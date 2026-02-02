Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

Carlos Alcaraz își confirmă statutul de fenomen al tenisului mondial printr-o victorie istorică obținută duminică pe arena din Melbourne.

Liderul clasamentului ATP a reușit să îl detroneze pe veteranul Novak Djokovic la capătul unei finale spectaculoase care a durat peste trei ore. Deși sârbul a început autoritar, adjudecându-și primul set, tânărul spaniol a revenit impresionant și a închis partida în patru seturi, cu un scor final de 2–6, 6–2, 6–3, 7–5.

Această reușită marchează un moment de cotitură în sportul alb, deoarece Alcaraz a obținut primul său titlu la Australian Open și a devenit, la doar 22 de ani, cel mai tânăr jucător din istorie care completează Grand Slamul carierei. Prin acest succes, el șterge un record de longevitate stabilit de Don Budge în urmă cu aproape nouă decenii și depășește performanțele legendare ale lui Björn Borg. Australian Open era singura piesă care lipsea din palmaresul impresionant al spaniolului, care deține deja trofee majore cucerite pe iarba de la Wimbledon, pe zgura de la Roland Garros și pe suprafața dură de la US Open.

În timp ce Novak Djokovic rămâne un reper monumental al acestui sport, ratând șansa de a obține al 25-lea titlu de Grand Slam, Carlos Alcaraz își consolidează poziția în vârful ierarhiei masculine. Succesul său este cu atât mai relevant cu cât principalul său urmăritor în clasament, Jannik Sinner, a părăsit competiția în faza semifinalelor. Astfel, Alcaraz devine al nouălea jucător din istorie care reușește să câștige toate cele patru turnee de Mare Șlem, fiind singurul care atinge această bornă chiar la Melbourne.

