Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

publicat: Joi, 11 Decembrie 2025

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al rockului, folosind uneori versuri suprarealiste mai puțin comune.

 

(w882) remix / tvCeea ce le desparte sunt generațiile de muzicieni care le conceptualizează..

(w882) remix / tvÎn prima parte a emisiunii, sibienii Crocodile Paradox, filmați recent după un concert la clubul The Pub din București, iar în a doua parte, veteranul Mircea Florian, care a lansat, tot în această toamnă, în recital la Muzeul Naţional al Literaturii Române, un volum de texte ale pieselor sale, compuse din anii 70 până în prezent.
Producător Doru Ionescu
Sezon nou
