loader
Foto

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026

PROMO  TVR1 

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională, așa cum o știam până astăzi? Despre Davos și „Noua ordine mondială” discută, la Povestea săptămânii, Marian Voicu şi invitatul său, Robert Lupițu, redactor-șef Calea Europeană. Urmărim la TVR 1 o nouă ediţie „Breaking Fake News” vineri, pe 30 ianuarie, de la ora 18.45.

O temă actuală aduce şi Horia Grușcă la rubrica Revista presei fake: Ce este și ce putere va avea „Consiliul păcii” al lui Donald Trump? Puţin peste jumătate din statele invitate au acceptat să se alăture proaspăt înfiinţatului Consiliu al Păcii condus de Donald Trump. Majoritatea ţărilor europene au refuzat sau ezită să accepte, punând la îndoială criteriile de organizare și competenţele legale ale noului organism. Între timp, acţiunile agresive şi abuzurile forţelor anti-imigraţie americane îi descurajează pe microbişti să fie alături de echipele lor la meciurile Cupei Mondiale din Statele Unite…

Tatiana Țarfulea ne mută atenţia în regiunea ţării noastre, anunţându-ne, la Dezinformarea săptămânii, că Moscova o acuză pe Maia Sandu de românism. Președinta Maia Sandu a susținut recent că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar avea loc un referendum în acest sens. Reacția Moscovei și a opoziției pro-ruse de la Chișinău a fost rapidă: au acuzat-o de „distrugerea statalității și suveranității", de „trădare de patrie" și românism. Aflăm mai multe pe 30 ianuarie, la “Breaking Fake News”.

Tot atunci, Gabriela Avram ne vorbeşte despre S.U.A. și tranzacțiile teritoriale. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, vrea să cumpere Groenlanda. Danemarca nu vrea să vândă. Nu e prima dată când Washingtonul vrea să achiziționeze insula acoperită de gheață, iar acesta nici nu ar fi primul teritoriu pe care Statele Unite îl cumpără. Despre ele – în rubrica Istoria și istoriile sale.

Iar Zaiafet și Geminschi au aflat că trăim într-o simulare defectă, în care jandarmii au învățat alfabetul chirilic doar ca să ne pună faianță în baie între două proteste… Sub titlul Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu, urmărim, vineri, o Ediție specială: Renovări și gaze lacrimogene.

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare vineri, la ora 18.45, la TVR 1.

Tag-uri: Breaking Fake News, Davos, dezinformare, maia sandu, Marian Voicu, propaganda, S.U.A., Trump, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la ...

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

  RECOMANDARI     TVR1 

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1, Narcis POPESCU îl are ca invitat pe acad. IOAN-AUREL POP, preşedintele Academiei Române.

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

  EUROVISION-2026     TVR1 

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai ...

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

Compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un ...

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România ...

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision ...

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

Cunoscut jurnalist și producător TV, Doru Ionescu se alătură, în premieră, juriului Selecției Naționale Eurovision România. Cu o experiență de ...

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

Fost participant la Eurovision Song Contest şi colaborator al unor voci de legendă din industria muzicală internaţională, Andrei Tudor face ...

Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

Cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este unul dintre juraţii Selecției Naționale ...

„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

  PROMO     TVR1 

„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

Un perfecționist, vizionar și unul dintre oamenii care au schimbat definitiv fața televiziunii românești! Tudor Vornicu, cel de la nașterea ...

Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

Cu un timbru cald şi uşor de recunoscut încă de la primele cuvinte, Monica Bucur ne va purta pe gheaţa olimpică de la Milano Cortina 2026, cel ...

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

În perspectiva profesorului universitar emerit Mihai Epuran, doctor în domeniul psihologiei sportului, performanța sportivă de înalt nivel nu ...

Vieți între frontiere: România în exil

  PROMO     TVRCULTURAL 

Vieți între frontiere: România în exil

O interpretare neconvențională a unuia dintre cele mai ample exoduri din Europa secolului XXI: cel al românilor. În „Emigrant Blues: un road ...

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

  RECOMANDARI     TVRI 

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

Medicina înseamnă mai mult decât tratamente și tehnologie. Înseamnă oameni care se întorc Acasă, care aleg să-și pună cunoștințele și experiența ...

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

  TVRINFO     TVRINFO 

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

Tragedia de la Cenei reprezintă un semnal de alarmă dureros asupra ineficienței mecanismelor actuale de protecție și intervenție în cazul ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate