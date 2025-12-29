''Remix": Ramona Horvath de la Paris și DorDeDuh ot Timişoara

Duminică, 4 ianuarie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, vă invităm să urmăriți ultima ediție ''Remix" din stagiunea toamnă-iarnă, prima din Noul An: Ramona Horvath de la Paris și DorDeDuh ot Timişoara.
,
Cea mai cunoscută pianistă română de jazz, stabilită de două decenii la Paris, a lansat un nou album discografic, cu un alt concept, pe care l-a prezentat în toamnă în două concerte la Paris, deocamdată.
Deși ne-am obișnuit să aflăm despre concerte și turnee ale soliștilor și trupelor românești în străinătate, puțini știu ori conștientizează că acestea se adresează diasporei. În schimb, din ultimii ani 90, există formații rock care exportă muzică de calitate melomanilor din numeroase țări, indiferent de naționalitate. Recordurile aparțin grupurilor rock Zdob și Zdub din Chișinău, Negură Bunget din Timișoara ori Dirty Shirt din Maramureș.
.
Bănățenii au fost de mai multe ori subiectul emisiunii Remix. Mai puțin aripa separată din 2009 – azi tot un brand metal rock românesc – DorDeDuh. Surprinși în laboratorul – studio de la Timișoara, după un concert la Rockstadt și înaintea primului live al anului de la Quantic, cei doi fondatori Edmond „Hupogrammos” Karban și Cristian „SolFaur” Popescu au vorbit despre cele ce au fost și sunt, înaintea lansării primului single de pe următorul album.
.
Producător Doru Ionescu
Credit imagine: facebook.com/dordeduh, Arhiva TVR
,