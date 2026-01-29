Vineri, la TVR, dezbatem „Eurovision – viziune și misiune”

RECOMANDARI EUROVISION

Televiziunea Română găzduiește vineri, de la ora 21:00, un talk-show despre rolul celui mai longeviv concurs muzical internațional, controversa costurilor pentru televiziunile publice și avantajele afilierii la EBU, organizatorul Eurovision.

Televiziunea Română vă invită la o discuție aplicată despre unul dintre cele mai discutate și controversate fenomene media europene: Eurovision Song Contest, competiția organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din lume.

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR Internațional și pe portalul tvrplus.ro, sub genericul „Eurovision – viziune și misiune”, moderatorul Ionuț Gheorghe și invitații săi - Smaranda Vornicu, jurnalist TVR, Mihai Rădulescu, jurnalist TVR, Nicola, artista care a reprezentat România la Eurovision 2003, Răzvan Petre, jurnalist Radio România, și Bogdan Bucur, sociolog, vor face o analiză lucidă și nuanțată asupra semnificației concursului dincolo de clișeele muzicale sau politice.

Cu argumente și contraargumente, vom urmări un dialog antrenant despre Eurovision: care este rețeta continuității acestui fenomen, cum a reușit să se reinventeze de la radio → TV alb-negru → color → HD → digital → social media, cum își creează fiecare generație propriul Eurovision, dar și despre evoluția sistemului de vot și rolul juriilor, reintroduse pentru a corecta percepția votului exclusiv politic.

Un capitol important al dezbaterii va fi dedicat participării României la Eurovision, analizată din perspectivă strategică și instituțională:

* vizibilitate internațională reală pentru artiști și pentru televiziunea publică;

* platformă de lansare pentru creatori care nu ar ajunge, altfel, la publicul european;

* conectare autentică cu publicul tânăr, dificil de atins prin alte formate;

* continuitate instituțională și consolidarea credibilității internaționale.

Nu în ultimul rând, în cadrul talk-showului va fi abordată controversa costurilor pentru televiziunile publice și avantajele afilierii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul Eurovision Song Contest: schimburi de programe și conținut editorial, flux extins și continuu de știri, acoperire amplă a evenimentelor majore, exclusivități media, vizibilitate sporită la nivel european, acces la formare profesională continuă pentru specialiștii din audiovizual.

De-a lungul timpului, Eurovision a devenit un fenomen mondial, dincolo de formatul unui concurs internațional de muzică. Succesul de care se bucură de șapte decenii se explică prin modul său de a funcționa ca ritual media comun la nivel global adaptat la trenduri și redefinit de fiecare generație, într-un context în care spațiul cultural se fragmentează tot mai mult în bule naționale și digitale.

Așadar, „Eurovision – viziune și misiune” nu va fi o dezbatere despre gusturi muzicale, ci despre identitate culturală, despre misiunea Televiziunii Publice și despre nevoia de spații comune într-o Europă fragmentată.

***