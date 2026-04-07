Istoria tronurilor țării, la „Ora Regelui”

publicat: Marţi, 07 Aprilie 2026

Filmul documentar „Tronul Regal. Înfruntarea destinului”, care urmărește drumul Tronurilor Regale ale României, se vede la TVR 1 sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 13.00, într-o nouă ediţie „Ora Regelui”, prezentată de Bogdan Şerban-Iancu.

 

Emisiunea „Ora Regelui” ne prezintă pe 11 aprilie, istoria tronurilor țării. Este vorba despre perechea de jilțuri regale cu cifrele primului rege, Carol I, și al consoartei sale, Elisabeta. Documentarul „Tronul Regal. Înfruntarea destinului” a fost filmat în cele mai importante muzee și arhive ale țării și este nu numai o poveste istorică foarte bine documentată, ci și una plină de emoție. Filmul, care aduce opinii de mare valoare, fiind realizat cu participarea unor personalități excepționale, se vede la TVR 1, sâmbătă, de la ora 13.00.

Carol I este regele în timpul căruia România a devenit independentă și suverană, a câștigat modernitate și prestigiu, și-a construit instituțiile reprezentative. Palatul Regal din București a fost inaugurat în 10 mai 1885. Tot atunci a început și  povestea Tronului Regal.

Odată cu trecerea anilor, soarta incredibilă a unor obiecte le transformă în martori tăcuți ai istoriei. Călătorind prin timp și însoțind generațiile, ele ajung să aibă însemnătatea vremii pe care o reprezintă, măreția, decăderea sau misterul.

Intrând în București, în 10 mai 1866, Principele Carol reținea în memoriile sale, nedumerirea trăită la ajungerea pe Podul Mogoșoaiei, în fața casei destinate domnitorului. Construcția avea o jumătate de veac și fusese concepută „cu modestia caracteristică începuturilor dificile ale unei societăți ale cărei referințe intelectuale erau predominant fanariot-orientale, în care arhitectura, pictura și celelalte arte erau puțin apreciate”, este descrisă în volumul „De la Palatul Domnesc de pe Podul Mogoșoaiei la Palatul Regal de pe Calea Victoriei”, de către istoricul de artă Gabriel Badea-Păun.

Pe 10 mai 1881, România devenea regat și modesta casă domnească lua numele de Palat Regal. Abia peste patru ani însă, pe 10 mai 1885, avea să se nască noua reședință a Familiei Regale. „Nu putem mulțumi mai bine pe toți care s-au strâns astăzi împrejurul nostru spre a ne aduce urările lor călduroase decât prin strigarea ce întâi trebuie să răsune în acest nou palat: Să trăiască scumpa noastră Românie!”, a spus Regele Carol I.

La inaugurarea Palatului Regal, din anul 1885, chiar dacă unele spații nu erau întru totul decorate sau mobilate, în Sala Tronului a sosit perechea nouă de jilțuri, din lemn aurit, încrustate cu pietre semiprețioase, comandate cu cifrele Regelui Carol I și al Reginei Elisabeta pe spătare și executate de o celebră casă pariziană de mobilier. Aceste tronuri nu au mai fost schimbate, nici de Regele Ferdinand și Regina Maria, nici de următorii suverani. În fotografiile de epocă, până în anul 1927, ele apar mereu împreună, semn că monarhul avea o consoartă. După această dată, regăsim unul singur întrucât atât Regele Carol al II-lea, cât şi Regele Mihai au domnit într-o perioadă în care niciunul nu era căsătorit. Așadar, tronul reginei iese din scenă, aproape se pierde și reapare, în mod misterios, peste ani.

Cele două jilţuri sunt salvate, ca prin minune, în 1926, din incendiul Palatului Regal, supravieţuiesc cutremurului din 1940, dar şi bombardamentelor din aprilie şi august 1944.

Odată cu exilarea Regelui Mihai, simbolurile monarhiei încep o lungă călătorie, rătăcind haotic, dintr-un loc în altul. Abia prin anii 2000, tronurile se lasă descoperite, dar chiar și atunci despărțite unul de celălalt.

Istoricul de artă Gabriel Badea-Păun le remarcă pe ambele și, ulterior, alte elemente din ansamblul tronului, expulzate din Palatul Regal, de regimul comunist. „Ora Regelui” are privilegiul de a le prezenta reunite, după 35 de ani.

Filmul documentar „Tronul Regal. Înfruntarea destinului” care urmărește drumul Tronurilor Regale ale României ne spune o poveste istorică foarte bine documentată, dar și una plină de emoție. Sâmbătă, ora 13.00, la TVR 1. Documentarul mai poate fi văzut şi la TVR Moldova joi, 16 aprilie, de la ora 16.00.

 

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu

Director de imagine: Mihai Covrig

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizator: Diana Ilica

foto: TVR; „Ora Regelui”

