loader
Foto

Mickey Rourke şi Helena Bonham Carter într-o extraordinară călătorie spirituală, în filmul „Sfântul Francisc”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

PROMO  TVR1 

E considerat de Vatican unul dintre cele mai mari filme religioase. Destinul şi faptele Sfântului Francisc din Assisi, cel care şi-a dedicat viaţa sărmanilor, ne sunt prezentate în producţia italiano-germană „Sfântul Francisc (FRANCESCO – Italia, Germania, 1989), regia - Liliana Cavani. Vedem filmul la TVR 1 vineri, 10 aprilie, ora 20.00.  

 

Regizat de Liliana Cavani în 1989, „Sfântul Francisc” (titlu original: Francesco) este un film italiano-german, în care rolurile principale sunt interpretate de actorii Mickey Rourke, Helena Bonham Carter, Fabio Bussotti și Andréa Ferréo. Coloana sonoră aparţine celebrului compozitor Vangelis, scenariul fiind bazat pe cartea lui Hermann Hesse, „Francisc de Assisi”. Telespectatorii TVR 1 pot viziona drama „Sfântul Francisc” la TVR 1, vineri, 10 aprilie, ora 20.00.

Născut într-o familie înstărită la sfârşitul secolului XII, tânărul Francisc cunoaşte ororile războiului şi ale captivităţii şi, transformat radical de aceste experienţe, renunţă la averea moştenită de la tatăl său şi îşi dedică viaţa sărmanilor. Distanţându-se de lumea superficială şi de avantajele acesteia, pentru a porni într-o extraordinară călătorie spirituală, el va deveni Sfântul Francisc din Assisi.

Deși adesea catalogată drept o alegere neobișnuită de distribuție pentru un sfânt, interpretarea actorului Mickey Rourke a atras atenția mai ales pentru portretizarea intimă a transformării liderului spiritual. Rourke a interpretat rolul Sfântul Francisc din perioada sa de fiu decadent și bogat al unui negustor până la trezirea sa religioasă în Italia secolului al XIII-lea.

Drama a fost inclusă de Vatican în categoria „Religie”, fiind recunoscută pe lista celor mai bune 45 de mari filme religioase; tot „Sfântul Francisc” a primit în 1989 o nominalizare la Palme d'Or – Festivalul de Film de la Cannes şi a fost recompensat cu Premiul David di Donatello pentru scenografie.

Producţia „Sfântul Francisc” a fost filmată în mai multe regiuni ale Italiei: Gubbio, Tivoli, Umbria, Perugia, Toscana, Latium, Ambruzzio, dar şi în studiourile Cinecitta din Roma.

foto: TVR, capturi film „Sfântul Francisc”

Tag-uri: calatorie spirituala, dramă, film religios, Sfantul Francisc, Sfantul Francisc din Assisi, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

  PROMO     TVR1 

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate