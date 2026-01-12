Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

Naționala de polo a României a început aventura europeană cu o victorie entuziasmantă, reușind să se impună clar în Grupa D a Europeanului de la Belgrad: România - Slovacia 16-8 (5-3, 4-2, 2-0, 5-3).

Jucătorii noștri au gestionat cu maturitate momentele cheie ale partidei, demonstrând o coordonare colectivă care a lăsat puține opțiuni adversarilor.

Pe lista marcatorilor s-au remarcat Darian Luncan, Vlad Georgescu și Alexandru Gheorghe, fiecare cu câte 3 goluri. Au mai contribuit pe tabela de marcaj Nicu Oanta și Andrei Neamțu cu 2 goluri, precum și Levente Vancsik, Matei Lutescu, Tudor Fulea, fiecare cu câte un gol.

Al doilea meci din grupă va avea loc pe 13 ianuarie, de la ora 21:30, contra Turciei.

A 37-a ediție a Campionatului European, competiție care se desfășoură luna aceasta, între 10 și 25 ianuarie, la Belgrad.

O eventuală accedere în sferturile de finală ar aduce și calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, programat la Budapesta.

Toate meciurile României vor fi transmise în direct la TVR Sport.