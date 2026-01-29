Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională, așa cum o știam până astăzi? Despre Davos și „Noua ordine mondială” discută, la Povestea săptămânii, Marian Voicu şi invitatul său, Robert Lupițu, redactor-șef Calea Europeană. Urmărim la TVR 1 o nouă ediţie „Breaking Fake News” vineri, pe 30 ianuarie, de la ora 18.45.

O temă actuală aduce şi Horia Grușcă la rubrica Revista presei fake: Ce este și ce putere va avea „Consiliul păcii” al lui Donald Trump? Puţin peste jumătate din statele invitate au acceptat să se alăture proaspăt înfiinţatului Consiliu al Păcii condus de Donald Trump. Majoritatea ţărilor europene au refuzat sau ezită să accepte, punând la îndoială criteriile de organizare și competenţele legale ale noului organism. Între timp, acţiunile agresive şi abuzurile forţelor anti-imigraţie americane îi descurajează pe microbişti să fie alături de echipele lor la meciurile Cupei Mondiale din Statele Unite…

Tatiana Țarfulea ne mută atenţia în regiunea ţării noastre, anunţându-ne, la Dezinformarea săptămânii, că Moscova o acuză pe Maia Sandu de românism. Președinta Maia Sandu a susținut recent că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar avea loc un referendum în acest sens. Reacția Moscovei și a opoziției pro-ruse de la Chișinău a fost rapidă: au acuzat-o de „distrugerea statalității și suveranității", de „trădare de patrie" și românism. Aflăm mai multe pe 30 ianuarie, la “Breaking Fake News”.

Tot atunci, Gabriela Avram ne vorbeşte despre S.U.A. și tranzacțiile teritoriale. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, vrea să cumpere Groenlanda. Danemarca nu vrea să vândă. Nu e prima dată când Washingtonul vrea să achiziționeze insula acoperită de gheață, iar acesta nici nu ar fi primul teritoriu pe care Statele Unite îl cumpără. Despre ele – în rubrica Istoria și istoriile sale.

Iar Zaiafet și Geminschi au aflat că trăim într-o simulare defectă, în care jandarmii au învățat alfabetul chirilic doar ca să ne pună faianță în baie între două proteste… Sub titlul Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu, urmărim, vineri, o Ediție specială: Renovări și gaze lacrimogene.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare vineri, la ora 18.45, la TVR 1.