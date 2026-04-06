De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

În perioada 9-12 aprilie, telespectatorii TVR 1 urmăresc o serie de ediții speciale, documentare și transmisiuni în direct ce invită la reculegere, reflecție și trăire duhovnicească. De la Joia și Vinerea Mare, până la noaptea sfântă a Învierii Domnului, programele reunite sub genericul „Universul credinței” oferă un parcurs spiritual profund, menit să pregătească inimile pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății.

Andrei - Victor Dochia Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina, Andrei - Victor Dochia și-a început activitatea în Televiziunea Română în 2003. A fost reporter al Redacției Religie-Istorie, iar apoi prezentator, moderator, videojurnalist și producător tv. Din 2018 este producător al emisiunii Universul Credinței.

Universul credinţei Reportaje, interviuri, documentare, dar şi portrete de personalităţi ecleziale – toate se regăsesc în minutele emisiunii „Universul credinţei", oferind o perspectivă largă asupra spiritualității creștine, valorilor morale, patrimoniului religios și vieții bisericești. Intrăm în „Universul credinţei" în fiecare dimineaţă de duminică, de la ora 7.00, la TVR 1.

Săptămâna Mare este, ca în fiecare an, prilej de programe speciale la Televiziunea Română, menite să ne pregătească pentru cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului. Transmisiuni în direct, documentare şi ediţii speciale ne ajută să ne conectăm la lumea spirituală, la credinţă şi să reflectăm asupra vieţii noastre, să ne raportăm la valorile cu adevărat importante.

Pe 9 aprilie, de la ora 16.45, urmărim o ediţie specială „Universul credinţei”, cu tematica „Paşi spre Înviere”, în care părintele Constantin Necula ne vorbeşte despre Joia Mare şi însemnătatea acestei zile premergătoare Paştelui.

Tot sub genericul „Universul credinţei”, de la 17.15 urmărim un reportaj având ca subiect Catedrala Națională, simbol al unității de credință și de neam.

Programul special continuă în Vinerea Mare, 10 aprilie, zi cu profundă încărcătură spirituală, reflectată la TVR 1 prin producții care invită la reculegere și meditație. De la ora 7.00, documentarul „Ecce via – Aceasta este Calea!” propune o incursiune în Ierusalimul din vremea pătimirilor lui Iisus Hristos, urmărind parcursul Mântuitorului în Cetatea Sfântă și actualitatea trăirii pelerinului de astăzi.

Dimineața continuă, la 9.45, cu reportajul „Culorile Lui”, un portret dedicat pictorului Daniel Codrescu, autorul lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naţionale, prezentat ca model pentru comunitate prin impactul său social și cultural, într-o producție semnată de Elena Dinu.

După-amiaza, de la 16.45, „Universul credinței” revine cu o ediție specială din seria „Pași spre Înviere”, în care părintele Constantin Necula vorbește despre semnificația Vinerii Mari, iar de la 17.15 telespectatorii pot urmări Denia Prohodului Domnului, transmisă în direct de la Catedrala Patriarhală, într-un moment central al trăirii liturgice a acestei zile.

Sâmbătă, 11 aprilie, TVR 1 propune, de la 22.00, documentarul „Zorii Învierii”, realizat de Victor Dochia și părintele Constantin Necula în Țara Sfântă, o reflecție amplă asupra urcușului duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, de la Intrarea Domnului în Ierusalim până la Răstignire și Înviere.

De la 23.00, „Universul credinței” oferă o ediție specială dedicată Învierii Domnului, moderată de Andrei Victor Dochia. Este o invitație la reflecție, lumină și speranță, în pragul marii sărbători a creștinătății, un dialog cu părintele profesor Constantin Coman și realizatorul TVR Răzvan Bucuroiu despre frumusețea, simbolistica și semnificațiile teologice ale Paștilor, cu accent pe Lumina Sfântă de la Ierusalim și mesajul pascal în contemporaneitate.

Momentul culminant al programelor speciale are loc la 23.55, când TVR 1 transmite în direct de la Catedrala Patriarhală din București Slujba Învierii Domnului, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, într-o ediție specială „Universul Credinței”, menită să aducă bucuria și lumina Învierii în casele tuturor românilor.