loader
Foto

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

publicat: Luni, 02 Februarie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Carlos Alcaraz își confirmă statutul de fenomen al tenisului mondial printr-o victorie istorică obținută duminică pe arena din Melbourne.

 

Liderul clasamentului ATP a reușit să îl detroneze pe veteranul Novak Djokovic la capătul unei finale spectaculoase care a durat peste trei ore. Deși sârbul a început autoritar, adjudecându-și primul set, tânărul spaniol a revenit impresionant și a închis partida în patru seturi, cu un scor final de 2–6, 6–2, 6–3, 7–5.

Această reușită marchează un moment de cotitură în sportul alb, deoarece Alcaraz a obținut primul său titlu la Australian Open și a devenit, la doar 22 de ani, cel mai tânăr jucător din istorie care completează Grand Slamul carierei. Prin acest succes, el șterge un record de longevitate stabilit de Don Budge în urmă cu aproape nouă decenii și depășește performanțele legendare ale lui Björn Borg. Australian Open era singura piesă care lipsea din palmaresul impresionant al spaniolului, care deține deja trofee majore cucerite pe iarba de la Wimbledon, pe zgura de la Roland Garros și pe suprafața dură de la US Open.

În timp ce Novak Djokovic rămâne un reper monumental al acestui sport, ratând șansa de a obține al 25-lea titlu de Grand Slam, Carlos Alcaraz își consolidează poziția în vârful ierarhiei masculine. Succesul său este cu atât mai relevant cu cât principalul său urmăritor în clasament, Jannik Sinner, a părăsit competiția în faza semifinalelor. Astfel, Alcaraz devine al nouălea jucător din istorie care reușește să câștige toate cele patru turnee de Mare Șlem, fiind singurul care atinge această bornă chiar la Melbourne.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/tennis-court-sports_Hellen77

Tag-uri: australian open, campion australian open, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

01 Februarie, 22:03

Superliga, etapa a 24-a: FCSB – Csikszereda 1-0, victorie pe ninsoare pentru campioana en-titre

01 Februarie, 16:27

Carlos Alcaraz i-a egalat pe John McEnroe şi Mats Wilander

01 Februarie, 13:52

Carlos Alcaraz, campion la Australian Open în fața veteranului Novak Djokovic, devine cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

31 Ianuarie, 21:58

Superliga, etapa a 24-a: Rapid – ”U” Cluj 0-2, rezultat mare pentru ardeleni în Giulești

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

Carlos Alcaraz își confirmă statutul de fenomen al tenisului mondial printr-o victorie istorică obținută duminică pe arena din Melbourne.

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

Despre relaţii dificile şi alegeri cu consecinţe dramatice. „Proştii”, lungmetrajul scris şi regizat de Tomasz Wasilewski – cineastul polonez ...

„Mi se prevedea un viitor de cioban de mare clasă...” - regizorul Stere Gulea, în dialog cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

  PROMO     TVR1 

„Mi se prevedea un viitor de cioban de mare clasă...” - regizorul Stere Gulea, în dialog cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

Cătălin Ştefănescu ne propune o nouă întâlnire cu regizorul şi scenaristul Stere Gulea. Pe 1 februarie, de la ora 23.00, la „Garantat 100%".

„Povești pierdute pe un peron de tren” – luni, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Povești pierdute pe un peron de tren” – luni, la „Dosar România”

După 13 ani de uitare, destinele personajelor acestui film sunt redate telespectatorilor de producătorul şi realizatorul Răzvan Butaru. Le ...

Povestea din ochii lor

  RECOMANDARI     TVR1 

Povestea din ochii lor

Fiecare animal are o poveste — unele pline de suferință, altele de speranță, dar toate vorbesc despre aceeași nevoie: iubirea și respectul față ...

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

  TVRINFO     TVRINFO 

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

Potrivit celui mai recent studiu realizat de INSCOP la începutul anului 2026, românii continuă să își pună cea mai mare bază în instituțiile pe ...

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

Folosită din cele mai vechi timpuri ca mijloc de transport sau formă de distracție, sania a evoluat treptat într-o disciplină sportivă ...

„Eurovision – viziune și misiune”

  EUROVISION-2026     TVR1   TVRI 

„Eurovision – viziune și misiune”

Dezbatere pro și contra Eurovision. Televiziunea Română găzduiește vineri, 30 ianuarie, de la ora 21:00, un talk-show despre rolul celui mai ...

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la ...

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

  RECOMANDARI     TVR1 

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1, Narcis POPESCU îl are ca invitat pe acad. IOAN-AUREL POP, preşedintele Academiei Române.

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

  EUROVISION-2026     TVR1 

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai ...

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

Compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un ...

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România ...

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision ...

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

Cunoscut jurnalist și producător TV, Doru Ionescu se alătură, în premieră, juriului Selecției Naționale Eurovision România. Cu o experiență de ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate