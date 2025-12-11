Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

RECOMANDARI TVRCULTURAL

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL CÂNDEA şi MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

IONEL CÂNDEA a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi a fost profesor de istorie în învăţământul gimnazial din judeţul Brăila.

A activat ca muzeograf în cadrul Muzeului Brăilei "Carol I" şi a fost şi director al Instituţiei, coordonând activităţile de modernizare, refacere şi extindere a clădirilor muzeului, cât şi de actualizare a expoziţiei de bază.

În anul 1996, IONEL CÂNDEA şi-a susţinut teza de doctorat sub coordonarea academicianului Victor Spinei, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

IONEL CÂNDEA a fost conferenţiar la Facultatea de Istorie şi Filosofie din Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi şi la Facultatea de Istorie a Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti şi prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, iar din 2007 este profesor al aceleiaşi universităţi şi coordonator de doctorat.

Direcţiile de cercetare ale profesorului IONEL CÂNDEA sunt: istoria evului mediu în nord-estul Munteniei şi în zona Dunării de Jos; istoria şi cultura aşezării medievale şi moderne Brăila; istoria Bisericii Ortodoxe la Dunărea de Jos; istoria aşezărilor fortificate în nord-vestul Mării Negre şi la Dunărea de Jos, investigaţiile arheologice.

În anul 2004, IONEL CÂNDEA a primit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer, iar din 2016 este membru corespondent al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

PRODUCĂTORI:

ADINA TODERAŞCU, DANIEL PARASCHIV