„Mirosul Crăciunului” intră în casele românilor în Ajun de Crăciun

PROMO TVR1

Pentru al patrulea an consecutiv, pe 24 decembrie, de la ora 12.00, TVR 1 aduce telespectatorilor săi concertul „Mirosul Crăciunului” – cântece de iarnă interpretate de TVA (Trupa cu Valoare Adăugată) și invitații lor.

Binecunoscuții muzicieni Teo Boar (chitarist, compozitor, component al trupelor Pacifica, Mircea Baniciu Band, The Blue Workers), originar din Arad și Vladi Cnejevici (claviaturi, compozitor, component al trupelor Compact, Pasărea Colibri, Mircea Baniciu Band, The Blue Workers), din Timișoara, cărora li s-au alăturat Dorin Andone, actor al Teatrului Național din București, compozitor, textier, originar din Cluj-Napoca și Adrian Vascu, provenit din zona consultanței în afaceri, compozitor și textier, originar din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, au fondat, în 2021, TVA (Trupa cu Valoare Adăugată).

Sinergia dintre cei patru a condus la un gen de muzică ce îşi are rădăcinile în muzica folk și cu accente din zona rock, presărate cu recitări, un buchet de cântece și poezie cu mesaj specific experienței de viață a componenților trupei.

Cea de-a cincea ediţie a spectacolului intitulat „Mirosul Crăciunului” îi are ca invitați speciali pe membrii Orchestrei Simfonice Bucureşti, Narcisa Suciu band, Dinu Olăraşu, Corul Allegretto, Corul Armonia din Târgu Lăpuş şi grupul vocal Lăpuşencele. Nu mai puţin important – sau, poate, cel mai important – la spectacol asistă însuşi... Moş Crăciun!

Un concert deja tradiţional al Crăciunului TVR 1, cu emoție, bucurie și surprize, desfăşurat în sala Ion Caramitru a Teatrului Național din București şi văzut de iubitorii muzicii folk şi rock pe 24 decembrie, de la ora 12.00.

foto: Anca Cernat, Iulia Radu şi Ileana Daniela Anghel