„Sprint with the Stars”, în premieră în România, transmis la TVR Sport

David Popovici aduce la Otopeni o competiție inedită, care oferă copiilor posibilitatea să concureze alături de staruri ale înotului mondial.

Sâmbătă, 17 ianuarie, TVR Sport transmite în direct, de la ora 11:45 și ora 17:45, evenimentul competițional „Sprint with the Stars”, care va avea loc pentru prima dată în România, în Complexul de Natație de la Otopeni. Comentariul va fi asigurat de jurnalistul Emil Hossu Longin.

Inițiativa este un proiect de suflet al lui David Popovici, care reunește copii pasionați de înot și unele dintre cele mai mari nume ale natației mondiale. Competiția, aflată la prima ediție internațională, a fost organizată până acum exclusiv în Marea Britanie. David Popovici a participat la evenimentele „Sprint with the Stars” de la Londra în 2023 și 2025, experiență care l-a inspirat să aducă acest format și în România.

Conceptul concursului aparține lui Adam Peaty, triplu campion olimpic la bras, și lui Ed Baxter. „Sprint with the Stars” le oferă copiilor și înotătorilor începători șansa de a concura, în condiții oficiale, cu cei mai buni sportivi ai lumii. Întrecerile se desfășoară pe distanța de 50 de metri, la toate stilurile. Cei mai rapizi nouă concurenți din fiecare categorie de vârstă se califică în finale, unde, pe culoarul central, intră în cursă una dintre vedetele invitate.

Pe lângă David Popovici (liber), la startul competiției de la Otopeni vor fi prezenți: Adam Peaty (Marea Britanie, bras), Veera Kivirinta (Finlanda, bras), Lauren Cox (Marea Britanie, spate), Apostolos Christou (Grecia, spate), Angelina Köhler (Germania, fluture) și Diogo Ribeiro (Portugalia, fluture).

„Opt dintre înotătorii de top ai Europei, în frunte cu cel mai valoros înotător al anului trecut, cvadruplul campion mondial David Popovici, vin la evenimentul de la Otopeni. Este șansa copiilor români să se afle, în condiții de concurs, în apă cu sportivii pe care îi admiră de acasă, în transmisiunile TVR Sport”, spune Emil Hossu Longin, jurnalist TVR Sport.

Cine sunt campionii?

MASCULIN

• David Popovici (România) – campion olimpic, cvadruplu campion mondial, cvadruplu campion european

• Adam Peaty (Marea Britanie) – triplu campion olimpic, octuplu campion mondial, 16 medalii de aur europene

• Diogo Ribeiro (Portugalia) – dublu campion mondial

• Apostolos Christou (Grecia) – vicecampion olimpic, medaliat mondial, triplu campion european

FEMININ

• Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială

• Roos Vanotterdijk (Belgia) – dublă medaliată mondială, campioană europeană

• Lauren Cox (Marea Britanie) – medaliată mondială și europeană

• Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampioană europeană.