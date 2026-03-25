De ce eșuează reformele în România? Sâmbătă, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre poluarea Nistrului, strâmtoarea Ormuz sau bursa americană. Pe 28 martie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Deși există presiune publică pentru schimbare în România, politicienii mimează reformele. Mai mult, unii dintre ei acuză Comisia Europeană că intervine în politica suverană a Bucureștiului. Care sunt reformele importante și cine ar beneficia mai mult de pe urma lor – România sau Uniunea Europeană? De ce eșuează reformele în România? Răspund Vlad Adamescu și Răzvan Petri, cofondatori „Politică la minut”, invitaţii rubricii Povestea săptămânii, cu Marian Voicu. Interviul deschide ediţia din 28 martie „Breaking Fake News”. Emisiunea realizată de Marian Voicu la TVR 1 se vede sâmbătă după-amiază, de la ora 17.00.

Alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Slovenia s-au încheiat cu un rezultat extrem de strâns, care marchează ascensiunea populiştilor de dreapta pe scena politică. Campania electorală a fost umbrită de dezvăluirile privind acţiunile subversive ale companiei de spionaj israeliene Black Cube în favoarea Partidului Democratic Sloven, considerat drept o ameninţare iliberală la adresa Uniunii Europene. Dezvăluiri privind acțiunile Black Cube în Slovenia – un subiect ce nu putea fi, aşadar, ratat de Horia Grușcă, la Revista presei fake.

Un atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Ucraina a dus la poluarea râului Nistru. În urma bombardamentelor, uleiuri tehnice și combustibil au fost deversate în apă, fiind transportate de curentul râului spre teritoriul Republicii Moldova. Propaganda rusă susține că nu Rusia ar fi vinovată de criza ecologică din Republica Moldova ci „un camion ucrainean care s-a răsturnat pe podul de la Otaci”, dar pe care nu l-a văzut nimeni. Despre Poluarea Nistrului și manipulările propagandei pro-ruse ne vorbeşte Tatiana Țarfulea la Conspirația săptămânii, în aceeaşi ediţie „Breaking Fake News”.

Iar Gabriela Avram ne propune să stăm Cu ochii pe strâmtoarea Ormuz. În momentul în care începe un conflict în Golful Persic, strâmtoarea Ormuz devine centrul de interes pentru întreaga lume, iar bursele întră în panică. Detalii aflăm la rubrica Istoria și istoriile sale.

Ultimii, dar niciodată cei din urmă, Zaiafet și Geminschi se întreabă de ce bursa americană s-a transformat într-un rollercoaster. La Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu, vorbim despre Amenințarea „Nostradamusului Portocaliu”.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.