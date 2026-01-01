Pasiunea care s-a transformat în meserie – povestea lui Cosmin Băleanu

„Multă lume ar fi surprinsă să afle cât de multe competiţii sunt transmise de TVR SPORT. Se pot construi lucruri deosebite pe o piață în care concurența este fantastică", spune Cosmin Băleanu. A comentat meciuri memorabile, a moderat emisiuni și a prezentat știri sportive. Cosmin Băleanu este una dintre vocile inconfundabile ale sportului românesc şi prezentator al emisiunii „Ora de sport”, de la TVR SPORT.

1. Cum ţi-ai ales profesia? Ce te-a determinat să-ţi doreşti să lucrezi în televiziune?

Cosmin Băleanu: Am decis să-mi încerc șansa la unul dintre primele concursuri organizate de TVR. Când am văzut aproape 270 de candidați pentru două locuri, am fost la un pas să renunț. Nu am făcut-o, iar astăzi, după atâția ani, tot în televiziune lucrez. Pasiunea mea nebună pentru sport a fost motorul. Citeam, urmăream, respiram sport, indiferent de disciplină. Televiziunea și presa le-am învățat pas cu pas, pe parcurs.

2. Care dintre studiile tale îţi sunt de folos în munca de zi cu zi?

C.B.: Facultatea de Jurnalism, pe care am făcut-o ceva mai târziu, m-a ajutat enorm. Acolo chiar se învață meserie, deşi astăzi nu se mai lucrează mereu „ca la carte”. Și Facultatea de Educație Fizică și Sport îmi este extrem de utilă. Am făcut sport în adolescență (baschet și handbal), dar facultatea m-a ajutat să înțeleg mai bine performanța, regulile, regulamentele. Când ești comentator, realizator sau prezentator, e vital să știi câte puțin din toate pentru a putea face față oricărui subiect.

3. Care dintre emisiunile prezentate şi ipostazele de până acum ţi s-a potrivit cel mai mult?

C.B.: Greu de spus. Mă simt confortabil în toate ipostazele – fie că moderez o emisiune, prezint un jurnal sau comentez un meci. Deși toate țin de televiziune, fiecare are specificul ei, iar diferențele sunt mari. Experiența variată îți dă siguranța că poți face față oricărei situații, mai ales că totul se desfășoară live.

4. Ce ai realizat până acum și ce îţi dorești să mai faci profesional?

C.B.: Am avut șansa să comentez cele mai importante meciuri pe care le visează un comentator: finale europene, mondiale, derby-uri memorabile. De multe ori nu am ales eu meciurile, ci am fost desemnat, dar poate tocmai asta a făcut experiența mai specială. Este greu de descris senzația, dar ușor de bănuit senzația pe care o ai ca ziarist, comentator, să ajungi pe culmile acestei meserii. Deși am văzut și comentat multe competiții memorabile, recunosc, mi-aș dori să particip la o ediție a Jocurilor Olimpice.

5. Cine şi ce te inspiră în munca ta?

C.B.: Inspirația vine din pasiune. Din dorința de a rămâne la un nivel cât mai înalt. E important să faci lucrurile cu plăcere și dedicare. Nu e mereu ușor, dar asta te ține motivat.

6. De ce eşti cel mai mândru în cariera ta?

C.B.: Sper să nu sune e laudă, mai ales că nu prea îmi place să vorbesc despre mine. Sunt mândru că reușesc să fac această meserie de atâția ani și că oamenii încă îmi apreciază munca. Mă simt măgulit când văd online imagini cu meciuri comentate de mine care sunt apreciate. Desigur, nu poți mulțumi pe toată lumea în această meserie, iar uneori se mai fac şi greşeli. Iar încărcătura emoțională stârnește pasiuni nebănuite! Cel mai important este însă, ca, la final, să ai satisfacția lucrului bine făcut.

7. Care este parcursul tău profesional și cum ai revenit la TVR?

C.B.: Sunt mulţi! 6 ani la TVR, apoi 9 ani la Antena 1, aproape 2 ani la Kanal D și vreo 14 ani la Dolce Sport, Telekom Sport și Prima Sport.

Revenirea la TVR a fost emoționantă. Iar așteptările sunt legate în primul rând de TVR Sport, sunt convins că este un post care are mare potențial. Multă lume ar fi surprinsă să afle cât de multe competiţii sunt transmise de TVR Sport. Se pot construi lucruri deosebite pe o piață în care concurența este fantastică. TVR rămâne o televiziune cu potențial, cu o imagine aparte în peisajul televiziunilor: serioasă, sobră, onestă, așa cum trebuie să fie o televiziune publică.

8. Dacă nu ai fi fost om de televiziune, ce ai fi vrut să devii?

C.B.: Mi-ar fi plăcut să fiu pilot. Asta visam în copilărie. Nu am făcut însă nimic în privința asta pentru că am fost „virusat” de televiziune.

9. Cum vezi viitorul televiziunii într-o lume dominată de online?

C.B.: Nu cred că televiziunea clasică va dispărea vreodată, dar e clar că online-ul câștigă teren. Îți aduce competiția preferată oriunde te afli. În trecut, trebuia să ajungi acasă să nu ratezi meciul. Acum, îl ai la un click distanță. Și cred că e un lucru bun: televiziunea ajunge mai repede și mai ușor la public.

10. Dacă ar trebui să te prezinți în câteva cuvinte, ce ai spune?

C.B.: Sunt un om absolut normal, pasionat de sport și televiziune. Am avut norocul să transform această pasiune într-o meserie și îmi place să cred că fac asta cu aceeași bucurie și astăzi.

11. Care este cea mai mare teamă a ta? Dar cel mai valoros lucru pe care îl ai?

C.B.: Nu pot spune că am o teamă anume. Probabil nu aș sări niciodată cu parașuta. În schimb, cel mai de preț lucru pentru mine rămâne familia.

foto: TVR, Arhiva personală Cosmin Băleanu