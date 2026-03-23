Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

publicat: Luni, 23 Martie 2026
Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în circulația banilor cash, măsură ce va deveni obligatorie și în România începând cu vara anului 2027.

 

Pe lângă plafonul principal, cadrul legislativ introduce și un mecanism de monitorizare riguroasă, prin care comercianții sunt obligați să colecteze și să raporteze date complexe despre cumpărători pentru orice tranzacție cu numerar care depășește valoarea de 3.000 de euro. Este esențial de precizat că aceste restricții vizează exclusiv relația cu operatorii economici profesioniști. Tranzacțiile private desfășurate între persoane fizice, cum ar fi împrumuturile amicale sau vânzarea unor bunuri personale, nu sunt vizate de aceste limite, menținând astfel libertatea cetățenilor de a utiliza numerarul pentru nevoi personale fără constrângeri suplimentare.

Prin aceste noi reglementări, România se aliniază practicilor unor state precum Germania, unde sunt deja aplicate limite stricte sau chiar interdicții totale asupra achizițiilor imobiliare realizate prin numerar. Deși inițiativa poate fi percepută ca fiind restrictivă, oficialii europeni subliniază că scopul nu este eliminarea banilor fizici, ci monitorizarea eficientă a fluxurilor financiare suspecte. Astfel, începând cu anul 2027, transparența devine elementul central al achizițiilor importante efectuate la comercianți, transformând numerarul într-un instrument dedicat cu precădere cheltuielilor curente și tranzacțiilor de valoare redusă.

 

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: bănci, evaziune fiscală, reguli uniunea europeana, spălare de bani, transfer bani

23 Martie, 09:49

Trecerea la ora de vară creşte riscul de AVC şi infarct; se recomandă o preadaptare

23 Martie, 08:58

Uniunea Europeană a adoptat oficial regulamentul care impune o limită drastică pentru plățile în numerar. Măsură va deveni obligatorie și în România începând cu vara anului 2027

23 Martie, 08:38

Navigația pe brațul Măcin al Dunării, din Tulcea, va fi închisă pentru desfășurarea unor activități de instrucție militară

23 Martie, 08:16

Simulare Bacalaureat/ Luni – prima probă; participă 95,59% dintre licee

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

  PROMO     TVRCULTURAL 

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de ...

Primul

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Primul "Remix" din grila de primăvară TVR Cultural, dedicat scenei rock clujene de ieri şi de azi

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și ...

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, ...

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

„O afacere regală”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu ...

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

  PROMO     TVR2 

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 ...

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

  FILM     TVR1 

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Noul sezon „Garantat 100%” începe cu un dialog fascinant despre o poveste cu toate ingredientele unui film de aventuri, care ne poartă de la un ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

  PROMO     TVR1 

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

Un domn amabil, fermecător pe ecran, un suflet chinuit în secret: în spatele starului de la Hollywood se ascunde o personalitate profundă, ...

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

  TVRINFO     TVRINFO 

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

Începând din 20 martie, de la ora 22.00, telespectatorii TVR INFO sunt invitați la o nouă emisiune ce pune în prim-plan dezbateri autentice și ...

Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

  FILM     TVR1 

Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

Kate Winslet este acriţa care a refuzat să devină clişeul tinerei romantice pe care Hollywood-ul voia să i-l atribuie. În documentarul „Kate ...

Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

  FILM     TVR1 

Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

Pe 20 martie, de la ora 20.00, telespectatorii TVR 1 văd o comedie de acţiune, ce reuneşte nu mai puţin de patru actori laureaţi cu Premiul Oscar!

Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

Jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Alexandru Costache, jurnalist al Ştirilor TVR, discută subiectul sâmbătă, 21 martie, ora 17.00, la ...

Gazdele se dezlănţuie pe scena Festivalului de Folclor Maria Tănase – duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Gazdele se dezlănţuie pe scena Festivalului de Folclor Maria Tănase – duminică, la TVR 1

Pe 22 martie, de la ora 20.00, urmărim la TVR 1 cea de-a treia parte a Festivalului Național de Folclor „Maria Tănase”. Amfitrion – Iuliana Tudor.

Perspective științifice actuale privind impactul sedentarismului asupra organismului

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Perspective științifice actuale privind impactul sedentarismului asupra organismului

Foarte mulți români au un stil de viață sedentar sau au o tendinţă puternică spre sedentarism, ceea ce evidențiază încă o dată importanța ...

