Controverse actuale în nutriția sportivă

TVRSPORT TVRSPORT

Un studiu publicat în 2015 în European Journal of Sport Science trage un semnal de alarmă în privința celor mai fierbinți subiecte din nutriția sportivă. De la eficacitatea reală a suplimentelor și riscul de contaminare, până la soluțiile biotehnologice neverificate și pericolul dezinformării, sportivii și antrenorii sunt puși în fața unui peisaj plin de capcane.

Nutriția sportivă modernă nu mai este doar despre carbohidrați și proteine; este o ecuație complexă ce implică performanță, sănătate, reglementare și individualizare extremă.

Cea mai aprinsă dezbatere se concentrează în jurul suplimentelor alimentare. Deși unele, precum creatina, sunt susținute de cercetări pentru îmbunătățirea forței și puterii, specialiștii avertizează: doza optimă rămâne neclară și necesită studii suplimentare.

Pericolul major vine însă din zona siguranței și a riscului de dopaj:

- Risc de Contaminare (Dopaj): Utilizarea unor suplimente din spectrul nou este extrem de controversată. Există un risc real de contaminare încrucișată cu substanțe interzise, care poate duce la încălcări ale regulilor antidoping și la sancțiuni dure.

- Mitul „Natural = Sigur”: O concepție greșită periculoasă este aceea că toate suplimentele naturale sunt sigure. Specialiștii avertizează că dozele mari de vitamine sau minerale pot avea riscuri semnificative pentru sănătate.

Nutriția sportivă „la indigo” este considerată, oficial, o metodă depășită. Deși abordarea ideală rămâne „alimentația pe primul loc”, planurile nutriționale standardizate sunt total nepractice.

Cercetarea subliniază o provocare majoră: nevoile sportivilor sunt extrem de dinamice și individuale. Factori precum ciclul menstrual în cazul sportivelor, intensitatea fluctuantă a antrenamentelor sau specificul efortului depus fac ca un plan valabil pentru un sportiv să fie ineficient – sau chiar dăunător – pentru altul. Această individualizare extremă, spun autorii, este de fapt „arta nutriției sportive”: capacitatea de a interpreta literatura științifică pentru a crea o strategie unică, aliniată obiectivelor specifice ale fiecărui atlet.

Viteza cu care apar noile tehnologii (aplicații de monitorizare, soluții biotehnologice avansate) a depășit capacitatea comunității științifice de a le valida eficacitatea. Sportivii se bazează adesea pe gadgeturi și soluții care nu au fost supuse unor teste riguroase.

În paralel, pe piața suplimentelor persistă provocările de reglementare. Multe companii evită evaluarea standard a Administrației Americane a Alimentelor și Medicamentelor (FDA), folosind căi alternative, precum clasificarea „Self-Affirmed GRAS”. Această practică a stârnit îngrijorarea autorităților și subliniază o piață unde consumatorii – în acest caz, sportivii – nu sunt întotdeauna protejați.

Echilibrarea căutării performanței maxime cu menținerea sănătății pe termen lung impune sportivilor și echipelor lor să fie mai vigilente ca oricând în navigarea prin labirintul informațional și al produselor de pe piața nutriției.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

sursa: European Journal of Sport Science