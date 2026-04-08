„Lumină din lumină”, concert de pricesne, în premieră la TVR 1

PROMO TVR1

Concertul caritabil „Lumină din lumină”, desfășurat la Oradea Arena, a reunit aproape 6.000 de participanți într-un eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru Fundația „Mihai Neșu”. Trăim emoţia muzicii religioase sâmbătă, 11 aprilie, la TVR 1.

Peste 1.100 de copii, alături de profesori, artiști și invitați au urcat pe scenă într-un program emoționant de pricesne, momente poetice și muzică religioasă, care a unit comunitatea bihoreană prin cântec și credință. Spectacolul care aduce în prim plan frumusețea cântului și liricii creștine, precum și tradițiile specifice Sfântului și Marelui Post va putea fi urmărit în premieră la TVR 1 sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 15.00.

Concertul „Lumină din Lumină”, desfășurat la Oradea Arena, în data de 30 martie, a avut un caracter filantropic, toate fondurile obținute din vânzarea biletelor fiind direcționate către Fundația „Mihai Neșu”, proiect dedicat sprijinirii copiilor și adulților cu dizabilități neuromotorii.

Corul copiilor - format din 1.100 de elevi din întreg județul Bihor, îmbrăcați în straie tradiționale, coordonați de prof. Anamaria Turc‑Gal – ne bucură sufletele cu pricesnele „Pentru Tine, Doamne” și „Să faci, o, Iisuse, din inima mea”. David Tudor Bogdan rosteşte rugăciunea „Tatăl Nostru”, programul artistic reunind artişti ai Bihorului, precum Gabriela Sabău, Ioana Dragoș Gajdo, Bianca Popa, Maria Sîdea și Anda Tămășanu. La final, Corala „Armonia” din Constanța, dirijată de arhid. Iulian Dumitru, susține, de asemenea, un recital de cântări religioase.

Pe lângă artiști, pe scenă au mai fost Mihai Neșu și președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Visit Oradea, Centrul de Cultură al Județului Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul Regina Maria și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor.

În această primăvară, în scop caritabil, peste 50 de momente artistice și concerte de pricesne au fost organizate în mai multe localități din județul Bihor, aducând în prim‑plan frumusețea cântului și liricii creștine, precum și tradițiile specifice Sfântului și Marelui Post.

Producător TVR: Elena Stirbescu

Credit foto: Concert „Lumină din lumină” - FB Consiliul Judetean Bihor (Sergiu Gabriel / Life in Frames)

Un alt concert de pricesne şi cântece religioase putem urmări la TVR 1, sub genericul „Tezaur folcloric” - vineri, 10 martie, de la ora 11.45. Producător: Roxana Pletea