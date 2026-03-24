Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, având pe agendă adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru declararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Decizia a fost fundamentată în cadrul unui grup de lucru convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, scopul principal fiind identificarea soluțiilor menite să diminueze impactul creșterii prețurilor combustibililor asupra economiei și populației. Actul normativ prevede instituirea unor măsuri de protecție pentru o perioadă inițială de șase luni, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de câte trei luni, atât timp cât circumstanțele crizei persistă.

Printre mecanismele de intervenție se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime aferente pe întreg lanțul de activitate economică. De asemenea, operațiunile de export sau livrările intracomunitare de carburanți vor fi condiționate de obținerea unui acord scris prealabil din partea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv a Ministerului Energiei. O altă măsură temporară vizează reducerea conținutului de biocarburant din benzină, acțiune orientată spre scăderea prețului final la pompă.

Monitorizarea permanentă a pieței și evaluarea necesității unor intervenții suplimentare vor fi asigurate de ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, în colaborare cu Consiliul Concurenței. Deși Ministerul Energiei a înaintat aceste propuneri în urmă cu două săptămâni, doar o parte dintre ele vor primi aprobarea în cadrul ședinței actuale, în timp ce propunerile privind reducerea accizelor și a TVA-ului rămân în stadiu de analiză la nivelul executivului.

În spațiul public, opiniile analiștilor economici subliniază că, deși principiul sprijinirii economiei prin reducerea fiscalității este considerat corect, efectele măsurilor anunțate ar putea fi totuși marginale. Totodată, specialiștii avertizează că plafonarea adaosului comercial riscă să genereze dificultăți operaționale în piață, în ciuda intențiilor oficiale de a limita creșterea prețurilor prin aceste reglementări temporare.

