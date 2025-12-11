loader
Foto

Galerie foto

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

publicat: Joi, 11 Decembrie 2025

PROMO  TVR2 

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi umorului şi reprezentanţilor săi de seamă.

 

Din anul 2013 formează cel mai îndrăgit cuplu umoristic al Revistei româneşti.

(w882)

Actorii Vasile Muraru și Valentina Fătu ne invită să râdem cu poftă şi să facem haz de necaz, ne povestesc despre proiectele lor speciale de la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" şi aduc, împreună cu Paul Surugiu-Fuego, un omagiu tuturor artiștilor, de ieri până azi.

(w882)

Veta Biriş, supranumită şi doamna Moţilor, celebrează 60 de ani de activitate prin cântece emoţionante şi speciale.

(w882)

Invitatul surpriză al momentului este însuşi actorul Silviu Biriş, nepotul artistei.

(w882)

Este interpretă de muzică uşoară, moderatoare de televiziune şi actriţă.

(w882)

Monica Anghel ne dăruieşte cel mai recent single, dar şi piese mai vechi îndrăgite şi cunoscute de toată lumea.

(w882)

Nu lipsesc nebuniile lui Gabriel Nebunu şi melodiile de colecție marca Paul Surugiu-Fuego.

(w882)

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00.

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU

Tag-uri: Drag de România mea!, Gabriel Nebunu, Monica Anghel, Paul Surugiu Fuego, Silviu Biris, Valentina Fatu, Vasile Muraru, Veta Biris

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație

  PROMO     TVR1 

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

Decorarea veteranului Ion Vasile Banu, din Regimentul 89 Infanterie, de către președintele României a stârnit un val de indignare în spațiul ...

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al ...

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

Dacă ne-am întrebat vreodată de ce unii sportivi par să aibă un „motor” intern care nu se oprește niciodată, răspunsul este simplu: motivația.

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

  TVRINFO     TVRINFO 

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

Documentarul „Justiţie capturată”, realizat de jurnaliştii de investigaţii de la Recorder și transmis miercuri seara de TVR1,  a stârnit un val ...

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

  PROMO     TVR1 

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi ...

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

  PROMO     TVR1 

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul ...

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

  TVRINFO     TVRINFO 

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea depusă de AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și ...

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

  PROMO     TVR2 

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

Le va fi gazdă, pentru două episoade, Orașul Gangsterilor, Chicago, o metropolă fabuloasă, pe care cei doi călători au cutreierat-o la pas. O ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA   TVR1   TVRI 

"Ora Regelui": 150 de ani de la nașterea Reginei României Mari

Academia Română, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Biserica Anglicană din București ...

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

„Ucraineanca Viktoria Roşcina avea răni prin înjunghiere pe corp, cântărea până la 30 de kilograme, iar angajații coloniei rusești au ascuns-o ...

Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

Fenomen al noii generații, Bibi este una dintre vedetele invitate la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, eveniment ce marchează ...

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

  PROMO     TVR1 

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate