De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

publicat: Luni, 06 Aprilie 2026

În perioada 9-12 aprilie, telespectatorii TVR 1 urmăresc o serie de ediții speciale, documentare și transmisiuni în direct ce invită la reculegere, reflecție și trăire duhovnicească. De la Joia și Vinerea Mare, până la noaptea sfântă a Învierii Domnului, programele reunite sub genericul „Universul credinței” oferă un parcurs spiritual profund, menit să pregătească inimile pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății.

 

Andrei - Victor Dochia
Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina, Andrei - Victor Dochia și-a început activitatea în Televiziunea Română în 2003. A fost reporter al Redacției Religie-Istorie, iar apoi prezentator, moderator, videojurnalist și producător tv. Din 2018 este producător al emisiunii Universul Credinței.
Universul credinţei
Reportaje, interviuri, documentare, dar şi portrete de personalităţi ecleziale – toate se regăsesc în minutele emisiunii „Universul credinţei”, oferind o perspectivă largă asupra spiritualității creștine, valorilor morale, patrimoniului religios și vieții bisericești. Intrăm în „Universul credinţei” în fiecare dimineaţă de duminică, de la ora 7.00, la TVR 1.

Săptămâna Mare este, ca în fiecare an, prilej de programe speciale la Televiziunea Română, menite să ne pregătească pentru cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului. Transmisiuni în direct, documentare şi ediţii speciale ne ajută să ne conectăm la lumea spirituală, la credinţă şi să reflectăm asupra vieţii noastre, să ne raportăm la valorile cu adevărat importante.

Pe 9 aprilie, de la ora 16.45, urmărim o ediţie specială „Universul credinţei”, cu tematica „Paşi spre Înviere”, în care părintele Constantin Necula ne vorbeşte despre Joia Mare şi însemnătatea acestei zile premergătoare Paştelui.

Tot sub genericul „Universul credinţei”, de la 17.15 urmărim un reportaj având ca subiect Catedrala Națională, simbol al unității de credință și de neam.

(w882) catedrala

Programul special continuă în Vinerea Mare, 10 aprilie, zi cu profundă încărcătură spirituală, reflectată la TVR 1 prin producții care invită la reculegere și meditație. De la ora 7.00, documentarul „Ecce via – Aceasta este Calea!” propune o incursiune în Ierusalimul din vremea pătimirilor lui Iisus Hristos, urmărind parcursul Mântuitorului în Cetatea Sfântă și actualitatea trăirii pelerinului de astăzi.

Dimineața continuă, la 9.45, cu reportajul „Culorile Lui”, un portret dedicat pictorului Daniel Codrescu, autorul lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naţionale, prezentat ca model pentru comunitate prin impactul său social și cultural, într-o producție semnată de Elena Dinu.

După-amiaza, de la 16.45, „Universul credinței” revine cu o ediție specială din seria „Pași spre Înviere”, în care părintele Constantin Necula vorbește despre semnificația Vinerii Mari, iar de la 17.15 telespectatorii pot urmări Denia Prohodului Domnului, transmisă în direct de la Catedrala Patriarhală, într-un moment central al trăirii liturgice a acestei zile.

 

Sâmbătă, 11 aprilie, TVR 1 propune, de la 22.00, documentarul „Zorii Învierii”, realizat de Victor Dochia și părintele Constantin Necula în Țara Sfântă, o reflecție amplă asupra urcușului duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, de la Intrarea Domnului în Ierusalim până la Răstignire și Înviere.

De la 23.00, „Universul credinței” oferă o ediție specială dedicată Învierii Domnului, moderată de Andrei Victor Dochia. Este o invitație la reflecție, lumină și speranță, în pragul marii sărbători a creștinătății, un dialog cu părintele profesor Constantin Coman și realizatorul TVR Răzvan Bucuroiu despre frumusețea, simbolistica și semnificațiile teologice ale Paștilor, cu accent pe Lumina Sfântă de la Ierusalim și mesajul pascal în contemporaneitate.

Momentul culminant al programelor speciale are loc la 23.55, când TVR 1 transmite în direct de la Catedrala Patriarhală din București Slujba Învierii Domnului, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, într-o ediție specială „Universul Credinței”, menită să aducă bucuria și lumina Învierii în casele tuturor românilor.

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

TVR 1 difuzează un reportaj amplu dedicat rolului esențial al suportului psihologic în lupta cu cancerul, joi, 9 aprilie, de la ora 21:00. ...

Mărturii din infern: „Gulag - o istorie”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Mărturii din infern: „Gulag - o istorie”, la TVR 1

Unul dintre cele mai tulburătoare capitole ale secolului XX este readus în atenția publicului în serie documentară „Gulag – o istorie”. Producţia ...

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu s-a agravat critic în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, determinând transferul de ...

Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

  TVRINFO     TVRINFO 

Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

Industria alimentară din România se confruntă cu o presiune economică accentuată în prima parte a anului 2026, context în care prețurile ...

Săptămâna Patimilor, prilej de reculegere și rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Săptămâna Patimilor, prilej de reculegere și rugăciune

Astăzi începe Săptămâna Patimilor . Părintele Arhimandrit Mina, Exarh al mănăstirilor din Episcopia Sălajului și stareț al Mănăstirii ...

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

Forța naturii, lipsa de responsabilitate și spectacolul politic clădit pe suferința oamenilor. O tragedie, care, extrapolată, e povestea unei ...

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

Emisiunea „Omul și timpul” propune, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural, un dialog despre putere, influență regională și felul în care deciziile ...

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

Duminică, 5 aprilie, TVR SPORT aduce de la Blaj una dintre cele mai importante zile ale sezonului voleibalistic intern: finalele Cupei României ...

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

O figură care a încins ecranele, a rupt box office-ul și a sfidat convențiile. Mel Gibson a fost iubit, urât, blamat și aplaudat cu aceeași ...

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul nu înseamnă doar răzvrătire și nonconformism, ci și memorie, renaștere culturală și continuitate. Despre toate acestea vorbeşte ...

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

Gestionarea anxietății în sportul de înaltă performanță reprezintă o componentă esențială a pregătirii mentale, fiind strâns legată de modul în ...

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

Documentarul în trei episoade „Mafii și bănci” (Mafias et banques, Franța, 2023), realizat sub regia și narațiunea lui Christophe Bouquet după un ...

Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!”, de Florii, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!”, de Florii, la TVR 1

Iuliana Tudor ne invită să ne bucurăm de sărbătoarea Floriilor alături de nume mari ale folclorului românesc şi de reprezentanţi ai tinerei ...

2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 23:00, la TVR Cultural

Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

Pe 4 și 11 aprilie, de la ora 18:30, la TVR Cultural, „Memorialul durerii” aduce pe ecrane două episoade în premieră din seria „Uniunea ...

