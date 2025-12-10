Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect.
Imagini publicate luni, 1 decembrie, îl arată pe Putin îmbrăcat în uniformă militară și stând într-un centru de comandă într-o locație necunoscută. El a salutat capturarea Pokrovskului după ce comandanții săi de rang înalt i-au spus că acesta s-ar afla în totalitate în mâinile Moscovei.
Armata ucraineană a declarat ulterior pentru Reuters că rezistă în partea de nord a orașului Pokrovsk, care avea o populație de peste 60.000 de locuitori înainte de război, si atacă periodic trupele ruse din sudul orașului menținându-și propriile rute logistice sub un control sporit.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o postare pe X că Moscova a lansat „noi campanii de dezinformare” înainte de discuțiile SUA-Rusia.
Rusia a revendicat în mod constant victorii cheie pe câmpul de luptă din Ucraina, afirmații care s-au dovedit a fi de multe ori complet false. De altfel, Valeri Gherasimov a declarat recent că Rusia a încercuit forțele în Kupiansk, lucru care nu era adevărat.
Anunțul Rusiei privind presupusa capturare a orașului Prokovsk a venit cu o zi înaintea discuțiilor de pace pe care Putin urma sa sa le aibă la Moscova, cu emisarul SUA, Steve Witkoff si cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Statul Major Ucrainean a susținut într-un comunicat de presă că este doar o altă încercare propagandistică a Kremlinului de „a influența participanții la negocierile internaționale”.
Cedările teritoriale din partea Ucrainei reprezintă unul dintre punctele cheie ale negocierilor asupra cărora părţile nu au ajuns încă la un acord.