Modelul 5C al abilităților mentale în sport

În sportul de performanță, pregătirea fizică și tehnică nu mai este suficientă. Diferența dintre un sportiv bun și unul excepțional se face tot mai des în planul psihologic. În acest context, modelul 5C propus de psihologul sportiv Dr. Chris Harwood de la Universitatea Loughborough oferă un cadru practic și validat pentru dezvoltarea abilităților mentale esențiale.

Modelul urmărește să descrie și să cultive cinci competențe psihologice de bază, utile în antrenamentul zilnic, în momentele dificile ale competiției și în formarea caracterului sportiv.

1. Angajamentul (Commitment): această dimensiune reflectă nivelul de motivație și disponibilitatea de a investi efort susținut în antrenamente și competiții. Angajamentul înseamnă mai mult decât dorința de a reuși: presupune perseverență, reziliență și o atitudine activă față de procesul de învățare – inclusiv disponibilitatea de a lucra asupra slăbiciunilor și de a perfecționa ceea ce deja funcționează. Este, în esență, motorul intern care susține progresul real.

2. Comunicarea (Communication): această componentă se referă la modul în care sportivul interacționează cu cei din jur – antrenori, colegi, personal de sprijin. Comunicarea nu este doar verbală, ci include și limbajul corpului, ascultarea activă, disponibilitatea de a oferi și primi feedback. Un sportiv care comunică eficient este proactiv, pozitiv și contribuie la coerența și încrederea în cadrul echipei.

3. Concentrarea (Concentration): aceasta reflectă capacitatea de a menține atenția focalizată pe ceea ce este relevant într-un anumit moment – fie în timpul unui exercițiu tehnic, fie în timpul unui moment critic din meci. Concentrarea implică abilitatea de a rămâne ancorat în prezent, blocând distragerile interne (gânduri, emoții) sau externe (public, presiune, zgomote), și menținând claritatea decizională.

4. Controlul (Control): controlul descrie abilitatea sportivului de a-și gestiona reacțiile emoționale și cognitive în condiții de stres. Nu este vorba despre reprimarea emoțiilor, ci despre reglarea lor constructivă: cum este procesată frustrarea, cum se face față presiunii, ce atitudine apare în fața eșecului sau a nedreptății. Sportivii cu un control mental bun rămân funcționali chiar și în condiții tensionate, păstrându-și capacitatea de reacție și discernământul tactic.

5. Încrederea (Confidence): această dimensiune reflectă încrederea sportivului în propriile abilități și în capacitatea de a-și atinge obiectivele. Încrederea autentică permite abordarea provocărilor fără teamă de eșec, cu o energie mentală pozitivă și o disponibilitate de a-și asuma riscuri calculate. Ea se reflectă în postură, tonus, limbaj și decizii – devenind un indicator vizibil al robusteții mentale.

Modelul 5C este utilizat pe scară largă în programele de dezvoltare psihologică ale sportivilor, în special în lucrul cu tinerii. Datorită limbajului accesibil și a structurii clare, cei 5C pot fi: măsurate comportamental, oferind un ghid de feedback pentru antrenori și sportivi; antrenate sistematic, prin exerciții specifice pentru fiecare componentă; utilizate în evaluarea performanței mentale, în paralel cu indicatorii fizici sau tehnici.

Acest cadru permite construirea unei culturi a dezvoltării mentale în sport, bazată pe progres, adaptabilitate și învățare continuă. Iar pentru psihologii sportivi, cei 5C oferă un instrument de intervenție coerent și aplicabil în contexte variate – de la antrenamente de rutină până la pregătirea pentru competiții de nivel înalt.

sursa: https://the5cs.co.uk/

