Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

publicat: Marţi, 24 Martie 2026
 TVRINFO 

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, având pe agendă adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru declararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

 

Decizia a fost fundamentată în cadrul unui grup de lucru convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, scopul principal fiind identificarea soluțiilor menite să diminueze impactul creșterii prețurilor combustibililor asupra economiei și populației. Actul normativ prevede instituirea unor măsuri de protecție pentru o perioadă inițială de șase luni, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de câte trei luni, atât timp cât circumstanțele crizei persistă.

Printre mecanismele de intervenție se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime aferente pe întreg lanțul de activitate economică. De asemenea, operațiunile de export sau livrările intracomunitare de carburanți vor fi condiționate de obținerea unui acord scris prealabil din partea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv a Ministerului Energiei. O altă măsură temporară vizează reducerea conținutului de biocarburant din benzină, acțiune orientată spre scăderea prețului final la pompă.

Monitorizarea permanentă a pieței și evaluarea necesității unor intervenții suplimentare vor fi asigurate de ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, în colaborare cu Consiliul Concurenței. Deși Ministerul Energiei a înaintat aceste propuneri în urmă cu două săptămâni, doar o parte dintre ele vor primi aprobarea în cadrul ședinței actuale, în timp ce propunerile privind reducerea accizelor și a TVA-ului rămân în stadiu de analiză la nivelul executivului.

În spațiul public, opiniile analiștilor economici subliniază că, deși principiul sprijinirii economiei prin reducerea fiscalității este considerat corect, efectele măsurilor anunțate ar putea fi totuși marginale. Totodată, specialiștii avertizează că plafonarea adaosului comercial riscă să genereze dificultăți operaționale în piață, în ciuda intențiilor oficiale de a limita creșterea prețurilor prin aceste reglementări temporare.

 

Tag-uri: carburanţi, Guvern, situație de criză, titei

24 Martie, 10:55

Rusia apără guvernul Orban după scandalul privind presupuse scurgeri de informaţii către Moscova

24 Martie, 09:40

Percheziții de amploare: dezinfectanți și măști vândute la prețuri de 10 ori mai mari

24 Martie, 09:21

Italienii nu sunt de acord cu proiectul schimbărilor din justiție. Giorgia Meloni: Cetățenii au decis. Le respectăm decizia

24 Martie, 08:45

Minerii protestează la București. Ei cer salvarea locurilor de muncă

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

Incontestabil seducător și, totuși, tulburător de înfricoșător. Cu privirea sa pătrunzătoare și sprâncenele arcuite, ca și cum ar putea izbucni ...

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

Televiziunea Română marchează săptămâna 23–29 martie prin spectacole-eveniment la TVR 1 și TVR Cultural dedicate spectacolului de teatru, ...

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

Marţi seară, Iuliana Marciuc ne propune doi noi eroi care au trăit experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii ...

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Activitatea fizică regulată este indispensabilă nu doar pentru sănătatea corpului, ci și pentru echilibrul psihic. Dincolo de îmbunătățirea ...

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în ...

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în ...

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de ...

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și ...

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, ...

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

„O afacere regală”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu ...

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 ...

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Noul sezon „Garantat 100%” începe cu un dialog fascinant despre o poveste cu toate ingredientele unui film de aventuri, care ne poartă de la un ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

Un domn amabil, fermecător pe ecran, un suflet chinuit în secret: în spatele starului de la Hollywood se ascunde o personalitate profundă, ...

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

Începând din 20 martie, de la ora 22.00, telespectatorii TVR INFO sunt invitați la o nouă emisiune ce pune în prim-plan dezbateri autentice și ...

