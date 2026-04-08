Sărbătoarea Paștelui cu două ediții-eveniment: Mioara Velicu – 65 de ani de carieră și 25 de ani ai emisiunii „La masa de Paști!”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

În zilele de mare sărbătoare, Iuliana Tudor aduce în prim-plan tradiția, emoția și nume de referință ale folclorului românesc, în ediții speciale ale emisiunilor «Petrecere… cu cântec» și «La masa de Paști!».

 

Televiziunea Română a pregătit telespectatorilor, în prima și în a doua zi de Paște, două ediții speciale dedicate tradiției și muzicii autentice, sub semnătura Iuliana Tudor. De la aniversarea unei cariere legendare, până la celebrarea unui format emblematic, TVR 1 aduce în prim-plan emoția și continuitatea folclorului românesc.

Mioara Velicu, 65 de ani de carieră, celebrați chiar în ziua de Paște

Duminică, 12 aprilie, de la ora 20:00, TVR 1 difuzează o ediție specială „Petrecere cu cântec”, dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc, Mioara Velicu.

Într-o zi cu profundă încărcătură spirituală, aniversarea celor 65 de ani de carieră devine o adevărată gală a folclorului românesc, cu momente speciale și invitați de marcă. Alături de sărbătorită vor fi prieteni și colegi de scenă precum Ionuț Fulea, Maria Loga, Cornelia și Lupu Rednic, dar și artiști mai tineri: Alexandru Brădățan, Paul Ananie și Roxana Goia, câștigătoare a concursului „Vedeta populară”. Atmosfera va fi completată de Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, alături de managerul Petre Șușu, sub bagheta dirijorului Dumitru Lucaci.

Surprize și tradiții

Ediția aniversară a pregătit momente încărcate de emoție, printre care întâlnirea artistei cu cea mai bună prietenă din Chișinău, dar și un moment simbolic în care Mioara Velicu va cânta „Hai, Catrină!” alături de 65 de copii din corul Meloritm. Telespectatorii vor urmări și mesaje video speciale din partea unor artiști îndrăgiți precum Loredana, Horia Brenciu, Andra și Damian Drăghici. Din Arhiva TVR vor fi difuzate imagini rare de la debutul artistei, surprinzând începuturile unei cariere impresionante.

„Mioara Velicu este, pentru mine, alături de artiștii generației de aur, un reper de valuare, consecvență și respect pentru cântecul vechi românesc și costumul tradițional. Ne-am dorit mult să o avem la TVR, despre care ea spune că este a doua sa casă. Vă așteptăm alături de noi la o adevărată «Petrecere cu cântec», în zi de sărbătoare”, a spus Iuliana Tudor.

„La masa de Paști!”, o sărbătoare a tradițiilor românești

Luni, 13 aprilie, de la ora 15:00, TVR 1 difuzează o ediție aniversară „La masa de Paști!”, care marchează 25 de ani de la lansarea unuia dintre cele mai îndrăgite programe dedicate sărbătorilor pascale. Proiectul „La masa de Paști!” o are ca autor pe realizatoarea Elise Stan și a devenit un reper al televiziunii publice, aducând în prim-plan valorile, tradițiile și bucuria comunității.

Bucovina, decorul unei sărbători autentice

Pentru această ediție specială, echipa emisiunii a ajuns în Bucovina, în cadrul spectaculos al Complexului „Codrii Bucovinei”, într-un proiect realizat în parteneriat cu Centrul de Cultură Bucovina.

Într-o atmosferă caldă, zeci de artiști petrec împreună o după-amiază plină de muzică și povești. Publicul se va bucura de întâlnirea dintre generații, alături de artiști consacrați, dintre care îi amintim pe Nicolae Furdui Iancu și Tudor Furdui Iancu, Laura Lavric și Victor Lavric, Niculina Stoican, Daniela Condurache Ovidiu Homorodean, Ciprian Roman, Mihaela și Ciprian Istrate, Viorica Macovei, Roxana Reche și Alexandru Pal, alături de tineri interpreți aflați la început de drum.

„Masa de Paști” devine o celebrare a tradițiilor românești — cu bucate, povești, cântec și multă primăvară. Un moment aparte îl reprezintă prezența a trei Tezaure Umane Vii, alături de meșteri populari care vor dezvălui tainele încondeierii ouălor, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri pascale. Multumim gazdelor noastre Călin Brăteanu, managerul Centrului Cultural Bucovina, precum si directorului Ansamblului Ciprian Porumbescu, Sorin Filip”, a spus Iuliana Tudor.

Credit foto: Iulian Bobîrnea si Alexandru Stoleriu

