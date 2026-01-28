Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1, Narcis POPESCU îl are ca invitat pe acad. IOAN-AUREL POP, preşedintele Academiei Române.

… România avea o emigrație înainte de căderea regimului comunist care se chema politică. Pentru că cei care plecau din țară plecau fiindcă erau asupriţi din punct de vedere politic, nu-și puteau exercita libertățile și drepturile democratice. După căderea comunismului, emigrația noastră a devenit în mare parte economică…un cercetător din România, care este format într-o universitate românească, răspunde exigențelor disciplinei respective la nivel european. El se poate realiza în aproape orice țară a Uniunii Europene. Sigur că românii caută țările unde veniturile sunt mai mari decât la noi și acolo obțin performanțe. Este un adevăr pe care trebuie să-l spunem…producem de pildă pentru Franța medici, nu numai în mediul rural, ci și în marile clinici, care s-au validat acolo.

Ioan-Aurel POP

… Academia Română are un rost în această ecuație a cercetării, pentru că noi facem cercetare fundamentală. Suntem aproape singurii care facem cercetare fundamentală în matematică, chimie, biologie și în fizică. Făceam odată, dar s-a desprins de la Academie Complexul de la Măgurele, cu fizica atomică și cu celelalte. Vrem să fim competitive…dar ne împotmolim în partea economică, de subfinanțare care este și în cercetare, dar și în educația superioară. Ori o țară care se pretinde la nivelul Uniunii Europene, cum ne pretindem noi, că am devenit membri, pentru că am îndeplinit anumite standarde, poate nu pe toate, dar am îndeplinit anumite standarde, trebuie obligatoriu să sprijine sănătatea și educația. Dacă nu există un sprijin substanțial, și ați văzut că suntem ultimi în Uniunea Europeană la alocări, rezultatul e acesta, mințile noastre bune se scurg în exterior.

Ioan-Aurel POP



… Cum spun economiștii, totul pleacă de la bani. Dacă alocăm 0,18% cercetării, uitați un exemplu, o comparație care va șoca probabil…noi avem acum, după calculului Academiei, circa 30.000 de cercetători…Bulgaria, cu o populație de 7,8 milioane de locuitori, are 60.000. Nu vă mai spun ce au polonezii, maghiarii, slovacii. Însă n-ai de unde să scoți dintr-o finanțare așa de mică performanță foarte mare. Te străduiești. Ele sunt invers proporționale. Cu cât performanța e mai mică, cu atât mai mare e golul în cercetare. Nu e bine, nu se poate așa ceva.

Ioan-Aurel POP



… Pornind de la acest enunț că nu avem un proiect de țară, vedem în câmpul muncii companiile care spun că vor tineri sau angajați cu competențe avansate, de cealaltă parte universitățile reclamă lipsa resurselor sau fondurilor. Totul se învârte în jurul unei educații bune. Dacă educația într-o țară e dezvoltată, atunci și cercetarea merge foarte bine și factorul politic e conștient și știe să acorde atenție educației, adică și cercetării și sănătății fizice…ori, noi când suntem într-o criză, de cine ne atingem prima oară ca să reglăm criza și să depășim criza? De sănătate, educați și de cercetare. Reducem acolo, mai mărim normele, mai scădem vârsta de pensionare sau o mărim în funcție de împrejurări.

Ioan-Aurel POP

… Marile goluri, după părerea mea, în buget, sunt datorate marilor datornici. Acești mari datornici trebuie făcuți să plătească. Dacă ei nu plătesc, nu mă răzbun pe oamenii aceștia care fac educație, cultură și sănătate. Medicii, asistenții medicali, învățătorii, profesorii, sunt cei care ne pregătesc. Știți, în Finlanda se spune că învățământul merge bine. Un profesor are salariul unui general de armată. Profesorul e stimulat. Fiind stimulat în societate, se bucură de prestigiu…dar dacă un tânăr știe că atunci când își începe viața în societate ca om matur și-și întemeiază o familie și urmează să aibă un copil, este, din punct de vedere material, asigurat, și are o stabilitate, atunci merge înainte, cu încredere. Dar dacă știe că azi e aici, mâine e dincolo, că nu e apreciată munca lui…se descurajează și pleacă…pierdem forța de muncă calificată.

Ioan-Aurel POP



… Eu sunt istoric și istoricii în general devin și sentimentali la un moment dat. Eu le-aș spune tinerilor că se pot supăra pe orice împrejurare din viața lor, se pot supăra pe un om care i-a asuprit, se pot supăra pe o instituție sau pe mai multe instituții, dar nu se pot supăra pe țară. Țara este cea care ne ține și ne hrănește și în țară trebuie să căutăm posibilități. Marii noștri oameni care au construit România au plecat la studii aproape toți, în Germania, mai ales în Franța. Ardelenii mei au plecat în Austria, pe oriunde, dar 99% s-au întors la baștină și au construit ceva în țara care i-a produs. Deci îi sfătuiesc să nu cedeze ușor, să lupte și să se lupte cu greutățile, să-și păstreze dorința de a reuși și speranța în mai bine.

Ioan-Aurel POP

