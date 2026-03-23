Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în circulația banilor cash, măsură ce va deveni obligatorie și în România începând cu vara anului 2027.

Pe lângă plafonul principal, cadrul legislativ introduce și un mecanism de monitorizare riguroasă, prin care comercianții sunt obligați să colecteze și să raporteze date complexe despre cumpărători pentru orice tranzacție cu numerar care depășește valoarea de 3.000 de euro. Este esențial de precizat că aceste restricții vizează exclusiv relația cu operatorii economici profesioniști. Tranzacțiile private desfășurate între persoane fizice, cum ar fi împrumuturile amicale sau vânzarea unor bunuri personale, nu sunt vizate de aceste limite, menținând astfel libertatea cetățenilor de a utiliza numerarul pentru nevoi personale fără constrângeri suplimentare.

Prin aceste noi reglementări, România se aliniază practicilor unor state precum Germania, unde sunt deja aplicate limite stricte sau chiar interdicții totale asupra achizițiilor imobiliare realizate prin numerar. Deși inițiativa poate fi percepută ca fiind restrictivă, oficialii europeni subliniază că scopul nu este eliminarea banilor fizici, ci monitorizarea eficientă a fluxurilor financiare suspecte. Astfel, începând cu anul 2027, transparența devine elementul central al achizițiilor importante efectuate la comercianți, transformând numerarul într-un instrument dedicat cu precădere cheltuielilor curente și tranzacțiilor de valoare redusă.

