„Povești pierdute pe un peron de tren" – filmul ce încheie sezonul „Dosar România" în 2025

După 13 ani de uitare, destinele personajelor acestui film sunt redate telespectatorilor de producătorul şi realizatorul Răzvan Butaru. Le cunoaştem luni, 29 decembrie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Dosar România O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

Într-o televiziune, poveștile ce urmează a fi difuzate reprezintă destine. Destinele din acest film, timp de 13 ani, au fost pierdute pe un peron de gară. Sunt destinele unor personaje care nu au legătură unul cu altul. Personajele filmului nu s-au cunoscut și nu se vor întâlni vreodată. Cu o excepție, nici nu mai sunt în viață, iar poveștile lor sunt extrem de diferite. Cine sunt ele şi cum au ajuns să facă subiectul unui documentar aflăm din ultimul film al sezonului „Dosar România”, „Povești pierdute pe un peron de tren” – realizat de Răzvan Butaru, ce poate fi urmărit luni, 29 decembrie, de la ora 22.00, la TVR 1.

„O televiziune este aidoma unei gări, unde trenurile sunt programate și vin la timp. Călătorii se uită la tabelele cu mersul trenurilor, își aleg peronul corect, așteaptă trenul care le trebuie, își ocupă locurile în vagon, sperând să stea la geam.

Într-o televiziune, programele iau loc trenurilor, iar telespectatorii călătorilor. Locurile la geam sunt reprezentate de filme sau emisiuni bune”, declară producătorul Răzvan Butaru.

După 13 ani, poveștile celor cinci (plus unul) personaje ale acestui film sunt, în sfârșit, redate telespectatorilor. Urcate într-un tren extrem de curios, cu vagoane extrem de diferite...

„TVR rămâne un uriaș peron al poveștilor, pierdute într-o nemeritată uitare a unor călători obișnuiți să treacă în viteză printr-o viaţă rezumată la filmulețe de pe tik-tok”, mai spune realizatorul TVR.

montaj Roxana Elekes

imagine Doru Iacovescu și Silviu Andrei

producător şi realizator Răzvan Butaru