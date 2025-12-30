Cele mai frumoase poveşti încheie sezonul „Exclusiv în România” la TVR 1

Ultima ediţie a sezonului ne poartă prin zone pline de farmec din ţară, de la munte până în Deltă. Valorile autentice ale României sunt puse din nou în lumină de Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi echipa emisiunii, pe 4 ianuarie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ... Cristina Şoloc După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe ea. Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cristina a fost remarcată într-un ziar din Cluj, propunându-i-se să prezinte emisiunea „Karaoke Show” la Prima TV, iar în 2003 a păşit în TVR ca reporter al emisiunii „Bună dimineaţa, România!” ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

În ultimul episod al celui mai recent sezon „Exclusiv în România”, Cristi Tabără şi echipa sa ne propun o ediţie de sărbătoare, cu cele mai reuşite reportaje realizate în toamna anului 2025. Ne vom bucura de revederea unor oameni cu har, de poveşti incredibile, dar adevărate, de locuri de o frumuseţe aparte în prima duminică din 2026, pe 4 ianuarie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Poposim, întâi, la Harman, în judeţul Braşov, alături de Cristi Tabără, unde redescoperim împreună povestea legendarilor câini ciobăneşti româneşti, simboluri ale loialităţii şi statorniciei. Aceşti câini urmează să fie introduşi în patrimoniul cultural naţional.

La rândul ei, Cristina Şoloc ne propune să mergem în judeţul Buzău, să ne amintim uimitoarea poveste a celor peste 100 de punţi suspendate peste ape repezi, dar şi peste timp. Testăm rezistenţa celei mai înalte punţi din România (80 m), la Gura Teghii, dar şi cea mai lungă punte din România (800 m), de la Patârlagele.

Daniel Georgescu, jurnalist cu vechime în echipa „Exclusiv în România”, alege reşedinţa regelui Charles de la Viscri. Locul este mai mult decât o simplă reşedinţă, este un centru cultural viu, unde se organizează evenimente, păstrând spiritul satului şi tradiţiile lui. Ne vom lămuri, cu această ocazie, şi asupra unor controverse apărute în spaţiul public: cui aparţine această casă şi dacă regele Charles a petrecut vreo noapte între zidurile acestei faimoase reşedinţe.

Schimbăm apoi complet peisajul şi ne mutăm în Deltă, la Sarichioi, unde ne conduce jurnalista Ilinca Ciobanu, împreună cu Alex Onofrei, marangoz şi artist, păstrător al tradiţiilor lipoveneşti. La cei 26 de ani ai lui, în fața lui Alex s-au deschis deja două drumuri, pe care le urmează simultan – unul din lemn, în atelierul unde construiește lotci, și altul din sunete, în studioul în care compune muzică. Iar ambele drumuri sunt strâns legate de Deltă.

Iar Cristina Madgearu ne invită, tot în această ediţie „Exclusiv în România”, în judeţul Argeş, alături de Alex Găvan, alpinistul care şi-a dedicat mult timp şi energie salvării singurului peşte fosil din România, aspretele.

Vom vedea, aşadar, o ediţie de colecţie a emisiunii ce ne descoperă frânturi de istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, dar şi facilităţi turistice ale ţării noastre. Suntem aşteptaţi la TVR 1 duminică, 4 ianuarie, de la 17.00, la „Exclusiv în România”.

Producător: Marin Găbudean