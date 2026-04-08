Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „divorţul” Stetelor Unite de NATO şi alegerile parlamentare din Ungaria. Pe 11 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Pentru prima dată în decurs de secole, procesiunile de Paște au fost interzise iar Slujba de Înviere este celebrată cu ușile închise la Ierusalim. Accesul la locurile sfinte a fost restricționat de autoritățile israeliene. Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? – este întrebarea pe care Marian Voicu i-o adresează pr. conf. Radu Preda, de la Facultatea de teologie ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, invitat al rubricii Povestea săptămânii. Interviul deschide ediţia din 11 aprilie „Breaking Fake News”. Emisiunea realizată de Marian Voicu la TVR 1 se vede şi în Sâmbăta Mare, de la ora 17.00.

La Revista presei fake, Horia Grușcă ne vorbeşte despre Amenințările lui Donald Trump cu „divorțul” de NATO. La exact 77 de la crearea NATO, Donald Trump ameninţă cu retragerea Statelor Unite din Alianţă, invocând lipsa susţinerii aliaţilor pentru războiul din Iran. Cât de îndreptăţită este nemulţumirea preşedintelui american şi ce şanse sunt ca avertismentele sale să fie puse în practică? Între timp, o organizaţie israeliană semnalează înmulţirea cazurilor de hărţuire a creştinilor de către coloniştii evrei din teritoriile ocupate.

Până atunci, ne îndreptăm atenţia asupra vecinilor noştri: duminică, maghiarii sunt chemați la urne pentru alegeri parlamentare, considerate cele mai importante din ultimele două decenii. Lupta se da între Fidesz, partidul premierului Victor Orban, aflat la guvernare de 16 ani și Tisza, partidul de opoziție, condus de Peter Magyar. Cetățenii maghiari trebuie să voteze pentru schimbare sau continuitate, după o campania electorală agresivă, dominată de mesaje negative, manipulări și teorii ale conspirației. Tema propusă de Tatiana Țarfulea la Conspirația săptămânii – Alegeri în Ungaria: Ucraina, adversarul lui Orban.

Tot în ediţia aceasta a emisiunii ne amintim de unul dintre cele mai negre momente ale Capitalei: 4 aprilie 1944 – bombardamentul Aliaților asupra Bucureștiului. Pe 4 aprilie 1944, Bucureștiul a fost ținta bombardamentului forțelor Aliate. Au murit aproape 3000 de oameni și în jur de 2500 au fost răniți. Bombele au căzut și peste cartiere rezidențiale. Mulți s-au întrebat ulterior dacă acel bombardament poate fi considerat crimă de război. Mai multe, la Istoria și istoriile sale, cu Gabriela Avram.

În finalul ediţiei, Zaiafet și Geminschi anunţă o ştire bombă: Paștele a fost anulat! Spărgătorii de fake news, Horia Sârghi și Mihai Geamănu ne mai spun că Illuminati au preluat Banca Vaticanului, în timp ce Putin și Kim Jong Un și-au unit forțele în lupta împotriva știrilor false. Detalii, sâmbătă, la „Breaking Fake News”.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.