„Lumină din lumină”, concert de pricesne, în premieră la TVR 1

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

TVR1 

Concertul caritabil „Lumină din lumină”, desfășurat la Oradea Arena, a reunit aproape 6.000 de participanți într-un eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru Fundația „Mihai Neșu”. Trăim emoţia muzicii religioase sâmbătă, 11 aprilie, la TVR 1.

 

Peste 1.100 de copii, alături de profesori, artiști și invitați au urcat pe scenă într-un program emoționant de pricesne, momente poetice și muzică religioasă, care a unit comunitatea bihoreană prin cântec și credință. Spectacolul care aduce în prim plan frumusețea cântului și liricii creștine, precum și tradițiile specifice Sfântului și Marelui Post va putea fi urmărit în premieră la TVR 1 sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 15.00.

Concertul „Lumină din Lumină”, desfășurat la Oradea Arena, în data de 30 martie, a avut un caracter filantropic, toate fondurile obținute din vânzarea biletelor fiind direcționate către Fundația „Mihai Neșu”, proiect dedicat sprijinirii copiilor și adulților cu dizabilități neuromotorii.

Corul copiilor - format din 1.100 de elevi din întreg județul Bihor, îmbrăcați în straie tradiționale, coordonați de prof. Anamaria Turc‑Gal – ne bucură sufletele cu pricesnele „Pentru Tine, Doamne” și „Să faci, o, Iisuse, din inima mea”. David Tudor Bogdan rosteşte rugăciunea „Tatăl Nostru”, programul artistic reunind artişti ai Bihorului, precum Gabriela Sabău, Ioana Dragoș Gajdo, Bianca Popa, Maria Sîdea și Anda Tămășanu. La final, Corala „Armonia” din Constanța, dirijată de arhid. Iulian Dumitru, susține, de asemenea, un recital de cântări religioase.

Pe lângă artiști, pe scenă au mai fost Mihai Neșu și președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Visit Oradea, Centrul de Cultură al Județului Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul Regina Maria și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor.

În această primăvară, în scop caritabil, peste 50 de momente artistice și concerte de pricesne au fost organizate în mai multe localități din județul Bihor, aducând în prim‑plan frumusețea cântului și liricii creștine, precum și tradițiile specifice Sfântului și Marelui Post.

Producător TVR: Elena Stirbescu

Credit foto: Concert „Lumină din lumină” - FB Consiliul Judetean Bihor (Sergiu Gabriel / Life in Frames)

Un alt concert de pricesne şi cântece religioase putem urmări la TVR 1, sub genericul „Tezaur folcloric” - vineri, 10 martie, de la ora 11.45. Producător: Roxana Pletea

Tag-uri: comunitate bihoreana, concert, Fundatia Mihai Nesu, interpreti Bihor, Lumina din lumina, momente poetice, muzica religioasa, pricesne

Prezența feminină în Săptămâna Mare și în fruntea Bisericii Anglicane: „A fi acolo” este un act de curaj și iubire

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Prezența feminină în Săptămâna Mare și în fruntea Bisericii Anglicane: „A fi acolo” este un act de curaj și iubire

În plină perioadă pascală, faptul că o femeie a ajuns în fruntea Bisericii Anglicane a căpătat o rezonanță specială. Într-o ceremonie desfășurată ...

Sărbătoarea Paștelui cu două ediții-eveniment: Mioara Velicu – 65 de ani de carieră și 25 de ani ai emisiunii „La masa de Paști!”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sărbătoarea Paștelui cu două ediții-eveniment: Mioara Velicu – 65 de ani de carieră și 25 de ani ai emisiunii „La masa de Paști!”, la TVR 1

În zilele de mare sărbătoare, Iuliana Tudor aduce în prim-plan tradiția, emoția și nume de referință ale folclorului românesc, în ediții speciale ...

Mickey Rourke şi Helena Bonham Carter într-o extraordinară călătorie spirituală, în filmul „Sfântul Francisc”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Mickey Rourke şi Helena Bonham Carter într-o extraordinară călătorie spirituală, în filmul „Sfântul Francisc”, la TVR 1

E considerat de Vatican unul dintre cele mai mari filme religioase. Destinul şi faptele Sfântului Francisc din Assisi, cel care şi-a dedicat ...

Mircea Lucescu a încetat din viață

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Mircea Lucescu a încetat din viață

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai emblematici și titrați tehnicieni din istoria sportului rege, a încetat din viață marți seară, la Spitalul ...

Istoria tronurilor țării, la „Ora Regelui”

  PROMO     TVR1 

Istoria tronurilor țării, la „Ora Regelui”

Filmul documentar „Tronul Regal. Înfruntarea destinului”, care urmărește drumul Tronurilor Regale ale României, se vede la TVR 1 sâmbătă, 11 ...

Întâmpinăm Paștele alături de Corul Madrigal, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Întâmpinăm Paștele alături de Corul Madrigal, la TVR Cultural

Pe 9 aprilie, de la ora 19.00, TVR Cultual transmite în direct concertul susţinut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” la ...

Suferinţă şi speranţă pe linia frontului, „Preoţi militari: credinţa în vreme de război” – la TVR 1

  FILM     TVR1 

Suferinţă şi speranţă pe linia frontului, „Preoţi militari: credinţa în vreme de război” – la TVR 1

Experienţele cutremurătoare din prima linie a războiului, unde credinţa devine sprijin vital, a trei preoţi militari capturaţi şi torturaţi. ...

Surprize şi poveşti pe Riviera Franceză, miercuri, la „Hai-Hui… cu Marina!”

  PROMO     TVR2 

Surprize şi poveşti pe Riviera Franceză, miercuri, la „Hai-Hui… cu Marina!”

Coasta de Azur merită cutreierată în lung şi-n lat, astfel că episodul 2 al sezonului îi este dedicat, de asemenea. Ne alăturăm Marinei Almăşan ...

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

Echipele medicale multidisciplinare de la Spitalul Universitar de Urgență București, formate din specialiști în cardiologie, terapie intensivă, ...

România, în pericolul de a rămâne fără medici

  TVRINFO     TVRINFO 

România, în pericolul de a rămâne fără medici

Un studiu național recent, intitulat „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică şi management din România”, relevă o situație critică ...

De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

  PROMO     TVR1 

De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

În perioada 9-12 aprilie, telespectatorii TVR 1 urmăresc o serie de ediții speciale, documentare și transmisiuni în direct ce invită la ...

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

TVR 1 difuzează un reportaj amplu dedicat rolului esențial al suportului psihologic în lupta cu cancerul, joi, 9 aprilie, de la ora 21:00. ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Dincolo de altar"

"Dincolo de altar" vă propune o călătorie dincolo de imaginea cunoscută a locurilor sfinte. Nu este doar o incursiune vizuală într-unul dintre ...

„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

  PROMO     TVR2 

„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

O nouă poveste de viaţă desprinsă parcă din filme! Iuliana Marciuc îi are invitaţi în ediţia din 7 aprilie pe Andreea și Andrei Darie, care au ...

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu s-a agravat critic în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, determinând transferul de ...

