newport, multe nume uriaşe din jazz l-au sărbătorit pe Louis Armstrong la împlinirea vârstei de 70 de ani. Printre invitaţi: Dizzy Gillespie, Mahalia Jackson, Jimmy Owens şi Bobby Hackett. Vedem documentarul pe 3 ianuarie, ora 17.30, la TVR 1.

Inventivitatea, fantezia ritmică și melodică, dublate de un impresionant volum sonor și de un timbru de neuitat au făcut din Louis Armstrong Regele Jazz-ului. Unul din exponenții cei mai reprezentativi ai „stilului New Orleans” în muzica jazz practicată în Chicago în jurul anilor 1920 – 1930, Louis Armstron a transformat jazz-ul în una dintre cele mai înalte expresii ale muzicii, cu sunetul clar și briliant al trompetei sale și cu vocea sa răgușită, pornită parcă din fundul gâtlejului. În a treia zi a lui 2026, nu rataţi documentarul dedicat unui mare artist al jazz-ului: „Louis Armstrong: Good Evening Ev’rybody!” se vede în premieră la TVR 1, sâmbăză, 3 ianuarie, de la 17.30.

O sărbătoare muzicală pe care nu o veți uita niciodată, „Good Evening Ev‘rybody” îi aduce împreună pe Louis Armstrong și numeroşi invitați speciali pentru un concert inedit, în onoarea celei de-a 70-a aniversări a lui Armstrong, la Festivalul de Jazz de la Newport. Ne vom bucura de multe dintre cele mai mari hituri ale sale, îi vom fi alături de la repetiție la concert, vom savura întâlnirile sale cu o serie de invitați, printre care Dizzy Gillespie, Mahalia Jackson, Jimmy Owens, Bobby Hackett, Wild Bill Davison și Ray Nance, cu participarea Preservation Hall Jazz Band și Eureka Brass Band.

„Good Evening Ev‘rybody” a fost realizat pornind de materialul restaurat digital de înaltă definiție al filmului original de 16 mm al concertului din 1970, care a fost produs și regizat de legendarul impresar de jazz George Wein (fondator și producător al Festivalului de Jazz de la Newport) și cineastul Sidney J. Stiber; producător executiv: Jack Lewerke. Documentarul muzical îl are ca narator chiar pe Louis Armstrong.

Invitații speciali, artiștii Dizzy Gillespie, Jimmy Owens, Bobby Hackett, Wild Bill Davison și Ray Nance, interpretează unele dintre cele mai mari hituri ale lui Armstrong. Mahalia Jackson impresionează cu un final antrenant și emoționant, inspirat de gospel, care ne face să ne dorim mai mult, în timp ce Armstrong îi salută şi îi trimite pe toți cei prezenţi acasă, cu zâmbetul său larg, caracteristic. Louis Armstrong a decedat pe 6 iulie 1971, iar aceasta este considerată a fi ultima sa reprezentație filmată din concert.

Melodiile pe care le vom asculta:

“Hello Dolly” - Louis Armstrong

“Thanks A Million” - Bobby Hackett

“Way Down Yonder In New Orleans” - Joe Newman

“I’m Confessin'” - Dizzy Gillespie

“Them There Eyes” - Wild Bill Davison

“Nobody Knows The Trouble I’ve Seen” - Jimmy Owens

“I’m In the Market For You” - Ray Nance

“When It’s Sleepy Time Down South” - Louis Armstrong

“Pennies From Heaven” - Louis Armstrong

“Blueberry Hill” - Louis Armstrong

“Come On Children Let’s Sing” - Mahalia Jackson

“Elijah Rock” - Mahalia Jackson

“Just A Closer Walk With Thee” - Mahalia Jackson

“When The Saints Go Marching In” - Louis Armstrong & Mahalia Jackson

“Mack The Knife” - Louis Armstrong

“What A Wonderful World” - Louis Armstrong.

„Good Evening Ev’rybody!” este un omagiu adus celui care a fost şi a cărui muzică fermecată încântă lumea şi în prezent: muzicianul, trompetististul, compozitorul și interpretul de jazz Louis Armstrong.

foto: Via Selecţie Film TVR