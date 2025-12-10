Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Imagini publicate luni, 1 decembrie, îl arată pe Putin îmbrăcat în uniformă militară și stând într-un centru de comandă într-o locație necunoscută. El a salutat capturarea Pokrovskului după ce comandanții săi de rang înalt i-au spus că acesta s-ar afla în totalitate în mâinile Moscovei.

Armata ucraineană a declarat ulterior pentru Reuters că rezistă în partea de nord a orașului Pokrovsk, care avea o populație de peste 60.000 de locuitori înainte de război, si atacă periodic trupele ruse din sudul orașului menținându-și propriile rute logistice sub un control sporit.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o postare pe X că Moscova a lansat „noi campanii de dezinformare” înainte de discuțiile SUA-Rusia.

Rusia a revendicat în mod constant victorii cheie pe câmpul de luptă din Ucraina, afirmații care s-au dovedit a fi de multe ori complet false. De altfel, Valeri Gherasimov a declarat recent că Rusia a încercuit forțele în Kupiansk, lucru care nu era adevărat.

Anunțul Rusiei privind presupusa capturare a orașului Prokovsk a venit cu o zi înaintea discuțiilor de pace pe care Putin urma sa sa le aibă la Moscova, cu emisarul SUA, Steve Witkoff si cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Statul Major Ucrainean a susținut într-un comunicat de presă că este doar o altă încercare propagandistică a Kremlinului de „a influența participanții la negocierile internaționale”.

Cedările teritoriale din partea Ucrainei reprezintă unul dintre punctele cheie ale negocierilor asupra cărora părţile nu au ajuns încă la un acord.