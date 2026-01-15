Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

Primul Grand Slam al anului va începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne, iar România are trei jucătoare calificate direct pe tabloul principal: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Ediția din 2026 a Australian Open debutează cu un moment istoric: turneul va beneficia, în premieră, de un spectacol oficial de deschidere. Competiția este dominată de mizele mari de pe tabloul masculin, unde Jannik Sinner vizează al treilea titlu consecutiv, în timp ce Carlos Alcaraz încearcă să completeze Grand Slam-ul carierei.

Cele trei jucătoare din România vor evolua direct pe tabloul principal, având parte de trageri la sorți complexe: Jaqueline Cristian (37 WTA) o va întâlni pe Karolina Muchova (19 WTA), iar românca încearcă să obțină prima victorie în fața cehei, după ce a pierdut toate cele trei confruntări anterioare, Sorana Cîrstea (41 WTA) va juca împotriva germancei Eva Lys (39 WTA) și singura lor întâlnire de până acum, desfășurată în 2023, s-a încheiat cu victoria sportivei din Germania, iar Gabriela Ruse (79 WTA) are, teoretic, cel mai favorabil istoric în fața adversarei sale, Daiana Iastremska (27 WTA), conducând cu 3-0 în meciurile directe.

Prezența în primul tur la Melbourne le asigură jucătoarelor noastre un premiu de 150.000 de dolari australieni (aproximativ 87.000 de euro).

În timp ce Jannik Sinner și Madison Keys pornesc în competiție din postura de campioni en-titre, reprezentantele României caută să avanseze în fazele superioare ale primului turneu de Grand Slam al anului.

