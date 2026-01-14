loader
Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026

Poloiștii tricolori au obținut marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, o victorie cu mari emoții în fața reprezentativei Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale.

 

Reprezentativa de polo a României s-a impus la limită în partida disputată în compania Turciei, cu scor 20-19 (4-5, 7-5, 7-5, 2-4), după un meci palpitant, dar în care tricolorii au avut o prestație modestă în faza defensivă, încasând un număr mare de goluri.

Cu două victorii, după cea cu Slovacia, echipa României s-a calificat în faza grupelor principale, dar va mai juca împotriva Italiei, joi, de la ora 16:15 (în direct la TVR Sport).

Pentru România au marcat Georgescu 5 goluri, Neamţu 4, Fulea 3, Iudean 2, Luţescu 2, Prioteasa 1, Gheorghe 1, Belenyesi 1, Luncan 1.

Grație celor două succese (după victoria inaugurală cu Slovacia, 16-8), România a acumulat 6 puncte și nu mai poate pierde locul 3 în grupă. În celălalt meci al zilei, Italia a învins Slovacia cu 17-12, confirmându-și statutul de favorită.

Aventura tricolorilor continuă joi, 15 ianuarie, când România va înfrunta Italia pentru stabilirea ierarhiei finale a Grupei D. Rămâneți alături de noi începând cu ora 16:15, pentru o partidă de gală transmisă în direct la TVR Sport.

După partidele din grupele principale, între 16-21 ianuarie, vor avea loc semifinalele (23 ianuarie) şi finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi cele pentru clasarea pe locurile 5-12.

Conform noului sistem de joc de la CE 2026, primele trei clasate merg în grupele principale, unde tricolorii își vor măsura forțele cu echipele din Grupa B. Pentru echipa noastră, miza finală rămâne clasarea în primele opt locuri, obiectiv care ar asigura prezența la Campionatul Mondial de la Budapesta din 2027.

