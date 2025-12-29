Kyrie Mendél: „Eu și muzica am fost nedespărțiți din acea seară”

Elegant, introspectiv și cu o voce care îmbină sensibilitatea pop cu forța teatrului muzical, Kyrie Mendél a devenit în ultimii ani una dintre cele mai vizibile figuri noi din muzica românească. Artist complex, actor, interpret şi producător muzical, Kyrie este şi unul dintre tinerii prezentatori şi realizatori de succes de la Televiziunea Română.

A ajuns în atenția publicului după succesul piesei „Hurricane” în Selecția Națională Eurovision România 2022, iar în paralel și-a dezvoltat cariera în televiziune, prezentând emisiuni la TVR 2, TVR Cultural sau TVR Internaţional.

În 2023 a intrat într-o nouă etapă artistică, odată cu rolul lui Raoul în musicalul „Fantoma de la Operă”, pe scena Operei Naționale București, rol care i-a adus aprecierea publicului și a criticilor.

Astăzi, stăm de vorbă cu Kyrie despre muzică, scenă, televiziune și drumul lui între aceste lumi.

Ai pornit din zona pop, ai trecut prin Eurovision, apoi televiziune și musical. Cum ai descrie tu, în prezent, identitatea ta artistică?

Kyrie Mendél: Într-adevăr, pentru public, am devenit cunoscut printr-o piesă din zona muzicii pop, însă eu am început cu jazz, pe la vreo 14 ani, odată ce am început să frecventez cursurile Palatului Copiilor din Cluj. Jazzul a rămas marea mea iubire și mi-aș dori să am ocazia de a cânta asta mai des. M-aș descrie ca un om căruia îi place să performeze, în orice formă posibilă. Tot ceea ce fac este important pentru mine și sunt recunoscător pentru fiecare ocazie.

Care a fost momentul în care ai simțit că muzica nu mai este doar o pasiune, ci o parte esențială a vieții tale?

K.M.: Aveam 11 ani când am primit de Crăciun o mică orgă de la ai mei. Eu și muzica am fost nedespărțiți din acea seară.

Cum privești acum experiența Eurovision – cu ochi critici, nostalgici sau motivați?

K.M.: Am avut foarte mari emoții. Nu mai fusesem în fața unui public, cel puțin la nivel național, de mulți ani. Bineînțeles că întotdeauna se poate mai bine, dar nu regret deloc alegerea pe care am făcut-o.

Cum ai ajuns în postura de prezentator TV?

K.M.: Participarea la Eurovision mi-a adus mult mai mult decât m-am așteptat. Mi-a adus colaborarea cu Televiziunea Română, un lucru foarte important pentru mine. Mi-am dorit de mult să ajung pe platourile televiziunii. Când eram mic, făceam înregistrări video, în care prezentam știri. Un alt vis devenit realitate.

Ce îți place mai mult la televiziune: ritmul, contactul cu invitații, spontaneitatea?

K.M.: Îmi place să creez o relație specială cu invitații mei. Dacă până la sfârșitul interviului reușesc să îi fac să zâmbească, atunci mă declar mulțumit. Îmi plac emisiunile în direct și mi-aș dori să am ocazia de a face acest lucru mai des. Adrenalina pe care o ai în acel moment nu se compară cu nimic.

Ai prezentat „Ora de vară”, „Vineri seară în direct”, „Terasa urbană”, „România în lume”, „Muzica timpului tău”. Ce format ţi se potriveşte cel mai bine? Sau încă îl cauţi?...

K.M.: Sunt deschis. Nu îmi place doar muzica, atunci când vine vorba de emisiuni. Îmi place să acopăr cât mai multe subiecte. Fiind la inceput de drum, sigur că mai caut. Însă, dorința mea e de face cât mai multe emisiuni. Nu mi-aș dori să fiu cunoscut doar pentru un singur format.

Ai comentat, alături de Bogdan Stănescu, Festivalul Sanremo la TVR. Cum e să privești muzica din postura „observatorului profesionist”?

K.M.: Mi-a plăcut întotdeauna să observ ce se întâmplă din punct de vedere muzical la asemena evenimente. Până să fac asta public, le făceam capul calendar alor mei... Așa că, mă bucur și sunt onorat să am ocazia de a-mi împărtăși părerile cu întreaga țară.

Să joci rolul lui Raoul în „Fantoma de la Operă” este un pas major. Cum ai primit propunerea?

K.M.: Îi cunosc pe cei din echipa spectacolului de ani buni. Am mai colaborat la musicalul „Romeo și Julieta” de Gérard Presgurvic. A fost o mare surpriză și bucurie să îi reîntâlnesc și sper să mai fie ocazii și de acum încolo.

Cum a fost colaborarea cu Irina Baianț (Christine)? A existat o chimie scenică încă de la început sau s-a construit în timp?

K.M.: A fost de la început. Irina este partenerul de scenă ideal. Are grijă de toți cei din jurul ei. Înțelegem amândoi că nu putem fi buni separat, ci trebuie să fim buni împreună. Colaborarea dintre noi mă o onorează. Poate vom mai fi împreună pe aceeași scenă și cu alte ocazii. Eu m-aș bucura!

Publicul de musical e diferit de publicul de pop. Cum ai simțit reacția lor?

K.M.: Publicul de musical este mai critic. Dar este de înțeles. Musicalul presupune atât interpretare vocală solicitantă, cât și actorie, și mișcare scenică atent coregrafiată. Însă, odată ce i-ai cucerit, sunt de partea ta necondiționat.

Ai spus în trecut că ai fi colaborat cu Amy Winehouse sau Loredana. Cu cine ți-ai dori o colaborare astăzi?

K.M.: Amy rămâne pe locul întâi. Pentru totdeauna. O voce și o calitate muzicală excepționale. Loredana e super! O admir pe Nina Hagen. Aș fi curios ce ar ieși dintr-un duet cu ea!

Cum îți împarți energia între scenă, studio, televiziune și repetiții? Te-ai gândit vreodată să alegi o singură direcție sau te simți motivat tocmai de această varietate?

K.M.: De ce să aleg o sigură direcție? Îmi plac toate! Și cred că le fac bine, asta până la proba contrarie! Sunt toate parte din mine şi nu renunț la niciuna. De ce le pot face? Pentru că vreau!

Te vezi realizând un format TV propriu, în care să combini muzica, interviurile și partea de performance live?

K.M.: Sigur că da! Am făcut asta, oarecum, cu „Terasa Urbană”, dar mi-ar plăcea un format mai personalizat, în direct!

Dacă ai putea avea o superputere, ce ai alege?

K.M.: Aceea de a zbura. Mi-ar plăcea să ajung în cât mai multe colțuri ale lumii. Am ajuns, cu vasul de croazieră. Dacă aș putea zbura, aș ajunge în cele mai imposibile locuri. Îmi place să descopăr!

foto: TVR, arhivă personală