loader
Foto

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație

publicat: Joi, 11 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

 

Istorii ascunse
Emisiunea „Istorii ascunse” aduce la lumină poveştile ţesute în jurul unor întâmplări, locuri sau comunităţi, poveşti care înlesnesc accesul către o zonă originală, magică şi adesea contradictorie. În fiecare joi, de la ora 23.30, la TVR 1 descoperim fragmente de trecut care ne definesc prezentul.

(w882)Un puzzle vechi de 40.000 de ani, o mandibulă cu trăsături considerate a fi imposibile și o întrebare care a bântuit lumea științifică: cât de apropiați am fost noi, Homo sapiens, de fapt, de Neanderthalieni? După descoperirea mandibulei Oase1, comunitatea științifică cerea mai mult. Era „Ion” un accident genetic sau dovada clară că Homo sapiens și Neanderthalienii au interacționat mai intim decât se credea?

(w882) ion / mirc“Ion de la Anina” a reușit să adune în jurul lui experți de talie mondială. Aceștia  trebuiau să demonstreze lumii că descoperirea mandibulei nu fusese doar un accident și că istoria umanității necesita o revizuire.

(w882) 2221Vă invităm să retrăiți momentul de tensiune maximă din ultima zi a expediției, când, într-o galerie izolată, Ștefan Milota a scos din argilă un nou fragment din craniul unuia dintre primii europeni. Cercetătorii l-au numit Oase 2 și au concluzionat că era contemporan cu „Ion de la Anina”.  Descoperirea lui Oase2 l-a făcut pe celebrul antropolog Erik Trinkaus să „urle de fericire și să sară prin poiana” de la gura peșterii.

(w882)Dar euforia a fost scurtă. Episodul documentează coșmarul birocratic care a urmat. În timp ce revista Academiei Americane de Științe celebra descoperirea, Ministerul Culturii de la București pregătea artileria grea: acuzații de „distrugere de sit”, anchete și amenințări cu închisoarea pentru cercetătoarea Oana Moldovan și echipa de speologi.

(w882) 1234“Am intrat pe un teritoriu în care existau niște personalități în România care credeau că au monopolul. Și eu habar n-aveam că este un teritoriu minat”, spune biologul Oana Moldovan.

ISTORII ASCUNSE : Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00

Sursa foto: Mircea Gherase

Tag-uri: birocrație, Istorii ascunse, Mircea Gherase, pestera cu oase, stiinta

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  PROMO     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație

  PROMO     TVR1 

Peștera cu Oase: Un puzzle de 40.000 de ani și războiul surd dintre știință și birocrație

Joi, 11.12.2025 de la ora 23:00, într-un nou episod "Istorii Ascunse" aflăm alte detalii ale poveștii proiectului de la Peștera cu Oase.

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte militarul decorat de Nicușor Dan, a participat la Pogromul de la Iași

Decorarea veteranului Ion Vasile Banu, din Regimentul 89 Infanterie, de către președintele României a stârnit un val de indignare în spațiul ...

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Suprarealisme de ieri şi de azi: Crocodile Paradox și Mircea Florian

O ediție cu două rubrici. Ceea ce le unește este etalarea de fiecare dată a unor muzici care încearcă să dizolve barierele stilistice al ...

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Motivația în sport nu este despre „a avea chef”

Dacă ne-am întrebat vreodată de ce unii sportivi par să aibă un „motor” intern care nu se oprește niciodată, răspunsul este simplu: motivația.

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

  TVRINFO     TVRINFO 

Val de reacţii în societate după documentarul „Justiţie capturată”

Documentarul „Justiţie capturată”, realizat de jurnaliştii de investigaţii de la Recorder și transmis miercuri seara de TVR1,  a stârnit un val ...

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

  PROMO     TVR1 

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi ...

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

  PROMO     TVR1 

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul ...

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

  TVRINFO     TVRINFO 

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea depusă de AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și ...

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

  PROMO     TVR2 

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

Le va fi gazdă, pentru două episoade, Orașul Gangsterilor, Chicago, o metropolă fabuloasă, pe care cei doi călători au cutreierat-o la pas. O ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA   TVR1   TVRI 

"Ora Regelui": 150 de ani de la nașterea Reginei României Mari

Academia Română, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Biserica Anglicană din București ...

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

„Ucraineanca Viktoria Roşcina avea răni prin înjunghiere pe corp, cântărea până la 30 de kilograme, iar angajații coloniei rusești au ascuns-o ...

Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

Fenomen al noii generații, Bibi este una dintre vedetele invitate la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, eveniment ce marchează ...

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

  PROMO     TVR1 

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la ...

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

Tipologiile de sportivi sunt esențiale în psihologia sportului și în antrenorat pentru a personaliza intervențiile și strategiile. Studiile ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate