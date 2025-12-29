''Remix": Ramona Horvath de la Paris și DorDeDuh ot Timişoara

Duminică, 4 ianuarie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, vă invităm să urmăriți ultima ediție ''Remix" din stagiunea toamnă-iarnă, prima din Noul An: Ramona Horvath de la Paris și DorDeDuh ot Timişoara.

Difuzată de emisiunea ''Remix", după pandemie, cu ocazia unui proiect de re-integrare a muzicii jazz și simfonice, așa cum s-au potențat acestea reciproc, în prima parte a secolului trecut, Ramona Horvath revine cu noul ei disc la TVR Cultural.

Deși ne-am obișnuit să aflăm despre concerte și turnee ale soliștilor și trupelor românești în străinătate, puțini știu ori conștientizează că acestea se adresează diasporei. În schimb, din ultimii ani 90, există formații rock care exportă muzică de calitate melomanilor din numeroase țări, indiferent de naționalitate. Recordurile aparțin grupurilor rock Zdob și Zdub din Chișinău, Negură Bunget din Timișoara ori Dirty Shirt din Maramureș.

Bănățenii au fost de mai multe ori subiectul emisiunii Remix. Mai puțin aripa separată din 2009 – azi tot un brand metal rock românesc – DorDeDuh. Surprinși în laboratorul – studio de la Timișoara, după un concert la Rockstadt și înaintea primului live al anului de la Quantic, cei doi fondatori Edmond „Hupogrammos” Karban și Cristian „SolFaur” Popescu au vorbit despre cele ce au fost și sunt, înaintea lansării primului single de pe următorul album.

Producător Doru Ionescu

