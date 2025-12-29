loader
Foto

Kyrie Mendél: „Eu și muzica am fost nedespărțiți din acea seară”

publicat: Luni, 29 Decembrie 2025

VEDETE

Elegant, introspectiv și cu o voce care îmbină sensibilitatea pop cu forța teatrului muzical, Kyrie Mendél a devenit în ultimii ani una dintre cele mai vizibile figuri noi din muzica românească. Artist complex, actor, interpret şi producător muzical, Kyrie este şi unul dintre tinerii prezentatori şi realizatori de succes de la Televiziunea Română.

 

A ajuns în atenția publicului după succesul piesei „Hurricane” în Selecția Națională Eurovision România 2022, iar în paralel și-a dezvoltat cariera în televiziune, prezentând emisiuni la TVR 2, TVR Cultural sau TVR Internaţional.

În 2023 a intrat într-o nouă etapă artistică, odată cu rolul lui Raoul în musicalul „Fantoma de la Operă”, pe scena Operei Naționale București, rol care i-a adus aprecierea publicului și a criticilor.

Astăzi, stăm de vorbă cu Kyrie despre muzică, scenă, televiziune și drumul lui între aceste lumi.

(w882) Kyrie Mend

Ai pornit din zona pop, ai trecut prin Eurovision, apoi televiziune și musical. Cum ai descrie tu, în prezent, identitatea ta artistică?

Kyrie Mendél: Într-adevăr, pentru public, am devenit cunoscut printr-o piesă din zona muzicii pop, însă eu am început cu jazz, pe la vreo 14 ani, odată ce am început să frecventez cursurile Palatului Copiilor din Cluj. Jazzul a rămas marea mea iubire și mi-aș dori să am ocazia de a cânta asta mai des. M-aș descrie ca un om căruia îi place să performeze, în orice formă posibilă. Tot ceea ce fac este important pentru mine și sunt recunoscător pentru fiecare ocazie.

Care a fost momentul în care ai simțit că muzica nu mai este doar o pasiune, ci o parte esențială a vieții tale?

K.M.: Aveam 11 ani când am primit de Crăciun o mică orgă de la ai mei. Eu și muzica am fost nedespărțiți din acea seară.

(w500) Kyrie Mend

Cum privești acum experiența Eurovision – cu ochi critici, nostalgici sau motivați?

K.M.: Am avut foarte mari emoții. Nu mai fusesem în fața unui public, cel puțin la nivel național, de mulți ani. Bineînțeles că întotdeauna se poate mai bine, dar nu regret deloc alegerea pe care am făcut-o.

Cum ai ajuns în postura de prezentator TV?

K.M.: Participarea la Eurovision mi-a adus mult mai mult decât m-am așteptat. Mi-a adus colaborarea cu Televiziunea Română, un lucru foarte important pentru mine. Mi-am dorit de mult să ajung pe platourile televiziunii. Când eram mic, făceam înregistrări video, în care prezentam știri. Un alt vis devenit realitate.

(w882) Kyrie Mend

Ce îți place mai mult la televiziune: ritmul, contactul cu invitații, spontaneitatea?

K.M.: Îmi place să creez o relație specială cu invitații mei. Dacă până la sfârșitul interviului reușesc să îi fac să zâmbească, atunci mă declar mulțumit. Îmi plac emisiunile în direct și mi-aș dori să am ocazia de a face acest lucru mai des. Adrenalina pe care o ai în acel moment nu se compară cu nimic.

Ai prezentat „Ora de vară”, „Vineri seară în direct”, „Terasa urbană”, „România în lume”, „Muzica timpului tău”. Ce format ţi se potriveşte cel mai bine? Sau încă îl cauţi?...

K.M.: Sunt deschis. Nu îmi place doar muzica, atunci când vine vorba de emisiuni. Îmi place să acopăr cât mai multe subiecte. Fiind la inceput de drum, sigur că mai caut. Însă, dorința mea e de face cât mai multe emisiuni. Nu mi-aș dori să fiu cunoscut doar pentru un singur format.

Ai comentat, alături de Bogdan Stănescu, Festivalul Sanremo la TVR. Cum e să privești muzica din postura „observatorului profesionist”?

K.M.: Mi-a plăcut întotdeauna să observ ce se întâmplă din punct de vedere muzical la asemena evenimente. Până să fac asta public, le făceam capul calendar alor mei... Așa că, mă bucur și sunt onorat să am ocazia de a-mi împărtăși părerile cu întreaga țară.

(w882) Bogdan Sta

Să joci rolul lui Raoul în „Fantoma de la Operă” este un pas major. Cum ai primit propunerea?

K.M.: Îi cunosc pe cei din echipa spectacolului de ani buni. Am mai colaborat la musicalul „Romeo și Julieta” de Gérard Presgurvic. A fost o mare surpriză și bucurie să îi reîntâlnesc și sper să mai fie ocazii și de acum încolo.

Cum a fost colaborarea cu Irina Baianț (Christine)? A existat o chimie scenică încă de la început sau s-a construit în timp?

K.M.: A fost de la început. Irina este partenerul de scenă ideal. Are grijă de toți cei din jurul ei. Înțelegem amândoi că nu putem fi buni separat, ci trebuie să fim buni împreună. Colaborarea dintre noi mă o onorează. Poate vom mai fi împreună pe aceeași scenă și cu alte ocazii. Eu m-aș bucura!

(w882) Kyrie Mend

Publicul de musical e diferit de publicul de pop. Cum ai simțit reacția lor?

K.M.: Publicul de musical este mai critic. Dar este de înțeles. Musicalul presupune atât interpretare vocală solicitantă, cât și actorie, și mișcare scenică atent coregrafiată. Însă, odată ce i-ai cucerit, sunt de partea ta necondiționat.

Ai spus în trecut că ai fi colaborat cu Amy Winehouse sau Loredana. Cu cine ți-ai dori o colaborare astăzi?

K.M.: Amy rămâne pe locul întâi. Pentru totdeauna. O voce și o calitate muzicală excepționale. Loredana e super! O admir pe Nina Hagen. Aș fi curios ce ar ieși dintr-un duet cu ea!

(w882) Kyrie Mend

Cum îți împarți energia între scenă, studio, televiziune și repetiții? Te-ai gândit vreodată să alegi o singură direcție sau te simți motivat tocmai de această varietate?

K.M.: De ce să aleg o sigură direcție? Îmi plac toate! Și cred că le fac bine, asta până la proba contrarie! Sunt toate parte din mine şi nu renunț la niciuna. De ce le pot face? Pentru că vreau!

Te vezi realizând un format TV propriu, în care să combini muzica, interviurile și partea de performance live?

K.M.: Sigur că da! Am făcut asta, oarecum, cu „Terasa Urbană”, dar mi-ar plăcea un format mai personalizat, în direct!

(w882) Kyrie Mend

Dacă ai putea avea o superputere, ce ai alege?

K.M.: Aceea de a zbura. Mi-ar plăcea să ajung în cât mai multe colțuri ale lumii. Am ajuns, cu vasul de croazieră. Dacă aș putea zbura, aș ajunge în cele mai imposibile locuri. Îmi place să descopăr!

 

foto: TVR, arhivă personală

Tag-uri: artist, Eurovision, Hurricane, interviu, Kyrie Mendel, TVR Cultural, TVR Internaţional, vedete TVR

INTERVIURI - vedete Logo

 

#vedete

VEDETE Logo

Adriana Irimescu

ADRIANA IRIMESCU

Actriţă, moderatoare şi realizatoare de emisiuni radio şi TV,...

Albertina Ionescu

ALBERTINA IONESCU

E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată...

Alina Stancu

ALINA STANCU

Absolventă a Faculăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, ca...

Anca Mazilu

ANCA MAZILU

Cu o experienţă de peste 20 ani în televiziune, Anca Mazilu a...

Andra Soceanu

ANDRA SOCEANU

Prezentatoare a Telejurnalului de prânz (ora 14.00) de la TVR 1 şi...

Andrei - Victor Dochia

ANDREI - VICTOR DOCHIA

Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina,...

Andrei Bărbulescu

ANDREI BĂRBULESCU

Andrei Bărbulescu s-a născut în 30 noiembrie 1974, la Bucureşti. A...

Bogdan Muzgoci

BOGDAN MUZGOCI

Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început,...

Bogdan Şerban Iancu

BOGDAN ŞERBAN IANCU

În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto...

Bogdan Stănescu

BOGDAN STĂNESCU

Cu o vastă experiență în televiziune, Bogdan Stănescu nu a refuzat...

Boris Velimirovici

BORIS VELIMIROVICI

Născut în 1976, la Pojejena (Caraş-Severin), Boris Velimirovici...

Cătălin Ştefănescu

CĂTĂLIN ŞTEFĂNESCU

„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin...

Claudiu Lucaci

CLAUDIU LUCACI

Jurnalist din 1990, Claudiu Lucaci s-a alăturat echipei Ştirilor...

Cosmin Băleanu

COSMIN BĂLEANU

„Sunt un om absolut normal, pasionat de sport și televiziune. Am...

Costin Deşliu

COSTIN DEŞLIU

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și...

Cristian Mîndru

CRISTIAN MÎNDRU

A absolvit Facultatea de Jurnalism, urmărindu-şi visul pe care l-a...

Cristian Petru

CRISTIAN PETRU

Cristian Petru prezintă „INFO Plus” şi ediţii speciale la TVR INFO...

Cristian Tabără

CRISTIAN TABĂRĂ

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A...

Cristina Soare

CRISTINA SOARE

Cristina Soare e jurnalista care ne aduce nu doar informații despre...

Cristina Şoloc

CRISTINA ŞOLOC

După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe...

Dana Constantinescu

DANA CONSTANTINESCU

S-a născut pe 3 decembrie 1962 în Bucureşti şi lucrează în TVR de...

Dana Iancu

DANA IANCU

Prezență caldă și energică, Dana Iancu reuşeşte să îmbine munca în...

Daniela Zeca-Buzura

DANIELA ZECA-BUZURA

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni...

Dorina Florea

DORINA FLOREA

Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1...

Eda Marcus

EDA MARCUS

E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi...

Eugen Rusu

EUGEN RUSU

De luni până joi, ne aduce cele mai importante ştiri ale zilei, la...

Eugenia Vodă

EUGENIA VODĂ

Eugenia Vodă realizează din anul 2000, pe TVR1, „Profesioniştii",...

Florina Constantinescu

FLORINA CONSTANTINESCU

„Cred că am cântat de când mă ştiu, în cor, la serbările pe care le...

GABRIEL GIURGIU

GABRIEL GIURGIU

Una dintre cele mai echilibrate și credibile vocile ale...

Ioana Pavel

IOANA PAVEL

E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare...

Ionuț Gheorghe

IONUȚ GHEORGHE

Şi-a dorit de mic să le vorbească oamenilor despre ce se întâmplă...

Irina Păcurariu

IRINA PĂCURARIU

Irina Păcurariu este născută la Iaşi, la 23 martie 1969. A absolvit...

Iuliana Marciuc

IULIANA MARCIUC

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia...

Iuliana Tudor

IULIANA TUDOR

Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de...

Laura Fronoiu

LAURA FRONOIU

După aproape 11 ani pe micul ecran, sute de reportaje, campanii...

Liana Stanciu

LIANA STANCIU

S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma...

Loredana Iordache

LOREDANA IORDACHE

„Pentru mine, din 2016, Televiziunea Română este locul în care,...

Loredana Negrilă

LOREDANA NEGRILĂ

Jurnalist al Televiziunii Române din anul 2013, Loredana Negrilă...

Mădălina Chiţu

MĂDĂLINA CHIŢU

Deși absolventă de uman, a acceptat provocarea de a modera o...

Maria Chiriță

MARIA CHIRIȚĂ

Maria Chiriţă şi-a făcut debutul în televiziune în 2022, la TVR,...

Maria Smarandache

MARIA SMARANDACHE

Jurnalist la Televiziunea Română, Maria Smarandache are o...

Marian Voicu

MARIAN VOICU

Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de...

Marina Almășan

MARINA ALMĂȘAN

Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a...

Marina Constantinescu

MARINA CONSTANTINESCU

Marina Constantinescu s-a născut pe 22 septembrie 1966. A absolvit...

Marius Constantinescu

MARIUS CONSTANTINESCU

O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii...

Marius Popa

MARIUS POPA

„Pentru mine, televiziunea e un vis pe care îl trăiesc zilnic. Le...

Mihaela Crăciun

MIHAELA CRĂCIUN

Mihaela Crăciun (n. 1970, Reuseni, Suceava) este realizator și...

Mihai Rădulescu

MIHAI RĂDULESCU

Jurnalist senior la Departamentul de Ştiri al TVR, Mihai Rădulescu...

Mirela Nagâț

MIRELA NAGÂȚ

Mirela Nagâț şi-a început cariera în televiziune ca reporter...

Monica Ghiurco

MONICA GHIURCO

Cu o lungă experienţă în presă, Monica Ghiurco este una dintre...

Narcis Popescu

NARCIS POPESCU

Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu...

Paul Surugiu - Fuego

PAUL SURUGIU - FUEGO

Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25...

Rafael Udrişte

RAFAEL UDRIŞTE

S-a născut pe 16 octombrie 1970. Absolvent al Facultăţii de...

Ramona Avramescu

RAMONA AVRAMESCU

O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un...

Roxana Zamfirescu

ROXANA ZAMFIRESCU

Cu o carieră de peste două decenii în jurnalism, Roxana Zamfirescu...

Ruxandra Gheorghe Negrea

RUXANDRA GHEORGHE NEGREA

Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi...

Sebastian Felix Țopescu

SEBASTIAN FELIX ȚOPESCU

Face parte dintr-o generaţie de comunicatori ṣi creativi care...

Ștefan Stoica

ȘTEFAN STOICA

Ștefan Stoica este pasionat de pescuit, natură şi călătorii încă de...

Stela Popa

STELA POPA

Stela și-a împlinit visul din copilărie: să ajungă la Televiziunea...

Teodora Antonescu

TEODORA ANTONESCU

„TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la...

Teodora Drăgoi

TEODORA DRĂGOI

Născută pe 26 mai 1989, în orașul Hunedoara, Teodora Drăgoi alege...

Tudor Furdui

TUDOR FURDUI

Cu o profesie de economist şi cu visele din copilărie în care spera...

Valentina Băințan

VALENTINA BĂINȚAN

Ca producător tv, este implicată în realizarea și coordonarea unora...

Virgil Ianțu

VIRGIL IANȚU

Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din istoria...

Vlad Ungar

VLAD UNGAR

Este reporter al Știrilor TVR acreditat la Guvern, dar şi...

 TVR1   TVR2   TVR3   TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVRCLUJ   TVRCRAIOVA   TVRIAȘI   TVRTIMIȘOARA   TVRMURES 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Kyrie Mendél: „Eu și muzica am fost nedespărțiți din acea seară”

  VEDETE     TVR.RO 

Kyrie Mendél: „Eu și muzica am fost nedespărțiți din acea seară”

Elegant, introspectiv și cu o voce care îmbină sensibilitatea pop cu forța teatrului muzical, Kyrie Mendél a devenit în ultimii ani una dintre ...

„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

Mari vedete ale scenei autohtone se alătură muzicianului şi Orchestrei Simfonice București, într-un eveniment ce omagiază muzica românească. ...

„Povești pierdute pe un peron de tren” – filmul ce încheie sezonul „Dosar România” în 2025

  PROMO     TVR1 

„Povești pierdute pe un peron de tren” – filmul ce încheie sezonul „Dosar România” în 2025

După 13 ani de uitare, destinele personajelor acestui film sunt redate telespectatorilor de producătorul şi realizatorul Răzvan Butaru. Le ...

De ce se tem unii sportivi să câștige? Sindromul fricii de succes

  TVRSPORT     TVRSPORT 

De ce se tem unii sportivi să câștige? Sindromul fricii de succes

Vi s-a întâmplat vreodată să urmăriți un meci sau o cursă în care un sportiv, aflat la un pas de victoria vieții sale, pare să se blocheze ...

”Ora Regelui”, final de an regal

  RECOMANDARI     TVR1 

”Ora Regelui”, final de an regal

Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 9:00 vă invităm la o ediție specială ”Ora Regelui”: Seara dedicată Corpului Diplomatic de Majestatea Sa ...

”Ora Regelui”: ”TALENT 35”

  RECOMANDARI     TVR1 

”Ora Regelui”: ”TALENT 35”

”Ora Regelui” din această săptămână este o ediție de colecție despre oamenii care schimbă România, cei dăruiți cu harul de a inspira și cei ...

Destine bănăţene, de la Timişoara: Sărbătoarea „40 de ani – Mereu aproape de voi”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Destine bănăţene, de la Timişoara: Sărbătoarea „40 de ani – Mereu aproape de voi”

Duminică, 28 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, echipa emisiunii "Remix" vă invită la ultima ediție a anului 2025.

O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

  REVELIONTVR     TVR3 

O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

În noaptea dintre ani, TVR 3 deschide larg porţile memoriei şi invită telespectatorii la un Revelion cu suflet românesc, construit din emoţie, ...

TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025.

Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

  REVELIONTVR     TVRSPORT 

Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

Revelion alături de mari glorii ale sportului mondial: TVR SPORT propune, pe 31 decembrie, un program special cu documentare şi imagini rare ...

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

  REVELIONTVR     TVRFOLCLOR 

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

În noaptea de Revelion, TVR Folclor ne propune o călătorie sonoră în inima epocii interbelice, punând în valoare, prin armonii delicate și ...

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

  REVELIONTVR     TVRCULTURAL 

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani, Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci, Radu Lupu la Ateneul Român, Sergiu Celibidache – ...

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

      TVR2   TVR3   TVRCULTURAL   TVRSPORT   TVRFOLCLOR 

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe ...

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România” ne aşteaptă la o nouă ediţie a emisiunii ce reunește istorii locale, tradiții, gastronomie și ...

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

  PROMO     TVR1 

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

Tradiţia merge mai departe! Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate