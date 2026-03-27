Un muzician rafinat, invitatul lui Marius Constantinescu la „Ediţie Limitată”, pe TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Mari creatori culturali ai momentului sunt invitaţii lui Marius Constantinescu în fiecare sâmbătă, la „Ediţie limitată”, pe TVR Cultural. Sâmbătă, 28 martie, de la ora 12.00, avem întâlnire cu dirijorul Pierre Bleuse.

Marius Constantinescu O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii sau muzee, Marius Constantinescu este o voce carismatică a lumii culturale. Realizator şi prezentator de emisiuni de radio şi TV, Marius semnează editoriale de art & lifestyle, este MC pentru evenimente culturale de anvergură și susține cursuri și ateliere de perfecționare.

Ediţie limitată De la literatură la muzică, de la cinematografie la design, „Ediție limitată”, emisiunea realizată şi prezentată de Marius Constantinescu, oferă publicului o serie de interviuri premium cu unii dintre cei mai importanți creatori ai momentului.

Cum îi este bunul obicei, sâmbăta, la TVR Cultural, Marius Constinescu ne introduce într-un veritabil spectacol de idei, dialoguri memorabile cu personalităţi din întreaga sferă a artelor, emisiunea „Ediție limitată” fiind un spațiu de reflecție și conversație culturală fără granițe. Din 21 martie, la TVR Cultural a început un nou sezon „Ediţie limitată”, prima invitată a primăverii fiind soprana Rachel Willis-Sørensen. Interviul integral poate fi urmărit aici.

Sâmbătă, 28 martie, 12.00, TVR Cultural, Marius Constantinescu stă de vorbă cu Pierre Bleuse, „unul dintre cei mai rafinați, sofisticați şi poliedrici muzicieni ai perioadei contemporane. La ediția din 2025 Festivalului Internaţional George Enescu ne-a oferit o Simfonie a VII-a de Beethoven de o limpezime, o vigoare şi un contur cu totul memorabile, după ce strălucise deja în Simfonia Concertantă pentru 12 instrumente de Enescu şi Concertul pentru violoncel şi orchestră de Lalo (cu Sol Gabetta şi Orchestra de Cameră din Basel)” - îşi prezintă Marius Constantinescu invitatul.

Dirijorul francez a făcut patinaj artistic, poartă pe podium Issey Miyake, e fascinat de dans. „Pierre Bleuse este un dirijor definit de repertoriul enciopedic, de abordarea creativă şi out of the box a fiecărei partituri asupra căreia se apleacă - şi pe care nu face niciodată notițe, pentru a-şi păstra prospețimea lecturii - şi, nu în cele din urmă, de un farmec incontestabil”, ne dezvăluie Marius interlocutorul său la „Ediţie limitată”.

Îl vom descoperi în detaliu în interviul pe care cel care este dirijor principal al Ansamblului Intercontemporain şi al Orchestrei Simfonice din Odense şi director artistic al Festivalului Pablo Casals i l-a acordat jurnalistului Marius Constantinescu. Sâmbătă, ora 12.00, la TVR Cultural.

În noul sezon „Ediţie limitată”, care se difuzează la TVR Cultural în primăvara 2026, vom putea urmări toate interviurile speciale pe care Marius Constantinescu le-a realizat la ediția 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu.

Foto: Dinu Mărgărint, TVR