Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe speciale, difuzate pe TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Folclor, TVR Sport și TVR INFO.

De la comedia românească și spectacolele-emblemă ale scenei naționale, la concerte legendare, documentare-eveniment și retrospective ale anului, Revelionul 2026 pe toate posturile TVR este o invitație la emoție, memorie și excelență culturală.

Revelion 2026 marchează începutul unui an aniversar important pentru Televiziunea Română – „Împreună la puterea 70”. Punctul culminant al serii va avea loc exact la ora 00:00, moment transmis în simulcast pe toate canalele TVR – un gest simbolic care deschide oficial anul în care instituția marchează șapte decenii de existență. Un moment dedicat deopotrivă celor care au pus piatra de temelie și celor care vor scrie următoarele povești.

Maraton de comedie românească la TVR 2



.

TVR 2 dedică seara și noaptea de Revelion filmului românesc de comedie, cu unele dintre cele mai iubite producții ale anilor ’70–’80. De la ora 20:05, telespectatorii se reîntâlnesc cu Brigada Diverse, în trei filme devenite clasice: „B.D. intră în acțiune” (1970), „B.D. în alertă” (1971) și „B.D. la munte și la mare” (1971).

.

După miezul nopții, incursiunea în comedia de satiră socială continuă cu două filme semnate de Geo Saizescu – „Secretul lui Bachus” și „Secretul lui Nemesis” – în interpretări memorabile ale marilor actori români.

Revelion cu suflet românesc la TVR 3

În noaptea dintre ani, TVR 3 deschide porțile Arhivei de Aur și propune un Revelion construit din emoție, umor și farmec autentic. Programul începe la ora 20:00 cu spectacolul de teatru „Tache, Ianche și Cadâr” de Victor Ion Popa, în regia lui Ion Finteșteanu, o montare emblematică din 1976, cu Alexandru Giugaru, Ion Finteșteanu și Marcel Anghelescu în rolurile principale.

.



.

De la ora 22:00, petrecerea continuă cu o selecție a celor mai iubite momente de divertisment din arhiva TVR, aducând pe ecran nume legendare precum Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Amza Pellea, Stela Popescu sau Anda Călugăreanu. Muzica ocupă un loc central, prin prezența unor artiști precum Corina Chiriac, Gică Petrescu, Angela Similea, Sofia Vicoveanca, Irina Loghin, Gabi Luncă sau Fărâmiță Lambru.

Concerte și documente de patrimoniu la TVR Cultural



.

TVR Cultural întâmpină Anul Nou cu un program-eveniment dedicat excelenței muzicale și culturale. De la ora 21:15, pe 31 decembrie, telespectatorii pot urmări, în premieră, opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul, producție a Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”.



.

Noaptea continuă cu momente de referință: documentarul „Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani”, concerte legendare sub titlul „Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci”, o întâlnire cu rafinamentul absolut al unuia dintre cei mai mari pianiști ai lumii: Radu Lupu la Ateneul Român, două concerte dirijate de Sergiu Celibidache la Ateneul Român și un concert-document al Corului Madrigal, de la prima ediție postdecembristă a Festivalului Internațional „George Enescu”.

Atmosferă de epocă și sărbătoare la TVR Folclor



.

De Revelion 2026, TVR Folclor propune o premieră culturală: spectacolul „Poveste din Bucureștiul de Odinioară”, difuzat de la ora 21:00. Un concert conceput ca un film muzical, cu Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu, alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Râmnicu Vâlcea” și Taraful de Oraș, recreează farmecul Bucureștiului interbelic. Melodii compuse de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, alături de partituri semnate de Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger și Fritz Kreisler, redau atmosfera sonoră a Bucureștiului interbelic.

(În prima zi din an, începând cu ora 3:25, programul „Poveste din Bucureștiul de Odinioară” poate fi urmărit și la TVR 1).

Legendele sportului, de Revelion la TVR Sport



.

TVR Sport propune, pe 31 decembrie, un program special dedicat marilor legende ale sportului. De la ora 20:00, „Retrosport special” readuce în prim-plan imagini rare din cariera Nadiei Comăneci, urmate, de la ora 21:00, de documentarul „Nadia Comăneci: gimnasta și dictatorul”, coproducție Arte–TVR. Programul continuă cu documentare dedicate unor figuri emblematice ale sportului mondial, precum Diego Armando Maradona.

„TVR 70 RETRO”, retrospectiva anului la TVR INFO

TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025. De la ora 21:00, „TVR 70 RETRO / POLITIC” readuce în atenție momentele decisive ale anului electoral, urmat de „TVR 70 RETRO / CAMPANII”, o privire asupra campaniilor cu impact social major desfășurate de TVR: . „Împreună facem bine” - ajutorarea persoanelor afectate de inundații, „Omul Anului”, o inițiativă emblematică a TVR, dedicată celor care prin generozitate și implicare au schimbat comunități și au inspirat societatea. „Via Transilvanica”, campania de strângere de fonduri pentru copii cu probleme de sănătate, a fost un proiect care a mobilizat comunitățile din întreaga țară. Sub mesajul „Prietenii noștri, sprijinul nostru”, campania pentru protecția animalelor a promovat empatia și responsabilitatea față de animale.

Noaptea continuă cu „TVR 70 RETRO / FESTIVALURI”, „TVR 70 RETRO / FASHION” și „TVR 70 RETRO / CULTURĂ”, care evidențiază implicarea Televiziunii Române în susținerea marilor evenimente culturale și a creativității românești.

Sărbători fericite!