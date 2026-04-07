Întâmpinăm Paștele alături de Corul Madrigal, la TVR Cultural

Pe 9 aprilie, de la ora 19.00, TVR Cultual transmite în direct concertul susţinut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” la Sala Aula Magna a Universităţii Politehnica din Bucureşti, cuprinzând lucrări de muzică sacră românească și universală. În reluare, luni, 13 aprilie, de la ora 12.00, tot la TVR Cultural.

De la bucuria intrării în cetate, la momentele de agonie petrecute pe Cruce, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” ne invită să fim martorii ultimei săptămâni a lui Iisus pe pământ, într-un spectacol special, încărcat de emoție, conceput pentru a reda prin muzică, artă dramatică și scenografie simbolismul zilelor premergătoare Învierii Mântuitorului. Parte a Turneului național „Săptămâna Patimilor”, susţinut de Corul Madrigal în această perioadă în orașele Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu şi București, concertul de la Sala Aula Magna a Universităţii Politehnica din Bucureşti, din 9 aprilie, ora 19.00, este transmis în direct la TVR Cultural. De asemenea, spectacolul poate fi văzut în reluare luni, 13 aprilie, de la ora 12.00.

Cu un repertoriu de lucrări de muzică sacră românească și universală, programul spectacolelor dedicat celei mai mari sărbători a creștinătății include fragmente din celebrul „Florilegiu bizantin” – impresionanta colecție de muzică pascală structurată de Marin Constantin, „Prohodul Domnului”, în aranjamentul lui Nicolae Lungu, „Credo” („Missa în do minor”, fragmente), de W. A. Mozart, precum și multe alte compoziții spirituale emblematice.

Experiența profundă a publicului din sălile de spectacol este completată de textele sacre interpretate de actorii Marius Turdeanu și Richard Bovnoczki, precum și de vocile copiilor din corurile Programului Național Cantus Mundi.

Dirijor Anna Ungureanu

Regia și scenariul Emil Pantelimon

Scenografia Vladimir Turturica

Producător TV: Valentina Băințan

Foto: FaceBook Madrigal