Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

PROMO TVR1

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi semnată de Mihai Voiea şi Andreea Pocotilă pe recorder.ro, se vede în premieră la postul public de televiziune.

În această seară, de la ora 21.00, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”, care descoperă fapte și mărturii explozive. „Acest documentar de două ore, care comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate, încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni”, scriu jurnaliştii Mihai Voiea şi Andreea Pocotilă în investigaţia Recorder.

Pentru a putea fi urmărit de un număr cât mai mare de oameni, principalul post al Televiziunii Române, TVR 1, difuzează documentarul „Justiţie capturată” miercuri, 10 decembrie, de la ora 21.00. Oricând, documentarul este disponibil pe platforma Recorder.

foto: TVR