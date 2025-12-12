loader
Gorj – glasul eroilor, gustul artei. Duminică, la „Exclusiv în România”

publicat: Joi, 11 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi echipa „Exclusiv în România” află cum o mână de localnici a ţinut piept armatei germane, vizitează Cula Cartianu şi Casa Muzeu Maria Lătărețu şi descoperă secretele „puiului à la Brâncuși”. Totul într-o nouă ediţie a emisiunii, pe 14 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1.

 

Cristian Tabără
Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
Exclusiv în România

Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Săptămâna aceasta, echipa „Exclusiv în România” ne invită din nou în Oltenia. De această dată, Cristi Tabără și Cristina Șoloc ajung în județul Gorj, unde descoperă alte câteva istorii interesante, pe lângă cele pe care ni le-au arătat până acum. Merită salvată data în calendar: 14 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1, ne bucurăm de încă o ediţie în premieră a emisiunii „Exclusiv în România”.

Una dintre poveştile pe care le afăm duminică este istoria uneia dintre cele mai frumoase și eroice bătălii de apărare a unui oraș în care au fost implicați civili. Pentru că, în 1916, pe Podul Jiului, s-a petrecut un eveniment rarisim, poate chiar unic în istoria românească – Târgu Jiu a fost apărat de civili. Localnicii, mobilizați de bravul comisar de poliție Ioan C. Popilian, s-au străduit – și chiar au reușit, cel puțin temporar – să oprească înaintarea armatei germane, pentru că România intrase în război și începuseră să se desfășoare operațiuni militare de toate felurile. Dar iată că la vremea respectivă, puternica armată germană era ținută pe loc, cel puțin atât cât a fost nevoie, de către o mână de localnici, ajutați de milițieni și de câțiva cercetași.

Istoricul Adrian Tudor-Drăghici a documentat minuțios această poveste, iar în urma documentărilor sale a fost turnat și un film, în 2022 – „Gata oricând! Eroii de la Podul Jiului”, ce a rulat pe marile ecrane.

Tot în Târgu Jiu, îl cunoaştem pe Constantin Brâncuși cu totul altfel decât l-am cunoscut până acum, pentru că noul director al Centrului Cultural Brâncuși, Cornel Mihalache, a venit și chiar a șocat cu viziunile sale... Despre ce este vorba, ce poate fi povestit sau repovestit despre Brâncuși, aflăm în ediția de duminică a emisiunii.

În căutarea destinațiilor autentice, încărcate de istorie și de farmec local, mergem, alături de echipa „Exclusiv în România”, și în comuna Turcinești, la doar câțiva kilometri de Târgu Jiu, pentru că acolo se află cea mai mare culă din județul Gorj – o adevărată bijuterie arhitectonică oltenească. Construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Cula Cartianu a fost pe rând locuință fortificată, casă boierească, loc de întâlnire pentru pandurii revoluționari, casă de vacanță și, în prezent, muzeu dedicat familiei Cartianu și vieții din secolul al XIX-lea.

Dar moștenirea Cartienilor merge mai departe într-o manieră neașteptată. Urmașii familiei, pe de altă parte, ne pot oferi, odată cu vizita la Cula Cartianu, și câteva mostre excepționale de ospitalitate oltenească și meniuri oltenești, pentru că Oltenia de sub munte gătește cu totul diferit și destul de neașteptat pentru cei care nu sunt ai locului. Mai mult, Brâncuși este studiat și din perspectiva amplă a felului în care a dus în Franța moștenirea lui țărănească, la care ținea foarte mult. Cu ce anume îi ispitea și îi tenta culinar Brâncuși pe parizieni și pe prietenii lui din înalta societate? Vom gusta aici, pe pământul Cartienilor: „Pui à la Brâncuși”.

Apoi, în călătoria noastră, ajungem în satul Bălcești, locul în care s-a născut și a crescut „privighetoarea Gorjului”, Maria Lătărețu. În urmă cu 20 de ani, oamenii care au iubit-o au donat teren, materiale de construcții, mână de lucru, familia a donat obiecte care i-au aparținut și astfel a fost creată Casa Muzeu Maria Lătărețu, care este mai mult decât un muzeu.

Este o mărturie a forței pe care o are cântecul popular de a uni oameni, generații și suflete. Și chiar dacă Maria Lătărețu nu mai este printre noi, cântecele ei nu au tăcut niciodată, se aud chiar și în ediţia de duminică „Exclusiv în România”, interpretate de Taraful din Pârâul de Pripor.

Istorii ce merită povestite, oameni cu har, locuri de poveste şi mâncăruri cu gust – toate se regăsesc în noua ediţie „Exclusiv în România”. Suficiente argumente să ne aşezăm confortabil în faţa televizorului şi duminica aceasta, pe 14 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1.

Producător: Marin Găbudean

Reporter: Cristina Şoloc

foto: TVR, Exclusiv în România

Constantin Brâncuşi, Cristi Tabără, Cristina Şoloc, Cula Cartianu, Exclusiv în România, Gorj, Maria Lătărețu, Târgu Jiu

