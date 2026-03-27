Arad, între medieval și retro – duminică, la „Exclusiv în România”

Istorie, tehnologie, cultură. Vizităm, alături de Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi întreaga echipă a emisiunii, Muzeul Retro IT din Arad, Muzeul Memorial Ioan Slavici și Emil Monția din Şiria şi urcăm la Cetatea Şiriei, pentru un peisaj de vis. Totul într-o nouă ediţie „Exclusiv în România”, pe 29 martie, de la ora 18.00, la TVR 1.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ... Cristina Şoloc După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe ea. Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cristina a fost remarcată într-un ziar din Cluj, propunându-i-se să prezinte emisiunea „Karaoke Show” la Prima TV, iar în 2003 a păşit în TVR ca reporter al emisiunii „Bună dimineaţa, România!” ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Pentru a doua ediţie a sezonului 26 „Exclusiv în România”, echipa drumeţilor de profesie de la TVR 1 străbate toată ţara şi ajunge, în sfârșit, în județul Arad, unde Cristi Tabără și Cristina Șoloc explorează atât unicatele din municipiul Arad, cât și pe cele din împrejurimi. Le admirăm şi le aflăm poveştile cu toţii pe 29 martie, de la ora 18.00.

Pentru început, Cristi face turul unui spațiu spectaculos al istoriei – Muzeul Retro IT, din Arad, pentru că există aici o colecție muzeală unică în România, un fel de istorie a calculatoarelor, așa cum au început ele – de la o mașină de socotit, apoi un computer, care a evoluat până în prezent. Colecția, formată din câteva mii de piese, conține, printre altele, și un unicat mondial.

Fondatorul muzeului Retro IT este economistul Florin Mărcuș, care și-a dorit atât de mult, în copilărie, un calculator (pe care nu l-a primit, fiind atunci prea scump și considerat destul de inutil), încât, după zeci de ani, a ajuns să aibă propria colecție de calculatoare, suficient de mare și fascinantă ca să o poată expune, să o vadă și alții. A închiriat un apartament mare, în centrul Aradului, unde, în 5 camere, a desfășurat-o pe etape – de la tehnica de calcul românească, la începutul calculatoarelor personale, la mobilitate, la cea mai mare colecție de procesoare din lume, la chip-uri unicat și la o cameră dedicată aparturii audio-video – un loc unde se întâlnesc toate universurile în materie de IT și nu numai. Tehnică în general funcțională, cumpărată fie de pe site-uri de anunțuri, fie de la colecţionari, inclusiv de la oameni care golesc case și vor să mai facă un ban.

Pentru pasionați, turul poate dura între o oră și jumătate, cu minimum de povești, și 4-5 ore, în funcție de interactivitatea vizitatorilor, și este gratuit, dar cu programare, oricând după ora 16.00.

La rândul său, Cristina explorează împrejurimile și ajunge în frumoasa comună Șiria – un loc încărcat de istorie și cultură, aflat la 28 km de Arad, la poalele Munților Zarandului. Aici descoperă Conacul Bohuș, o clădire superbă, cu parfum din alt veac, care găzduiește „Muzeul Memorial Ioan Slavici și Emil Monția”, unde aflăm lucruri mai puțin știute despre viața și operele a doi mari artiști arădeni – literatură și muzică ce ne încântă și astăzi. Ioan Slavici a scris peste 20 de volume, printre care „Mara”, „Moara cu noroc” și „Popa Tanda” au rămas opere fundamentale ale literaturii române, iar Emil Monția a cules și a prelucrat peste 100 de doine și cântece populare românești și 5 volume de colinde, printre care „Sus, la poarta Raiului”, „Colindița” și „O, ce veste minunată!”.

Una dintre sălile Conacului Bohuș este dedicată revoluției maghiare de la 1848-1849, pentru că aici s-a semnat actul capitulării armatei revoluționare maghiare, după ce a fost strivită de intervenția austriacă și de forțele militare rusești.

Aflăm toate poveștile uimitoare pe care le ascunde acest conac, de la Dr. Sorin Bulboacă, directorul Complexului Muzeal Arad și Laura Ionela Moț, muzeografa Muzeulului Memorial „Ioan Slavici - Emil Monția”.

Nu departe de Conacul Bohuș, se ridică Cetatea Șiriei, o mărturie impresionantă a trecutului medieval al zonei. Așezată strategic pe Dealul Șiriei, Cetatea Șiriei este un simbol al rezistenței și identității acestor locuri, iar ruinele ei impunătoare sunt un punct de atracție pentru iubitorii de istorie, de arhitectură, dar și de priveliști superbe. Așa că o vizităm și noi, iar povestea ei o aflăm de la Lucian Hereș, profesor de istorie în Șiria.

Producător: Marin Găbudean