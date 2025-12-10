loader
Foto

Galerie foto

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Imagini publicate luni, 1 decembrie, îl arată pe Putin îmbrăcat în uniformă militară și stând într-un centru de comandă într-o locație necunoscută. El a salutat capturarea Pokrovskului după ce comandanții săi de rang înalt i-au spus că acesta s-ar afla în totalitate în mâinile Moscovei.

(w882)

Armata ucraineană a declarat ulterior pentru Reuters că rezistă în partea de nord a orașului Pokrovsk, care avea o populație de peste 60.000 de locuitori înainte de război, si atacă periodic trupele ruse din sudul orașului menținându-și propriile rute logistice sub un control sporit.

(w882)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o postare pe X că Moscova a lansat „noi campanii de dezinformare” înainte de discuțiile SUA-Rusia.

(w882)

Rusia a revendicat în mod constant victorii cheie pe câmpul de luptă din Ucraina, afirmații care s-au dovedit a fi de multe ori complet false. De altfel, Valeri Gherasimov a declarat recent că Rusia a încercuit forțele în Kupiansk, lucru care nu era adevărat.

(w882)

Anunțul Rusiei privind presupusa capturare a orașului Prokovsk a venit cu o zi înaintea discuțiilor de pace pe care Putin urma sa sa le aibă la Moscova, cu emisarul SUA, Steve Witkoff si cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Statul Major Ucrainean a susținut într-un comunicat de presă că este doar o altă încercare propagandistică a Kremlinului de „a influența participanții la negocierile internaționale”.

(w882)

Cedările teritoriale din partea Ucrainei reprezintă unul dintre punctele cheie ale negocierilor asupra cărora părţile nu au ajuns încă la un acord.

Tag-uri: Breking Fake News!, Marian Voicu, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

  PROMO     TVR1 

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul ...

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

  TVRINFO     TVRINFO 

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea depusă de AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și ...

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

  PROMO     TVR2 

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

Le va fi gazdă, pentru două episoade, Orașul Gangsterilor, Chicago, o metropolă fabuloasă, pe care cei doi călători au cutreierat-o la pas. O ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA   TVR1   TVRI 

"Ora Regelui": 150 de ani de la nașterea Reginei României Mari

Academia Română, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Biserica Anglicană din București ...

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

„Ucraineanca Viktoria Roşcina avea răni prin înjunghiere pe corp, cântărea până la 30 de kilograme, iar angajații coloniei rusești au ascuns-o ...

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

  PROMO     TVR1 

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la ...

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

Tipologiile de sportivi sunt esențiale în psihologia sportului și în antrenorat pentru a personaliza intervențiile și strategiile. Studiile ...

Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

  TVRINFO     TVRINFO 

Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) împreună cu Hubul de Inovație în Sănătate au dezvoltat și ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Viața Satului": Sericicultura, un domeniu uitat dar cu potențial

Duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00, la TVR 1,  urmărim la "Viața Satului" un reportaj despre creșterea viermilor de mătase, o tradiție ...

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

  PROMO     TVR1 

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

Luni, 8 decembrie, ora 21:00, TVR 1 difuzează o ediție așteptată cu mult interes: după trei ani fără finaliști, Cristinel Anton poate obține ...

Colaborarea în situaţii de competiţie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Colaborarea în situaţii de competiţie

În lumea sportului, competiția este adesea percepută ca o luptă în care scopul unic este înfrângerea adversarului. Totuși, o filozofie de ...

Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

  TVRINFO     TVRINFO 

Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

„Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – a fost prima reacție a candidatului PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, după anunțarea ...

Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Cuvintele pot câștiga alegeri. Pot crea lideri. Pot schimba o națiune. Puțini politicieni ai lumii contemporane au folosit discursul ca ...

România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

TVR Sport aduce în casele telespectatorilor unul dintre cele mai așteptate momente ale finalului de an pentru iubitorii hocheiului: România – ...

„Tu votezi România!”: Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parțiale

      TVR1   TVRINFO   TVR2 

„Tu votezi România!”: Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parțiale

Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21:00, pe TVR 1 și TVR INFO, imediat după ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate