Elevii şi profesorii au revenit în clase

TVRINFO

Chiar dacă sunt în continuare nemulţumite de schimbările decise de Guvern, cele mai multe dintre cadrele didactice au revenit în clase și au început predarea materiei.

La o zi după festivitățile de deschidere marcate de proteste și boicoturi, elevii și profesorii s-au întors în sălile de clasă. Deși tensiunile din sistemul educațional persistă, majoritatea cadrelor didactice au decis să înceapă predarea, chiar dacă revendicările față de Guvern rămân neîncheiate.

A doua zi de școală s-a desfășurat neuniform, în funcție de deciziile luate la nivelul fiecărei unități de învățământ. După o zi de luni marcată de manifestații și festivități anulate în mai multe orașe, sindicatele din educație avertizează că nu renunță la acțiunile de protest și analizează în continuare opțiunea unei greve generale. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată clară pentru o eventuală oprire colectivă a activității.

Potrivit unor surse sindicale, nu este exclus ca un astfel de demers să fie programat într-un moment-cheie al anului școlar, fără a afecta, totuși, examenele naționale, prevăzute pentru vara anului viitor.

La București, elevii de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din clasele a IX-a și a X-a au avut parte de ceremonia de deschidere abia marți, după ce profesorii au boicotat festivitatea de luni în semn de solidaritate cu mișcările sindicale. Ulterior, cursurile au început, iar lecțiile au fost reluate în program normal.

În ciuda temerilor că marți ar putea fi o nouă zi de blocaj, în majoritatea școlilor din Capitală și din marile orașe, dascălii au ales să intre la ore, continuându-și misiunea educațională, chiar și pe fondul unei nemulțumiri persistente.

