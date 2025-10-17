Povestea din ochii lor

Fiecare animal are o poveste — unele pline de suferință, altele de speranță, dar toate vorbesc despre aceeași nevoie: iubirea și respectul față de viață. Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11:30, vă invităm să descoperiți oameni care schimbă destine, organizații care salvează vieți și animale care ne oferă, zi de zi, lecții de curaj și devotament.

Povestea din ochii lor O emisiune despre respect, empatie și drepturile animalelor, cu Irninis Miricioiu, la TVR 1.

Abandonul animalelor rămâne una dintre cele mai grave forme de cruzime, ascunsă adesea sub indiferență. În fiecare an, mii de câini și pisici sunt lăsați pe străzi, fără hrană, adăpost sau șanse reale de supraviețuire. Legea din România consideră abandonul o faptă sancționabilă, pentru că nicio ființă nu ar trebui părăsită atunci când are cea mai mare nevoie de cineva care să o iubească.

În județul Ilfov, elevii din mai multe școli participă la o oră inedită: „Ora cu și pentru animale”. Este primul opțional din România dedicat protecției și îngrijirii animalelor, iar dacă proiectul-pilot va avea succes, materia ar putea fi introdusă în toate școlile din țară, începând cu anul școlar 2026–2027.

În ediţia de sâmbătă, colegii de la TVR Cluj, Mădălina Vlăsceanu şi Adrian Crăciunoiu vă invităm să descoperiţi povestea Asociaţiei SIRIUS ANIMAL RESCUE. Iniţiatorii acestui proiect de suflet, voluntarii, dar şi medicii veterinari implicaţi trăiesc, de opt ani încoace, o aventură plină provocări zilnice, dar şi de iubire, de respect şi de empatie. Iar eroii principali sunt… necuvântătoarele cu blăniţă.

La rubrica Vindecare prin Iubire, Irina Crişan, unul dintre voluntarii ce au făcut parte încă de la început din Asociaţia SIRIUS ANIMAL RESCUE, din Cluj Napoca ne va dezvăluie povestea lui Jimmy.

Protagonista rubricii Un cămin pentru fiecare din această ediţie este Helga, o pisicuţă blândă şi afectuoasă. Are aproximativ un an şi jumatate, este deparazitată, vaccinată şi sterilizată. Este mama puiuțului din prima noastra emisiune pe care l-am prezentat spre adoptie si care, prin intermediul emisiunii, si-a gasit un suflet care sa-l iubeasca. Acum si ea isi cauta casuta ei. Alaturi de ea este si o tânără domniţă clujeancă. Siri a fost abandonată la Asociaţia Sirius Animal Rescue şi abia aşteaptă să fie adoptată. Promite să fie cuminte şi să toarcă mult!

Asociaţia Sache şi Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor organizează la Bucureşti, în 21 si 22 octombrie, primul summit interdisciplinar dedicat protecţiei animalelor, din România. Încă vă puteţi înscrie la acest eveniment ce reuneşte ONG-uri, medici veterinari, experţi internaţionali, etologi, profesori şi lideri de opinie, asa că… nu ezitati sa o faceti!

povestea@tvr.ro, este adresa la care ne puteţi scrie, iar numerele de telefon afişate în timpul emisiunii vor veni în sprijinul celor care vor dori să se implice sau să adopte un animal.

Credit foto: Arhiva emisiunii „Povestea din ochii lor” - Raluca AMZĂR

