Povestea lui Vișinel Bălan deschide noul sezon „Istorii de bun gust” la TVR 2

publicat: Joi, 26 Martie 2026

Fost copil instituționalizat, tânărul care a absolvit trei facultăți, două masterate și un doctorat are acum în grijă copii defavorizaţi. Prima ediţie a emisiunii realizate de Camelia Moise poate fi urmărită joi, 26 martie, de la ora 20.25, la TVR 2.

 

O călătorie fascinantă şi de bun gust! O emisiune de antropologie culinară realizată de Camelia Moise, care ne invită să descoperim gustul trecutului, aroma tradiţiilor şi poveştile ascunse în spatele fiecărei reţete. Un „alt fel de gătit” – unde ingredientul principal este istoria.

Vişinel Bălan s-a născut în 1987 și, imediat după naștere, a fost abandonat într-o casă de copii. O viaţă începută complet greşit. Ar fi putut să fure sau să cerșească, adică să facă ceea ce mulți dintre cei crescuți acolo au făcut în restul vieții lor și, probabil, mai fac și azi. Şi totuşi, acum, Vişinel este absolvent de trei facultăți, două masterate și un doctorat. Conduce o instituție care are grijă de copii. Îi trimite în tabere, a făcut credit de nevoi personale și le-a cumpărat „aiphoane” celor care s-au întors la școală. Un exemplu remarcabil de reziliență și determinare în fața adversităților. Trecutul său dificil și realizările ulterioare îl recomandă ca o voce autentică și puternică, un model de urmat. Nu mai puţin de 24 de televiziuni din întreaga lume au realizat reportaje și documentare despre viaţa sa. Îi aflăm povestea joi seară, la prima ediţie a sezonului 8 al emisiunii „Istorii de bun gust”. Realizatoarea Camelia Moise ne aşteaptă în faţa micilor ecrane, la TVR 2, de la ora 20.05.

A cunoscut în cămin ticăloșia, nerușinarea, depravarea. Georgiana, cea care l-a învăţat să cânte „Mamelor din lumea-ntreagă”, a sfârșit violată şi ucisă cu 20 de lovituri de cuțit. Șase luni mai târziu, Vișinel îşi înmormânta doi prieteni care pierduseră, la rândul lor, lupta cu virusul HIV. Ceea ce l-a ajutat pe Vişinel să nu aibă aceeaşi soartă a fost, este convins el, educaţia.

„Lecția primită de la Vișinel are legătură, în primul rând, cu povestea lui acel să nu privești înapoi cu mânie. Să ierți și să înțelegi cruzimea îngrijitorilor, să nu fii ca ei, ci să faci credit de nevoi personale pentru alți copii care ți-au luat locul în orfelinat, să faci o facultate de teatru, doar ca să înțelegi ce s-a întâmplat cu viața ta până atunci, să le faci gale de premiere...” – realizatoarea Camelia Moise îşi mărturiseşte admiraţia faţă de tânărul care şi-a depăşit cu mult condiţia.

La „Istorii de bun gust”, pe 26 martie, îl vedem şi gătind, alături de realizatoarea TVR 2, o plăcintă pentru copiii instituționalizați din municipiul Giurgiu, în amintirea copilăriei sale private de mesele normale şi de bunătăţi făcute în casă. Urmărindu-i, ne vom face o idee despre ce însemna instituționalizarea copiilor în perioada comunistă.

Tag-uri: Camelia Moise, copii instituționalizați, orfelinat, poveste de succes, TVR 2, Vişinel Bălan, „Istorii de bun gust”

