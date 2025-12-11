Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație

Un puzzle vechi de 40.000 de ani, o mandibulă cu trăsături considerate a fi imposibile și o întrebare care a bântuit lumea științifică: cât de apropiați am fost noi, Homo sapiens, de fapt, de Neanderthalieni? După descoperirea mandibulei Oase1, comunitatea științifică cerea mai mult. Era „Ion” un accident genetic sau dovada clară că Homo sapiens și Neanderthalienii au interacționat mai intim decât se credea?

“Ion de la Anina” a reușit să adune în jurul lui experți de talie mondială. Aceștia trebuiau să demonstreze lumii că descoperirea mandibulei nu fusese doar un accident și că istoria umanității necesita o revizuire.



Vă invităm să retrăiți momentul de tensiune maximă din ultima zi a expediției, când, într-o galerie izolată, Ștefan Milota a scos din argilă un nou fragment din craniul unuia dintre primii europeni. Cercetătorii l-au numit Oase 2 și au concluzionat că era contemporan cu „Ion de la Anina”. Descoperirea lui Oase2 l-a făcut pe celebrul antropolog Erik Trinkaus să „urle de fericire și să sară prin poiana” de la gura peșterii.

Dar euforia a fost scurtă. Episodul documentează coșmarul birocratic care a urmat. În timp ce revista Academiei Americane de Științe celebra descoperirea, Ministerul Culturii de la București pregătea artileria grea: acuzații de „distrugere de sit”, anchete și amenințări cu închisoarea pentru cercetătoarea Oana Moldovan și echipa de speologi.

“Am intrat pe un teritoriu în care existau niște personalități în România care credeau că au monopolul. Și eu habar n-aveam că este un teritoriu minat”, spune biologul Oana Moldovan.

Sursa foto: Mircea Gherase