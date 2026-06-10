Turismul, generator de imagine şi accelerator de business

RECOMANDARI TVRI

Obiectivele de patrimoniu bine conservate datorită investiţiilor şi puse în valoare prin manifestări care le dau viaţă sunt generatoare de imagine foarte bună pentru România turistică. Iniţiativele inedite, realizate cu determinare şi mult curaj, asumate voluntar, proiecte care unesc comunităţi şi care ajung acceleratoare de întreprinderi sociale în satul românesc, precum Via Transilvanica, trebuie promovate şi luate drept exemplu. Aflaţi detalii în emisiunea „Investiţi în România!”, moderator şi producător Cristina Leorenţ, difuzată marţi, 16 iunie, de la ora 20:00, la TVR Internaţional.

Cristina Leorenț O zi de marţi, 1 august 2000. Eu studentă. Ea, însăşi Televiziunea Română. Cu o deschidere faţă de zona economică, greu de înţeles de cei apropiaţi, am început cea mai frumoasă şi importantă călătorie din viaţa mea, în calitate de reporter de televiziune. Ştiri bancare şi bursiere, aşa s-a numit primul program la care am lucrat, era difuzat ...

Investiţi în România! Investiţi în România! este un promotor al mediului de afaceri românesc peste hotare, un partener de încredere al investitorilor români și străini, o voce pentru politicile publice care duc la atragerea de investiții şi un susţinător al produselor şi serviciilor de calitate în comunităţile româneşti din străinătate.

Un sanctuar în aer liber al patrimoniului românesc, nelipsit din circuitele turistice ale Bucureştiului, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” spune poveşti de 90 de ani. Despre nevoia de investiţii substanţiale în muzeu, dar şi în oamenii care îi dau viaţă, cel puţin la nivelul numărului de turişti atraşi, evenimentelor organizate şi imaginii extraordinare pe care o creează României în străinătate, discutăm cu IULIANA BALACI, director Comunicare Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.

La filmarea acestei ediţii am întâlnit turişti străini din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, interesaţi şi încântaţi de satul satelor din România, aşa cum este denumit acest loc, cu care a stat de vorbă jurnalista Roxana Ghiţulescu.

Pe lângă Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, care cu siguranţă este pe lista dumneavoastră de obiective turistice de vizitat, alte zeci de colecţii din Bucureşti, cu istorie şi tematici variate, vă aşteaptă să le treceţi pragul. Jurnalista Ana Maria Ghiur a ales câteva dintre cele mai îndrăgite şi vă invită să le redescoperiţi în emisiune.

De puţin timp este cel care trebuie să coaguleze forţa antreprenorială şi autorităţile pentru a valorifica patrimoniul oraşului de la poalele Tâmpei într-un mod creativ, adaptat vremurilor pe care le trăim. Se numeşte DORIAN LUNGU şi este preşedintele Organizaţiei de Management al Destinaţiei Braşov, OMD responsabil de conceperea şi implementarea strategiei de promovare turistică pentru Braşov şi Poiana Braşov. Cu domnia sa discutăm despre partenerii implicaţi în acest demers, sursele de finanţare, tipurile de turism cu potenţial pentru zonă, provocările şi aşteptările antreprenorilor şi turiştilor, implicarea românilor din străinătate.

De la Putna – judeţul Suceava, la Drobeta-Turnu Severin – judeţul Mehedinţi, Via Transilvanica, drumul care se parcurge pe jos, cu bicicleta sau călare, uneşte destine, dezvoltă comunităţi, pune în valoare obiective, tradiţii, produse locale. După opt ani de la piatra de temelie a proiectului Via Transilvanica, a venit momentul lansării unui accelerator de întreprinderi sociale pentru iniţiative de pe întreg traseul de 1600 km. Despre tipurile de idei care pot deveni afaceri cu impact pentru comunitate, valoarea finanţărilor, rezultatele aşteptate, povestim cu ANDREI TONIUC, director general Asociaţia Tăşuleasa Social.

Filmările acestei ediţii sunt realizate în cea mai mare parte la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, un loc în inima Capitalei, pe care trebuie să-l vedeţi de mai multe ori în viaţă. Alegeţi România, avem oferte bogate de turism!

Emisiunea „Investiţi în România!” este difuzată la TVR Internațional, marţi, 16 iunie, ora 20:00 şi în reluare, miercuri, 17 iunie, orele 4:00 şi 12:00.

INVITAŢI:

IULIA BALACI - director Comunicare Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

CORNEL CONSTANTIN ILIE - manager Muzeul Naţional de Istorie a României

dr. ERWIN KESSLER - director general Muzeul Naţional de Artă al României

MARINA BLIDERIŞANU - muzeograf Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

DORIAN LUNGU - preşedinte Organizaţia de Management al Destinaţiei Braşov

ANDREI TONIUC - director general Asociaţia Tăşuleasa Social

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Credit foto

Arhiva emisiunii „Investiţi în România!”

ROXANA GHIŢULESCU



Imagine

RĂZVAN CHIRIAC

MIHAI PĂTRAŞCU

Montaj

MIHAELA CHIPER



Documentarist

GIORGIANA ŞUŞURINCĂ-ENACHE



Jurnalişti tv

RALUCA AMZĂ

RANA MARIA GHIUR

ROXANA GHIŢULESCU



Moderator & Producător tv

CRISTINA LEORENŢ



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