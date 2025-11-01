„Mă ştiu mai bine ca oricând”! Cu Eda Marcus, despre ştiri sportive, realizări şi alte pasiuni

VEDETE TVR1 TVRSPORT

E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi fani care îi scriu constant şi îi apreciază frumuseţea, eleganţa, stilul de prezentare. Eda Marcus e în echipa jurnaliştilor de sport din Televiziunea Română şi ne prezintă Ştirile Sportive la TVR 1, TVR INFO, TVR 2.

Eda Marcus E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi fani care îi scriu constant şi îi apreciază frumuseţea, eleganţa, stilul de prezentare. Eda Marcus e în echipa jurnaliştilor de sport din Televiziunea Română şi ne prezintă Ştirile Sportive la TVR 1, TVR INFO, TVR 2.

A început în televiziune de foarte mică. În anii de şcoală venea de mână cu mama ei în televiziune, de altfel, atunci a şi prins drag de munca în televiziune. Nu a contat că mama ei era un reputat realizator de emisiuni de divetisment în TVR, pentru Eda, fiecare etapă în evoluţia sa în televiziune a însemnat o luptă de a demostra că nu e doar fiica mamei, ci un om serios, care se pregăteşte şi munceşte cu dedicaţie.

„Am ales un drum diferit de al mamei care a fost realizator de emisiuni muzicale. Eu am visat calea vizibilă, a omului de pe ecran. Nimeni și nimic nu te poate ține pe sticlă, dacă nu ești făcut pentru asta. Este o apă tulbure în care, dacă nu știi să înoți, te îneci. Nu te ține nimeni acolo dacă te faci de râs sau îi faci pe alții. Simplu”.

De-a lungul timpului, Eda Marcus nu a prezentat doar știrile sportive la TVR, ci a fost implicată în programe ample de divertisment: „Eurovision”, „Cerbul de aur” sau „Revelionul” sunt doar câteva exemple.

Înainte de a-și începe cariera în televiziune, Eda Marcus a cochetat și cu muzica. Prin 2000, a făcut parte din trupa Dolce, creată de Liviu Tudan (Roșu și Negru). Ba chiar își dorea să intre la Teatru, însă părinții au influențat-o spre alt drum.

Dar asta nu înseamnă că a exclus actoria cu totul. Din contră, cu ocazia unor programe speciale de Revelion, telespectatorii au avut ocazia să o urmărească pe prezentatoarea știrilor sportive de la TVR 1 în programul special, unde a jucat în diverse scenete alături de Mirela Zeța și Dragoș Huluba.

„Este unul dintre regretele mele că nu am dat la Teatru. Am ales Litere, pentru că mă pregătisem special pentru admitere. Am fost mereu avertizată de părinţi ca Actoria nu este un domeniu tocmai stabil şi bănos şi, cumva, am renunţat la idee. Însă viaţa mi-a oferit frânturi frumoase prin intermediul emisiunilor cu caracter artistic şi am putut să îmi arăt şi această latură jucăuşă şi extrovertită. Mă gândesc şi acum la faptul că nu aş refuza un proiect de actorie”, mărturisea prezentatoarea.

Edei îi place să călătorească, să facă plimbări, să asculte jazz, să mănânce prăjituri, să vadă filme, să citescă, să stea pe malul mării sau în clăpari, pe pârtie.

E fericita mămică a unei fetiţe de 10 ani, pe care caută să o înveţe că disciplina interioară şi dorinţa de autodepăşire sunt elemente cheie care o vor scoate din mediocritate. Foarte conştientă de ea, Eda consideră că cea mai importantă realizare a vieţii ei este că „am evoluat, că timpul a trecut frumos peste chipul şi sufletul meu, că sunt o femeie matură, că ştiu ce vreau şi ce nu vreau”. Dar mai multe ne povesteşte în interviul de mai jos:

1. Ce contează cel mai mult în meseria ta? Frumuseţea, dicţia, prezenţa de spirit sau o echipa bună în spate?

E. M.: Nu există un element fără celălalt. În meseria mea este un cumul de factori care trebuie să coexiste. Dar unul fără altul, întreg pachetul ar fi incomplet, iar telespectatorul ar simţi imediat asta. Eu, pe parcursul drumului meu, am luptat să perfecţionez fiecare aspect în parte.

2. Care e cea mai mare realizare a ta de până acum – personală şi profesională?

E. M.: Cea mai mare realizare a mea este că am evoluat, că timpul a trecut frumos peste chipul şi sufletul meu, că sunt o femeie matură, că ştiu ce vreau şi ce nu vreau. Că mă ştiu mai bine ca oricând şi că am curajul să mă încred în intuiţia mea feminină. Că spiritul meu este într-o permanentă evoluţie şi asta îmi dă un sentiment de mândrie.

3. Ce ai vrea să ia Aria (fetiţa ta de 10 ani) de la tine, dar şi ce ai vrea să nu ia de la tine în formarea ei, devenirea ei?

E. M.: Aş vrea să descopere mai repede că lipsa implicării cu adevărat în absolut orice va face se va vedea imediat. Că disciplina interioară şi dorinţa de autodepăşire sunt elemente cheie care o vor scoate din mediocritate. Mi-aş dori să fie consecventă şi foarte serioasă. Apoi, ce mi-aş dori să nu preia de la mine - temerile şi vocile autosabotoare.

4. Televiziunea pe primul loc? Sau familia… alte aspecte ale vieţii contează mai mult?

E. M.: Familia a fost mereu pe primul plan deşi, poate, au fost momente când a trebuit să fiu mai concentrată pe activitatea mea profesioanală, dar asta doar limitat. Recunosc că nu am fost niciodată o workaholică şi am prioritizat mereu ce a ţinut de zona personală, încercând să menţin totuşi un echilibru.

5. Ce ai vrea să ştie lumea despre tine şi nu ştie până acum, dat fiind faptul că eşti una dintre cele mai cunoscute vedete ale TVR…

E. M.: Nu ştiu dacă este vreun aspect pe care să-l punctez în mod special. Am învăţat în tot acest timp că nu poţi mulţumi pe toată lumea, că noi, oamenii cu meserii publice, suntem expuşi criticilor şi, de multe ori, nejustificate. Cine doreşte să vadă ceea ce este de văzut şi să aprecieze este binevenit. Cine nu să treacă mai departe, fără să o facă cu zgomot nedorit. Se aplică şi reţelelor de socializare care facilitează şi mai mult accesul direct la persoana în cauză.

6. De ce ai ales televiziunea sau te-a ales ea pe tine?

E. M.: Cred că ne-am ales reciproc. Am deschis ochii într-o casă artistică, mama fiind unul dintre realizatorii de emisiuni de divertisment ai TVR, unde am descoperit acest frumos univers care m-a făcut să îmi doresc să fiu parte din el şi la maturitate. Nu mi-a fost uşor pentru că am fost nevoită să dovedesc constant că sunt acolo pentru cine sunt şi nu pe considerente personale. Şi simt că am arătat ce pot şi că îmi merit locul.

foto: TVR