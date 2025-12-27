RECOMANDARI TVRCULTURAL

De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Duminica noaptea, la TVR Cultural.

Vedem "Integrala Cargo" , partea a treia: Destine bănăţene, de la Timişoara: Sărbătoarea „40 de ani – Mereu aproape de voi”, de la Arenele Romane pentru toată ţara! Remixare a concertului aniversar cu istoria, povestită de membrii foşti şi actuali ai celui mai important grup rock românesc din ultima decadă. Ediţie in memoriam Adi Bărar. Încă din 1990, grupul rock timisorean Cargo a făcut valuri puternice la nivel național. Apărută în siajul novator new-wave din ultimii ani 80, trupa s-a impus pe coordonate hard & heavy la nivel național.

De-a lungul deceniilor, formația a lansat piese și albume de top, iar show-urile sale au lăsat numeroase amintiri frumoase fanilor rock români. Nu au lipsit nici momentele de cumpănă, dar formația condusă de chitaristul Adrian Bărar s-a ridicat de fiecare dată, mai puternică. Cel mai greu s-a întâmplat la dispariția liderului din 2021.

În 13 septembrie 2025, la Arenele Romane, trupa a susținut concertul aniversar al celor patru decenii, care cu siguranță nu va fi uitat nici de membri, nici de spectatori. Cu mai mulți foști colegi invitați, aduși inclusiv din străinătate, grupul a trecut prin istoria compozițiilor lansate oficial imediat după Revoluție.

Un „best of” maraton, care nu a putut etala toate piesele de top, dar a creat un concert al unei trupe rock românești cum nu s-a mai auzit și văzut de mult pe scenele noastre.

.

Ocazie pentru echipa emisiunii Remix, în ultima ediție a anului, să îi ureze „La mulți f-ani!”

.

Producător Doru Ionescu

Credit foto Doru Ionescu

.