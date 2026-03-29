Basarabia: Memorie vie sau identitate rescrisă?

publicat: Sâmbătă, 28 Martie 2026

TVRCULTURAL 

Emisiunea „Omul și timpul” vă invită duminică, 29 martie, ora 17:00, la TVR Cultural, să urmăriți o dezbatere lucidă despre memorie, identitate și felul în care istoria continuă să ne modeleze prezentul.

 

Diplomatul și istoricul Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldova la București, și profesorul universitar doctor Constantin Hlihor sunt invitații ediției de duminică, 29 martie, a emisiunii „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște și difuzată de la ora 17:00, pe TVR Cultural.

O întâlnire necesară și nuanțată despre trecutul comun și realitățile divergente care definesc astăzi teritoriile locuite de români pe cele două maluri ale Prutului.

Alături de ei, în emisiune vor fi intervenții jurnalistice din mai multe puncte esențiale ale spațiului european și românesc: de la Bruxelles, europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturdza; de la Chișinău, avocatul Iulian Rusanovschi și profesoara de istorie Daniela Vacarciuc; iar de la București, avocatul Antonie Popescu, un fin cunoscător al realităților de peste Prut.

Rafael Udriște și invitații săi reușesc, împreună, să contureze un dialog onest despre identitate, memorie și tensiunile geopolitice care continuă să influențeze relația dintre București și Chișinău.

În 2026, discuția nu mai este doar despre istorie, ci despre felul în care aceasta este trăită și reinterpretată astăzi. Între memorie și aniversare, între apropiere și distanță, relația dintre România și Republica Moldova rămâne deschisă, dar marcată de rupturi, influențe istorice și realități diferite. Un trecut comun nu a însemnat însă și un parcurs comun, iar această diferență devine punctul de plecare al analizei.

Emisiunea „Omul și timpul” propune o reflecție lucidă asupra unor întrebări esențiale: cât din ideea unui singur neam mai este astăzi vie? Cât de adânci sunt urmele ocupației sovietice și cum continuă acestea să influențeze mentalul colectiv? Mai putem vorbi despre o memorie comună sau asistăm, de fapt, la existența a două istorii paralele? Și, nu în ultimul rând, ce rol joacă Transnistria în această ecuație fragilă și încă nerezolvată?

Înregistrată în decorul rafinat al Muzeului de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”, emisiunea „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște, este mai mult decât o emisiune de televiziune – este o reflecție asupra prezentului prin instrumentele memoriei și ale analizei critice. Fiecare ediție aduce în prim-plan teme esențiale și voci importante din spațiul românesc și nu numai, într-o încercare de a înțelege lumea în care trăim dincolo de aparențe.

„Omul și timpul”, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural (redifuzare marți, 31 martie, ora 23:30).

 

Tag-uri: Basarabia, istorie, omul si timpul, rafael udriste, TVR Cultural

