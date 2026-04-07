Surprize şi poveşti pe Riviera Franceză, miercuri, la „Hai-Hui… cu Marina!”

Coasta de Azur merită cutreierată în lung şi-n lat, astfel că episodul 2 al sezonului îi este dedicat, de asemenea. Ne alăturăm Marinei Almăşan şi lui Cătălin Soci într-o nouă expediţie plină de poveşti şi peisaje fantastice, pe 8 aprilie, de la 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

Cel de-al doilea episod „Hai-Hui… cu Marina!” ne păstrează ancoraţi pe Riviera Franceză. Alături de acelaşi Daniel Epure, echipa TVR (producătorul Marina Almăşan şi regizorul şi cameramanul Cătălin Soci) vizitează locuri mirifice şi cunosc români fabuloşi, printre care doi campioni: pe Vasile Tomoiagă - campion mondial la canotaj şi pe Dorin Muşat, campionul la golf al României. Îi cunoaştem mai bine şi le aflăm povestea pe 8 aprilie, de la ora 20.05, la TVR 2, la „Hai-Hui… cu Marina!”.

La Eze, cei doi filmează celebra gradină Jardin Exotique, cunoscută pentru colecţia impresionantă de plante şi pentru nenumăratele specii de cactuşi pe care le găzduieşte, precum şi străvechea parfumerie Gallimard.

Urmează Saint-Paul de Vence, unul dintre cele mai vechi şi fermecătoare sate medievale ale Franţei şi a doua cea mai vizitată localitate, după Paris. Cannes-ul le oferă trimişilor noştri speciali imaginea binecunoscută a Cetăţii Filmului, dar şi, printre alte locuri memorabile - o întâlnire cu Poliţia franceză, care are… şi o componentă „amoroasă”, legată de România. Despre ce (sau despre cine) este vorba, aflăm urmărind ediţia din 8 aprilie „Hai-Hui… cu Marina!”.

Ultima oprire inedită în Franţa (după ce cei doi au fost oaspeţii părintelui Radu Totelecan, la Biserica Ortodoxă din Nisa) este într-un inedit… târg de vechituri. Cine ar fi crezut că el ne va oferi un subiect atât de suculent?!...

Mai multe – miercuri seară, de la 20.05, la TVR 2, când Marina Almăşan ne invită să luăm la pas minunatele orăşele de pe Coasta de Azur, într-un nou episod „Hai-Hui... cu Marina!".

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).