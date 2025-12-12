"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05, urmărim o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.
După ce a realizat primul Atlas Geografic General Tactil cu planșe complexe, reliefate și cu explicații în Braille, Alina Satmari, lector universitar la Universitatea de Vest din Timişsoara (UVT) împreună cu echipa pe care o coordonează la Centrul de Cercetare TactileLibrary din cadrul UVT, a accesibilizat prin atingere şi sunet capodopere româneşti ale Muzeului Naţional de Artă din Timişoara.
.
Despre acestea dar şi despre traducerea desenelor animate în limba semnelor române şi alte proiecte realizate în limba maternă a personelor cu deficieţe de auz, vorbim la "Forţa ideilor".
.
Empatia, prezenţa, acceptarea, implicarea, devotamentul, unitatea, accesiblizarea, ascultarea, acceptarea, curajul - ne duc spre succes în proiectele in care prin incluziune ne comportăm normal.
.
Forța ideilor aduce împreună tineri surzi și nevăzători de la licee speciale împreună cu elevi şi studenţi de la colegii şi universităţi bucureştene.
Descoperim astfel că în lume există metode diferite de comunicare. După ce se crează un mediu unde informația poate să ajungă la oricine perfect adaptată, potențialul acestor tineri nu e cu nimic diferit de cel al colegilor lor. Prin educație pot fi sparte barierele de comunicare, fie că e vorba de limba semnelor române pentru elevii surzi, fie de o abordare tactilă și descriptivă pentru cei nevăzători.
Invitaţi:
Lector univ. ALINA SATMARI, coordonatoarea Centrului de Cercetare TactileLibrary, Universitatea de Vest din Timișoara
NICOLETA RUBA, Dir. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", Bucureşti
IRINA IMBIR, Dir. Liceul Tehnologic Special nr. 3, Bucureşti
ANDREI DARIE, Fundatia CODA Farmecul Tăcerii
MARIETA NEGRU, prof. Liceul Tehnologic Special nr. 3, Bucureşti
MADALINA VÎLCU, prof. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", Bucureşti
CĂTĂLIN NICOLAIDI, prof. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", Bucureşti
Moderatori: Mihaela Crăciun şi Lena Dermengiu
Editor de imagine: Ela Ştefănescu
Director de imagine: Mario Pancu
Regizor de emisie: Manuela Apostol
Producător: Mihaela Crăciun
