loader
Foto

"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

publicat: Joi, 11 Decembrie 2025

RECOMANDARI  TVR2 

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05,  urmărim  o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.

 

Forţa ideilor
TVR 2 oferă telespectatorilor săi ocazia de a proba „Forța ideilor”, într-un spațiu dedicat reflecției, dialogului și curajului de a privi lumea prin ochii culturii și ai istoriei. Seria continuă să exploreze marile teme care definesc spiritul uman.

După ce a realizat primul Atlas Geografic General Tactil cu planșe complexe, reliefate și cu explicații în Braille, Alina Satmari, lector universitar la Universitatea de Vest din Timişsoara (UVT) împreună cu echipa pe care o coordonează la Centrul de Cercetare TactileLibrary din cadrul UVT, a accesibilizat prin atingere şi sunet capodopere româneşti ale Muzeului Naţional de Artă din Timişoara.
.
(w882) forta ideiDespre acestea dar şi despre traducerea desenelor animate în limba semnelor române şi alte proiecte realizate în limba maternă a personelor cu deficieţe de auz, vorbim la "Forţa ideilor".

.
Empatia, prezenţa, acceptarea, implicarea, devotamentul, unitatea, accesiblizarea, ascultarea, acceptarea, curajul - ne duc spre succes în proiectele in care prin incluziune ne comportăm normal.

.
Forța ideilor aduce împreună tineri surzi și nevăzători de la licee speciale împreună cu elevi şi studenţi de la colegii şi universităţi bucureştene.

(w882) forta ideiDescoperim astfel că în lume există metode diferite de comunicare. După ce se crează un mediu unde informația poate să ajungă la oricine perfect adaptată, potențialul acestor tineri nu e cu nimic diferit de cel al colegilor lor.  Prin educație pot fi sparte barierele de comunicare, fie că e vorba de limba semnelor române pentru elevii surzi, fie de o abordare tactilă și descriptivă pentru cei nevăzători.

Invitaţi:

Lector univ. ALINA SATMARI, coordonatoarea Centrului de Cercetare TactileLibrary, Universitatea de Vest din Timișoara

NICOLETA RUBA, Dir. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", Bucureşti

IRINA IMBIR, Dir. Liceul Tehnologic Special  nr. 3, Bucureşti

ANDREI DARIE, Fundatia CODA Farmecul Tăcerii

MARIETA NEGRU, prof. Liceul Tehnologic Special  nr. 3, Bucureşti

MADALINA VÎLCU, prof. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", Bucureşti

CĂTĂLIN NICOLAIDI, prof. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta", Bucureşti

(w882) forta idei

Moderatori: Mihaela Crăciun şi Lena Dermengiu

Editor de imagine: Ela Ştefănescu

Director de imagine: Mario Pancu

Regizor de emisie: Manuela Apostol

Producător: Mihaela Crăciun
.

Tag-uri: educație, forta idelor, proiecte reusite, succes, TVR 2

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes ...

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  VEDETE     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

Colindele moțești, obiceiul Junilor, Jocul Cânepii, conacul, umblatul cu crucea de Bobotează sunt câteva din obiceiurile despre care vorbește ...

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forta ideilor": Cum transformăm ideile în proiecte reuşite? | VIDEO

Joi, 11 decembrie, de la ora 21:05,  urmărim  o nouă ediție "Forța ideilor" la TVR 2.

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi echipa „Exclusiv în România” află cum o mână de localnici a ţinut piept armatei germane, vizitează Cula Cartianu ...

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

  PROMO     TVR1 

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație | VIDEO

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

Decorarea veteranului Ion Vasile Banu, din Regimentul 89 Infanterie, de către președintele României a stârnit un val de indignare în spațiul ...

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al ...

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

Dacă ne-am întrebat vreodată de ce unii sportivi par să aibă un „motor” intern care nu se oprește niciodată, răspunsul este simplu: motivația.

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

  TVRINFO     TVRINFO 

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

Documentarul „Justiţie capturată”, realizat de jurnaliştii de investigaţii de la Recorder și transmis miercuri seara de TVR1,  a stârnit un val ...

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

  PROMO     TVR1 

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi ...

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

  PROMO     TVR1 

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul ...

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

  TVRINFO     TVRINFO 

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea depusă de AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate