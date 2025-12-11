Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

PROMO TVR2

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi umorului şi reprezentanţilor săi de seamă.

Din anul 2013 formează cel mai îndrăgit cuplu umoristic al Revistei româneşti.

Actorii Vasile Muraru și Valentina Fătu ne invită să râdem cu poftă şi să facem haz de necaz, ne povestesc despre proiectele lor speciale de la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" şi aduc, împreună cu Paul Surugiu-Fuego, un omagiu tuturor artiștilor, de ieri până azi.

Veta Biriş, supranumită şi doamna Moţilor, celebrează 60 de ani de activitate prin cântece emoţionante şi speciale.

Invitatul surpriză al momentului este însuşi actorul Silviu Biriş, nepotul artistei.

Este interpretă de muzică uşoară, moderatoare de televiziune şi actriţă.

Monica Anghel ne dăruieşte cel mai recent single, dar şi piese mai vechi îndrăgite şi cunoscute de toată lumea.

Nu lipsesc nebuniile lui Gabriel Nebunu şi melodiile de colecție marca Paul Surugiu-Fuego.





Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00.

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU