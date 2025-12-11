Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

RECOMANDARI TVRCULTURAL

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al rockului, folosind uneori versuri suprarealiste mai puțin comune.

Ceea ce le desparte sunt generațiile de muzicieni care le conceptualizează..

În prima parte a emisiunii, sibienii Crocodile Paradox, filmați recent după un concert la clubul The Pub din București, iar în a doua parte, veteranul Mircea Florian, care a lansat, tot în această toamnă, în recital la Muzeul Naţional al Literaturii Române, un volum de texte ale pieselor sale, compuse din anii 70 până în prezent.

.

Producător Doru Ionescu

.

Sezon nou

.