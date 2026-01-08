Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, în direct la TVR Sport

TVRSPORT TVRSPORT

Naționala României, gata de lupta! Tricolorii vizează clasarea între primele 8 echipe ale Europei. Toate meciurile României vor fi transmise în direct la TVR Sport

Naționala masculină de polo pe apă a României pornește cu încredere la cea de-a 37-a ediție a Campionatului European, competiție care se va desfășura luna aceasta, între 10 și 25 ianuarie, la Belgrad. În urma tragerii la sorți, tricolorii au fost repartizați în Grupa D, alături de Slovacia, Turcia și Italia, adversari pe care îi vor întâlni în această ordine.

Specialiștii clasează România pe locul al doilea în grupă, cu șanse reale de calificare între primele opt echipe ale continentului, obiectiv stabilit și de Federația Română de Polo. O eventuală accedere în sferturile de finală ar aduce și calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, programat în celebrul bazin de pe Insula Margareta, la Budapesta.

„A 37-a ediție a europeanului de polo este așteptată cu multe speranțe de băieții din naționala României. Tragerea la sorți ne-a trimis în Grupa D, unde românii vor întâlni Turcia, Slovacia și Italia. Specialiștii ne văd pe locul secund, cu o posibilă continuare spre primele 8 echipe ale continentului. Acesta este și obiectivul federației, cu precizarea că o calificare în sferturile de finală ar însemna un pas important spre Mondialul de anul viitor, de la Budapesta”, a declarat jurnalistul TVR Narcis Șelaru.

România va debuta la Campionatul European pe 11 ianuarie, de la ora 16:15, împotriva Slovaciei. Al doilea meci din grupă va avea loc pe 13 ianuarie, de la ora 21:30, contra Turciei, iar ultima partidă din Grupa D este programată pe 15 ianuarie, de la ora 16:15, în fața Italiei.

Toate meciurile naționalei României de la Belgrad vor fi transmise în direct pe TVR Sport, post care va difuza, de asemenea, semifinalele și marea finală ale competiției. Partidele tricolorilor vor fi comentate de Narcis Șelaru și Alex Roman.

Lotul României pentru Campionatul European de la Belgrad

Portari: Marius Țic, Mihai Drăgușin

Jucători de câmp: David Belenyesi, Matei Luțescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, David Bota, Darian Luncan

Staff tehnic:

Bogdan Rath – antrenor principal

Alexandru Deacu – antrenor secund.