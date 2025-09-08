Mihai Rădulescu: „Propaganda rusă este de o agresivitate fără precedent!”

TVRINFO

• TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova. TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare și dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare.

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare - un test decisiv pentru parcursul democratic și european al țării și un moment urmărit îndeaproape de Televiziunea Română, prin studiourile de la București și Chișinău.

„Putem înţelege cât de mare este miza acestor alegeri fie şi numai dacă observăm efortul uriaş pe care-l face Rusia pentru a deturna Republica Moldova de pe traseul său european. Sunt nenumarate dovezi publice şi continuă sa apară informaţii despre războiul hibrid dus de Moscova pe mai multe fronturi: de la finanțarea partidelor pro-ruse și organizarea de proteste plătite, până la dezinformare, atacuri cibernetice și propagandă religioasă. Cel mai recent exemplu: ancheta realizată de jurnaliştii de investigaţie de la Chişinău, care au descoperit cum s-a reactivat rețeaua coordonată de la Moscova de fugarul Ilan Șor, folosita şi în alegerile prezidenţiale şi referendumul de anul trecut. Reţeaua utilizează sute de conturi și identități false pentru a promova agenda Kremlinului în Moldova”, spune Mihai Rădulescu, coordonator editorial TVR Moldova.

Moldova este republică parlamentară, astfel că viitorul său depinde esențial de componenta noului Legislativ. Pentru câștigarea celor 101 mandate de deputat se poartă o bătălie dură între forțele politice care vor să ducă țara în Uniunea Europeană și cele care vor s-o întoarcă în sfera de influență rusă.

„Propaganda rusă este, aşadar, de o agresivitate fără precedent. Însă poate fi combatută, iar presa are un rol important în această luptă. Soluţia constă în informarea corectă şi constantă a cetăţenilor. Este ceea ce ne-am propus să facem şi noi, prin programele speciale realizate de studiourile din Bucureşti şi Chişinău”, a adăugat Mihai Rădulescu.

De luni, 8 septembrie, până duminică, 28 septembrie, ziua alegerilor, TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată votului pentru Legislativul de peste Prut, sub genericul „Republica Moldova, vot crucial”.

Campania va cuprinde emisiuni de dezbatere cu invitați din România și din Republica Moldova, precum și o rubrică dedicată în Telejurnal, cu și despre basarabenii care trăiesc și muncesc în România.

Astfel, de luni până joi, de la ora 17.10, TVR INFO va difuza o serie de dezbateri, găzduite de jurnaliștii Mihai Rădulescu, Roxana Zamfirescu, Ramona Avramescu și Claudiu Lucaci, alături de invitați de pe ambele maluri ale Prutului.

În zilele de sâmbătă, 13, 20 şi 27 septembrie, de la ora 17.00, Ramona Avramescu și Mihai Rădulescu, alături de invitații lor, vor aduce cele mai noi informații despre campania pentru Legislativul de peste Prut.

Totodată, în Telejurnalul de la ora 20.00, vom urmări o campanie în care vocea basarabenilor din România va putea fi auzită, zilnic, la TVR 1 și TVR INFO.

În paralel, studioul TVR MOLDOVA difuzează propriile programe de informare și dezbatere electorală.

În această perioadă, principalul jurnal de ştiri al TVR MOLDOVA oferă telespectatorilor relatări obiective și informații esențiale despre desfășurarea campaniei, despre candidați și despre temele relevante pentru societate.

Ştiri de încredere despre actualitatea complicată din Republica Moldova în perioada acestei campanii vor fi difuzate şi la Telejurnalul de ora 13.00, de pe TVR INFO şi TVR MOLDOVA.

În fiecare duminică, emisiunea de informare electorală „Cu Cine Votăm”, prezentată de Natalia Chicu, conturează profilurile candidaților. Astfel, fiecare alegător îi va putea cunoaṣte pe cei care vor să-i reprezinte.

În ultimele două săptămâni de campanie, TVR MOLDOVA va organiza dezbateri electorale. Jurnaliștii Mădălin Necșuțu și Antuanela Răileanu vor modera aceste confruntări, oferindu-le candidaților o tribună echitabilă, dar și provocându-i la un dialog deschis și la o competiție de idei bazată pe argumente.